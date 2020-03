Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 43 nakazených, jeden pacient je v kritickom stave (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

18:51 Pre firmy a živnostníkov chystá vláda veľký balík ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu na ekonomiku Slovenska. Jeho presné znenie by malo byť známe verejnosti pravdepodobne v nedeľu a mesačne bude stáť Slovensko stovky miliónov eur.

18:34 Minister zdravotníctva Marek Krajčí odvolal generálnu riaditeľku VšZP Ľubicu Hlinkovú, informuje Denník N. Odvolanie údajne nebolo zdôvodnené.

18:30 Britský minister zdravotníctva Matt Hancock mal pozitívny test na koronavírus. Informoval o tom v piatok, len niekoľko hodín po tom, ako to isté o sebe oznámil aj britský premiér Boris Johnson.

18:23 „Nepočuli sme volanie chudobných ani volanie ťažko chorej planéty,“ zhodnotil Svätý Otec a vyzval ľudstvo k zmene a viere: „Naša viera je slabá a my sme ustráchaní.“

18:20 „Lekári, zdravotníci, upratovačky, prepravcovia, predavačky a mnohí iní, pochopili, že sa nikto nezachráni sám. Modlím sa, aby sme všetci boli jedno,“ prihovoril sa veriacim pápež. „Modlitba a tichá služba – to sú naše zbrane,“dodal.

18:10 „Strhla nás zlá a nečakaná víchrica, ocitli sme sa na tej istej loďke, odkázaní spolu veslovať a navzájom sa posilňovať,“ povedal pápež na adresu mimoriadnej situácie. „Sme na rozbúrenom mori,“ pripodobnil. Výzýva, aby sme aktivovali vzájomnú solidaritu a oživili v sebe nádej.

18:00 Pápež František na prázdnom upršanom Námestí sv. Petra vo Vatikáne udeľuje mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi. Pápeži toto požehnanie vyslovujú dvakrát ročne, na Vianoce a Veľkú noc, ale aj pri výnimočných udalostiach.

17:54 V Taliansku prekročil počet nakazených 86-tisíc. Za jediný deň zomrel v obľúbenej dovolenkovej destinácii na COVID-19 rekordný počet ľudí. V priebehu 24 hodín tu vírusu podľahlo 919 osôb.

17:46 Pandémia negatívne vplýva aj na plynulosť cestných stavieb. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová, práce na stavbách ciest prvej triedy pokračujú v obmedzenom režime. Niektorí zhotovitelia už avizovali, že prerušujú práce, iní taký krok pripravujú. 17:24 Bezplatná vnútroštátna vlaková preprava vo vozňoch 2. triedy pre deti do pätnásť rokov veku, žiakov a študentov denného štúdia do 26 rokov veku bude dočasne pozastavená aj v stredu 1. apríla. Rozhodla o tom vláda na odporúčanie Ústredného krízového štábu SR. Opatrenie bude platiť až do ukončenia uzatvorenia škôl a školských zariadení. 17:09 Na zmiernenie následkov pandémie vyčlenila prešovská župa 1,5 milióna eur. Predpokladaný výpadok podielových daní z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je aktuálne prognózovaný na 9 až 38 miliónov eur. 17:02 Srbský tenista Novak Djokovič má veľké srdce. Spolu s manželkou sa rozhodol finančne prispieť na boj so zákerným ochorením COVID-19 v rodnej krajine. Na kúpu pľúcnych ventilátorov a iného zdravotníckeho materiálu venovali sumu milión eur. 16:40 V Španielsku pribudlo za jediný deň 769 nových obetí koronavírusu. Celkový počet mŕtvych tak v stúpol na 4 858. Počet infikovaných vzrástol za posledných 24 hodín o 7 800, celkový počet ľudí nakazených koronavírusom v Španielsku prevyšuje 64-tisíc. 16:36 „Po rozhovoroch s novým ministrom obrany Jaroslavom Naďom a členmi operačného centra ozbrojených síl môžem s uspokojením povedať, že ozbrojené sily sú pripravené občanom Slovenska aktívne a účinne pomôcť. Či už priamo v hliadkach na hraniciach alebo pri zabezpečovaní poriadku pred nemocnicami. Prispieť môžu aj zdravotníckym personálom a technikou,“ uviedla na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 16:28 Pápež František dnes o 18.00 udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi – „Mestu a svetu“ z Baliziky sv. Petra vo Vatikáne. Vyzýva všetkých veriacich, aby sa k nemu duchovne pripojili a modlili sa, informuje vaticannews.va.

