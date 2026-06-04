|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. júna 2026
Európska únia pripravuje „mini-balíček“ sankcií voči Rusku. Kedy by ho mohla prijať?
Už o týždeň a pol by sa predmetom európskych sankcií mohli stať čínski dodávatelia pre ruský vojensko-priemyselný komplex. Európska únia pred ...
Zdieľať
4.6.2026 (SITA.sk) - Už o týždeň a pol by sa predmetom európskych sankcií mohli stať čínski dodávatelia pre ruský vojensko-priemyselný komplex.
Európska únia pred schválením 21. balíka sankcií voči Rusku plánuje prijať aj ďalší cielený „mini-balík“, ktorý bude zahŕňať štyri čínske spoločnosti a niekoľko firiem z iných jurisdikcií. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na interné dokumenty EÚ.
Spomenuté čínske spoločnosti sú obvinené z napomáhania ruskej „tieňovej flotile“ a dodávok chemikálií a komponentov používaných na výrobu útočných dronov pre ruskú armádu.
Očakáva sa, že tento „mini-balíček“ bude pozostávať iba z niekoľkých obmedzení a bude schválený 15. júna na zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu. Pre nadobudnutie platnosti je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ.
Okrem čínskych firiem by „mini-balíček“ mohol zahŕňať päť spoločností zo Spojených arabských emirátov, tri z Turecka a jednu z Azerbajdžanu. EÚ sa okrem toho zamerala na niekoľko dcérskych spoločností Lukoilu, ako aj na desiatky fyzických a právnických osôb, ktoré pomáhajú Moskve obchádzať súčasné obmedzenia.
EÚ plánuje koncom leta prijať širší 21. balík sektorových sankcií. Zatiaľ posledný - 20. balík - Únia schválila 23. apríla. Je zameraný na ruskú ropu a plyn, finančný sektor, vojensko-priemyselný komplex a obchod.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia pripravuje „mini-balíček“ sankcií voči Rusku. Kedy by ho mohla prijať? © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia pred schválením 21. balíka sankcií voči Rusku plánuje prijať aj ďalší cielený „mini-balík“, ktorý bude zahŕňať štyri čínske spoločnosti a niekoľko firiem z iných jurisdikcií. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na interné dokumenty EÚ.
Iba niekoľko obmedzení
Spomenuté čínske spoločnosti sú obvinené z napomáhania ruskej „tieňovej flotile“ a dodávok chemikálií a komponentov používaných na výrobu útočných dronov pre ruskú armádu.
Očakáva sa, že tento „mini-balíček“ bude pozostávať iba z niekoľkých obmedzení a bude schválený 15. júna na zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu. Pre nadobudnutie platnosti je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ.
Päť spoločností
Okrem čínskych firiem by „mini-balíček“ mohol zahŕňať päť spoločností zo Spojených arabských emirátov, tri z Turecka a jednu z Azerbajdžanu. EÚ sa okrem toho zamerala na niekoľko dcérskych spoločností Lukoilu, ako aj na desiatky fyzických a právnických osôb, ktoré pomáhajú Moskve obchádzať súčasné obmedzenia.
EÚ plánuje koncom leta prijať širší 21. balík sektorových sankcií. Zatiaľ posledný - 20. balík - Únia schválila 23. apríla. Je zameraný na ruskú ropu a plyn, finančný sektor, vojensko-priemyselný komplex a obchod.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Európska únia pripravuje „mini-balíček“ sankcií voči Rusku. Kedy by ho mohla prijať? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko posilní svoje partnerstvo s Talianskom, Pellegrini odcestuje do Bari s delegáciou akademikov
Slovensko posilní svoje partnerstvo s Talianskom, Pellegrini odcestuje do Bari s delegáciou akademikov
<< predchádzajúci článok
Orange Podcast roka 2026: Najobľúbenejší je opäť Ťažký týždeň, Adela vyhrala už štvrtýkrát a objavom roka je Tridsiatnik
Orange Podcast roka 2026: Najobľúbenejší je opäť Ťažký týždeň, Adela vyhrala už štvrtýkrát a objavom roka je Tridsiatnik