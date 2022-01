Ak pôjde Norbert Bödör opäť do väzby, bude to podľa Sakovej hanba pre Slovensko

Prípad je známy už dlhšie

Mikulec nemá detailné informácie

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ak bude podnikateľ Norbert Bödör opätovne väzobne stíhaný, bude to hanba pre Slovensko. V diskusnej relácii Na hrane televízie Joj to povedala opozičná poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD).V žiadnej inej krajine Európskej únie totiž podľa nej nie je možné „reťazenie" väzobných stíhaní.„Toto Európsky súd pre ľudské práva jasne povedal, že je to neprípustné," povedala Saková s tým, že na Slovensku sa táto praktika napriek tomu toleruje.Navyše je podľa bývalej ministerky vnútra prípad údajného úplatku pre bývalého šéfa finančnej polície Bernarda Slobodníka v rámci kauzy Judáš známy už dlhšie, preto malo byť Norbertovi Bödörovi prípadné obvinenie vznesené bezodkladne.„Táto akcia mi pripadá taká trošku narýchlo, nejaká nepripravená. Neviem, čo to celé má znamenať, " povedala na margo opätovného zadržania Norberta Bödöra.Podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) nebol o prepustení stíhaného podnikateľa informovaný ani vyšetrovateľ, ani dozorový prokurátor.Doplnil ale, že k samotnému prípadu nemá detailné informácie, preto sa mu o tom ťažko hovorí.„My sme dokonca nemali dnes ani to rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktoré hovorilo o tom prepustení," doplnil minister. Dodal, že predpokladá, že orgány činné v trestnom konaní riešia takéto situácie tak, ako im to ukladá zákon.