Európska únia sa zrejme rozšíri o Albánsko a Severné Macedónsko, rokovania dostali zelenú

27.3.2020 - Lídri Európskej únie (EÚ) vo štvrtok odsúhlasili začatie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Termín otvorenia prístupových rokovaní, ktoré môžu trvať niekoľko rokov, zatiaľ nie je známy. V utorok sa na prístupových rokovaniach s dvomi balkánskymi krajinami dohodli ministri európskych záležitostí členských štátov EÚ.Albánsko a Severné Macedónsko mali začať rokovania o vstupe do EÚ už minulý rok. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ich však zablokoval a uviedol, že tak bude robiť dovtedy, kým sa nezreformuje proces rozširovania 27-členného bloku. Proti začatiu procesu sa postavilo aj Holandsko. Európska komisia následne po námietkach Francúzska a Holandska prehodnotila prístupový proces pre obe krajiny.Na to, aby mohli vstúpiť do EÚ, musia krajiny vyrokovať 35 kapitol prístupových rokovaní rozdelených podľa oblastí, vrátane financií, poľnohospodárstva, dopravy, energetiky, sociálnych vecí či spravodlivosti.