16:01 Primátor Bratislavy Matúš Vallo bude časť svojho platu posielať na pomoc lekárom. Vallov plat sa tak zníži približne o 1 200 eur. 15:40 Transparency International Slovakia (TIS) tvrdí, že bratislavský magistrát nakúpil predražené rúška. Informuje o tom na sociálnej sieti. Dodávateľom rúšok má byť firma sídliaca v dome bývalého policajného viceprezidenta. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 15:33 Hádzanári extraligového klubu MHC Štart Nové Zámky svojmu mestu ponúkli pomocnú ruku a dôchodcom rozdávali rúška. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 15:55 Do skladu ministerstva vnútra v Slovenskej Ľupči dorazilo 100-tisíc respirátov N95. Ministerstvu ich darovala súkromná spoločnosť.

15:47 Podľa nemeckého portálu Bild sa koronavírusom nakazil aj známy spevák skupiny Rammstein Till Lindemann. Choroba uňho prepukla po návrate z Moskvy, kde koncertoval. Do nemocnice bol prijatý so zápalom pľúc a vysokou horúčkou. Spevákov zdravotný stav je aktuálne stabilizovaný.

15:26 Britská polícia čelí kritike po zverejnení dronových záberov ľudí v prírode. Podľa polície porušili nariadenie domácej karantény a cestovanie do odľahlých oblastí nepovažuje za „nevyhnutné“. Ľudskoprávna skupina Big Brother Watch označila kroky polície za „zlé“ a „kontraproduktívne“.

15:04 Pred levickou nemocnicou stojí triážny stan. Zdravotníci v ňom budú merať teplotu všetkým osobám vstupujúcim do areálu nemocnice a pomôžu pacientom pri vypĺňaní dotazníkov.

15:00 Volkswagen predlžuje odstávku v slovenských závodoch do Veľkej noci. Automobilka predlžuje dočasnú odstávku výroby na Slovensku už druhýkrát. Podľa aktuálnych informácií by výroba vo fabrikách mala postupne nabiehať po veľkonočných sviatkoch. 14:57 Testy súkromných laboratórií budú určené pre štát a strategické podniky nevyhnutné pre jeho fungovanie. Testovať budú najmä rizikové osoby a osoby v prvej línii, či zamestnancov podnikov z oblastí telekomunikácií, energetiky, dopravy a zásobovania. V prípade voľných kapacít budú laboratóriá testovať aj samoplatcov.

14:41 Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov i veriteľov ostávajú zachované, s výnimkou prerušenia plynutia niektorých zákonom stanovených lehôt do 30. apríla. Komora dlžníkom Pri plnení si finančných povinností odporúča využiť bezhotovostný platobný styk.

14:38 Srbský súd v piatok odsúdil na tri roky väzenia muža za porušenie povinnej karantény. Tá sa vzťahuje na každého, kto sa vrátil zo zahraničia. Z porušenia karantény je podľa AP v Srbsku obvinených ďalších 112 osôb, ktoré čaká súd. 14:31 Podľa českého zdravotného štatistika Ladislava Dušeka sa koronavírusom v Česku skôr či neskôr nakazí takmer každý. Chorých bude pribúdať, uviedol pre Idnes.cz.

14:17 Štát bude pokračovať v predaji štátnych pokladničných poukážok, pripravuje dve nové emisie. Otvoria štátu možnosť predať cenné papiere v celkovej hodnote dvoch miliárd eur a zabezpečiť financovanie opatrení v boji proti koronavírusu.

