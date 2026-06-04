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04. júna 2026

Slovensko posilní svoje partnerstvo s Talianskom, Pellegrini odcestuje do Bari s delegáciou akademikov


Tagy: Bari delegácia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Memorandum o spolupráci Prezident Slovenskej republiky Univerzity

V Bari absolvuje rokovania s predstaviteľmi mesta a regiónu Apúlia a otvorí aj Honorárny konzulát Slovenskej republiky.



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sni mka obrazovky 2026 05 13 o 15.45.52 676x447 4.6.2026 (SITA.sk) - V Bari absolvuje rokovania s predstaviteľmi mesta a regiónu Apúlia a otvorí aj Honorárny konzulát Slovenskej republiky.


Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok popoludní odcestuje na pracovnú návštevu Talianska. V Bari absolvuje rokovania s predstaviteľmi mesta a regiónu Apúlia, otvorí Honorárny konzulát Slovenskej republiky a podporí rozvoj spolupráce medzi slovenskými a talianskymi partnermi v oblasti vzdelávania, hospodárstva, dopravy, kultúry a cestovného ruchu.

Súčasťou prezidentskej delegácie budú aj zástupcovia slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, mesta Liptovský Mikuláš a viacerých spoločností. Počas návštevy sa zapoja do rokovaní s talianskymi partnermi a nadväzovania nových foriem spolupráce.

Memorandum o spolupráci


Jedným z hlavných bodov programu bude podpis viacerých memoránd o spolupráci. Na pôde mestského úradu v Bari podpíšu slovenskí a talianski partneri dokumenty zamerané na rozvoj spolupráce v oblasti samosprávy, vzdelávania, hospodárstva a dopravy.

Zámer o spolupráci medzi mestami Bari a Liptovský Mikuláš nadväzuje na spoločné kultúrne a duchovné dedičstvo spojené s osobnosťou svätého Mikuláša a tvorí základ pre prípravu budúceho memoranda o porozumení.

Memorandá podpíše aj osem slovenských a tri talianske univerzity so sídlom v Bari. Dokumenty vytvoria rámec pre rozvoj akademickej a vedeckej spolupráce vrátane výmenných pobytov, spoločných výskumných projektov a prípravy programov s dvojitými titulmi.

Slávnostné otvorenie konzulátu v Bari


Zástupcovia univerzít zároveň absolvujú pracovné rokovania na Univerzite v Bari. Prezident Pellegrini pri tejto príležitosti prevezme Striebornú pečať Univerzity Alda Mora v Bari.

K podpore hospodárskej spolupráce má prispieť aj dohoda medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a organizáciou Confindustria Puglia. Memorandá o spolupráci podpíšu aj letiská v Bari, Bratislave a Košiciach s cieľom posilniť dopravné prepojenie, cestovný ruch a hospodársku spoluprácu.

Prezident sa počas návštevy zúčastní aj na slávnostnom otvorení Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Bari. Honorárnym konzulom SR pre región Apúlia je od roku 2024 Salvatore Chionno.

Nový konzulát má podporiť rozvoj ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích väzieb medzi Slovenskom a regiónom Apúlia a zároveň poskytovať pomoc slovenským občanom v oblasti.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko posilní svoje partnerstvo s Talianskom, Pellegrini odcestuje do Bari s delegáciou akademikov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bari delegácia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Memorandum o spolupráci Prezident Slovenskej republiky Univerzity
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