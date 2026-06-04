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 24hod.sk    Zo zahraničia

04. júna 2026

Európska únia pripravuje „mini-balíček“ sankcií voči Rusku. Kedy by ho mohla prijať?


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine

Už o týždeň a pol by sa predmetom európskych sankcií mohli stať čínski dodávatelia pre ruský vojensko-priemyselný komplex. Európska únia pred ...



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gettyimages 644050950 676x451 4.6.2026 (SITA.sk) - Už o týždeň a pol by sa predmetom európskych sankcií mohli stať čínski dodávatelia pre ruský vojensko-priemyselný komplex.


Európska únia pred schválením 21. balíka sankcií voči Rusku plánuje prijať aj ďalší cielený „mini-balík“, ktorý bude zahŕňať štyri čínske spoločnosti a niekoľko firiem z iných jurisdikcií. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na interné dokumenty EÚ.

Iba niekoľko obmedzení


Spomenuté čínske spoločnosti sú obvinené z napomáhania ruskej „tieňovej flotile“ a dodávok chemikálií a komponentov používaných na výrobu útočných dronov pre ruskú armádu.

Očakáva sa, že tento „mini-balíček“ bude pozostávať iba z niekoľkých obmedzení a bude schválený 15. júna na zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu. Pre nadobudnutie platnosti je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ.

Päť spoločností


Okrem čínskych firiem by „mini-balíček“ mohol zahŕňať päť spoločností zo Spojených arabských emirátov, tri z Turecka a jednu z Azerbajdžanu. EÚ sa okrem toho zamerala na niekoľko dcérskych spoločností Lukoilu, ako aj na desiatky fyzických a právnických osôb, ktoré pomáhajú Moskve obchádzať súčasné obmedzenia.

EÚ plánuje koncom leta prijať širší 21. balík sektorových sankcií. Zatiaľ posledný - 20. balík - Únia schválila 23. apríla. Je zameraný na ruskú ropu a plyn, finančný sektor, vojensko-priemyselný komplex a obchod.



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Zdroj: SITA.sk - Európska únia pripravuje „mini-balíček“ sankcií voči Rusku. Kedy by ho mohla prijať? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine
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