14:09 Londýnske letisko Gatwick sa koncom marca chystá zatvoriť jeden zo svojich dvoch terminálov. Dôvodom je pokles počtu letov. Letisko London City Airport už skôr oznámilo svoje zatvorenie na niekoľko týždňov a letiská Heathrow a Stansted a mnohé britské regionálne letiská od vypuknutia epidémie evidujú katastrofálny pokles počtu pasažierov. Informuje o tom portál news.sky.com. 14:04 V utorok 31. marca zasadne mimoriadny zdravotnícky výbor. Cieľom bude prerokovať návrhy riešenia situácie s COVID-19. 14:02 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva poľnohospodárov a potravinárov, aby voľné pracovné miesta obsadili vysokoškolákmi. V mnohých podnikoch sa totiž znížil počet kmeňových zamestnancov aj o 20-30 %, keďže pracujúci rodičia museli ostať doma na PN alebo OČR so svojimi deťmi z dôvodu zavretých škôl a materských škôlok. 13:58 Do karanténneho centra v Pezinku pribudli noví repatrianti – Slováci, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Do centra ich prišlo už 136. „Situácia v karanténnom centre v Pezinku je pokojná a bez problémov. Dočasné karanténne centrum opustila iba jedna rodina s dvoma malými deťmi. Boli premiestnení do iného karanténneho centra, ktoré lepšie vyhovuje pobytu rodín s maloletými deťmi,“ informovalo mesto Pezinok. 13:53 Najmladšou obeťou koronavírusu vo Francúzsku sa tento týždeň stala len 16-ročná Julie z regiónu Essonne. Dievča podľa agentúry AP predtým nemalo iné zdravotné ťažkosti, zomrelo v detskej nemocnici v Paríži. Francúzske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že aj keď je úmrtnosť na koronavírus u mladých ľudí nízka, až 35 percent pacientov na oddeleniach intenzívnej starostlivosti je vo veku do 60 rokov. 13:50 Na Letisko Milana Rastislava Štefánika dnes priletelo takmer 300 ľudí. Na palube lietadla sa nachádzali Slováci a štátni príslušníci Českej republiky, Slovinska a Maďarska. Do karantény v Gabčíkove a Liptovskom Jáne umiestnili 119 Slovákov, 43 mladistvých poslali do domácej karantény. Ostatných odviezli do domovských krajín a v tejto chvíli sa už nenachádzajú na území SR. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 13:46 Športovci po celom svete sa nemusia obávať, že prídu o už získané miestenky na OH 2020 v japonskom Tokiu, ktoré sa budú konať v roku 2021. Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach informoval, že zmeny v kvalifikačnom procese pre OH 2020 budú známe do jedného mesiaca. 13:41 Folklórny festival Východná 2020 sa presúva zo začiatku júla na koniec augusta. Predlžuje sa aj lehota, počas ktorej si návštevníci budú môcť zakúpiť vstupenky, a to do 30. augusta. 13:38 Vicepremiérka Veronika Remišová žiada Európsku komisiu o uvoľnenie pravidiel, aby sa eurofondy mohli čo najrýchlejšie presmerovať na boj proti koronavírusu. Ministri členských krajín zodpovední za eurofondovú politiku absolvovali videokonferenciu, na ktorej riešili balík opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu. Na sanáciu škôd spôsobených pandémiou Európska komisia plánuje využiť 37 miliárd eur. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 13:33 Napriek pandémii koronavírusu majú epidemiológovia ja dobré správy. Chrípka na Slovensku ustupuje, chorobnosť na akútne respiračné ochorenia tento týždeň poklesla o tretinu. 13:23 Zamestnanci trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia sú doma, dostávajú 65 percent mzdy. Zo 4 500 zamestnancov automobilky chodí po vynútenom prerušení výroby do práce len okolo 50 ľudí.

13:19 Voľba nového šéfa Najvyššieho súdu SR sa odkladá. Súdna rada SR totiž nemá na zasadnutie dostatok členov. Radu v súčasnosti tvorí 12 členov z 18, no z voľby, ktorá sa mala konať 30. marca, sa ďalší traja ospravedlnili. 13:16 Neziskovky o 2 % z dane neprídu. Podľa prezidenta Slovenskej komory daňových poradcov Jozefa Danisa existuje verejný prísľub, že neziskovky 2 % z daní dostanú, aj keď daňovníci nepodajú daňové priznanie do 31. marca alebo neoznámia jeho odklad. 13:12 Predseda NR SR Boris Kollár sa dnes o 20.00 na Bratislavskom hrade (pri soche Svätopluka) pridá k iniciatíve #potleskprezdravotnikovahasicov. Bratislavský hrad bude pri tejto príležitosti nasvietený v duchu iniciatívy.

Britský premiér Boris Johnson bol pozitívne testovaný na koronavírus.

12:22 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku pred budovou postavila triážny stan ako miesto prvého kontaktu a selekcie pacientov.

12:06 Český pacient s ochorením COVID-19, ktorý dostáva experimentálny liek remdesivir, už nepotrebuje mimotelový obeh. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz. Ide o pražského taxikára vo vážnom stave, ktorý aktuálne zostáva na pľúcnej ventilácii.

11:52 Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo podrobnosti o nových prípadoch zachytených vo štvrtok:

1. muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov

2. muž, FN Trnava, okres Trnava

3. žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

4. muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica

5. muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica

6. žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

7. muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov

8. žena,Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín

9. muž, okres Bratislava

10. žena, okres Partizánske

11. muž, okres Banská Bystrica

12. muž, okres Bratislava

13. muž, okres Žilina

14. muž, okres Piešťany

15. muž, okres Trnava

16. žena, okres Sereď

17. žena, okres Bratislava

18. muž, okres Bratislava

19. žena, okres Bratislava

20. žena, okres Malacky

21. muž, okres Bratislava

22. muž, okres Nitra

23. muž, okres Prešov

24. žena, okres Bratislava

25. žena, okres Bratislava

26. muž, okres Košice

27. muž, okres Ružomberok

28. žena, okres Martin

29. žena, okres Prievidza

30. muž, okres Bratislava

31. muž, okres Prešov

32. muž, okres Považská Bystrica

33. žena, okres Považská Bystrica

34. žena, okres Považská Bystrica

35. žena, okres Bardejov

36. žena, okres Ilava

37. žena, okres Stará Ľubovňa

38. žena, okres Lučenec

39. muž, okres Piešťany

40. muž, okres Bratislava

41. muž, okres Bratislava

42. žena, okres Nitra

43. prípad identifikovalo súkromné laboratórium

11:45 Napriek rastúcemu počtu prípadov Slovensko eviduje len jedno úmrtie súvisiace s koronavírusom. Premiér odhaduje, že je to najmä vďaka tomu, že nakazení sú v prevažnej väčšine prípadov mladší ľudia.

11:31 Jeden z pacientov je vo vážnom stave a bojuje o život, oznámil minister Krajčí. Ide podľa neho o pacienta vo vyššom veku s viacerými ochoreniami.

11:28 Do nedele by všetky zdravotnícke zariadenia mali mať dodané ochranné pomôcky, uviedol premiér.

11:17 Ústredný krízový štáb a vláda sa dnes budú zaoberať možnosťou, že by niektoré prevádzky, resp. služby povolili. Ide napríklad o zámočníkov alebo záhradníctva.

11:15 Kapacita testov na Slovensku by sa podľa Matoviča mala do desiatich dní zvýšiť na štyritisíc denne.

11:08 Len dvaja z včera testovaných sú v rizikových kategóriách, ktoré by mohli potrebovať umelú pľúcnu ventiláciu, uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

11:06 Jedným z nakazených ľudí bol aj vodič zásobovacieho auta pre obchody s potravinami, informoval premiér Matovič.

11:05 Na Slovensku včera zaznamenali 42 nových ochorení na koronavírus. Počet testovaných vzoriek presiahol 900 za deň.

10:55 Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) vyzýva vládu SR, aby zaradila všetky gastroenterologické endoskopické pracoviská medzi vysokorizikové. Zabezpečiť má tiež dostatočné množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov na vykonávanie endoskopických vyšetrení.

10:53 Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok oznámil sprísnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu na najbližšie dva týždne. Ľudia budú môcť z domu vychádzať len cestou do práce alebo pre základné potreby, ako nákup potravín či liekov. V čase od 9:00 do poludnia pritom budú môcť v potravinách a lekárňach nakupovať len ľudia nad 65 rokov. 10:46 Domáce násilie karanténu nemá, spoločnosť tak musí byť vnímavejšia. Upozornila na to poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Lucia Ďuriš Nicholsonová. Vládu, najmä rezorty práce a sociálnych vecí a ministerstvo vnútra vyzvala, aby urýchlene prijali opatrenia na zlepšenie situácie.

Dobrovoľníci Červeného kríža v Prahe zbierajú rúška na sterilizáciu. Foto: SITA/AP

10:43 Zástupcovia vlády dali zamestnávateľom prísľub, že prijmú adekvátne opatrenia na zmiernenie dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľské prostredie do pondelka budúceho týždňa, informuje Slovenská obchodná a priemyselná komora. 10:20 Podnikatelia oceňujú razantný nástup vlády a prijatie nových opatrení. Žiadajú však ďalšie.

10:17 Študenti Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa chystajú od budúceho týždňa pomáhať pri realizácii epidemiologických opatrení v ružomberskej nemocnici. Na úvod zostavili tím 21 študentov, ktorý sa bude priebežne dopĺňať o ďalších dobrovoľníkov. 10:13 Pacienta, ktorý ako jediný v Česku dostáva na liečbu Covid-19 experimentálny liek remdesivir, mohli odpojiť od prístroja zabezpečujúceho mimotelové okysličovanie krvi. Ako informuje iDnes.cz, stav pacienta sa podaní štvrtej dávky lieku zlepšil. 9:57 Civilné lety zo všetkých slovenských letísk ostávajú aj naďalej zakázané minimálne do 10. apríla 2020. 9:51 Ľudia v Iráne dôverujú klebetám na sociálnych sieťach, a aj preto ľahko uveria pašerákom s alkoholom. Potom na to doplatia.

9:36 Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach šije rúška pre svojich zamestnancov aj sama. Okrem dvoch nemocničných šičiek sa pripojili aj ďalšie zamestnankyne nemocnice, ktoré rúška šijú doma.

Šitie rúšok v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach Foto: UNLP

9:30 Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Na Twitteri Macron tajuplne sľubuje „novú silnú iniciatívu“ aj s ďalšími krajinami. 9:27 Nemecká vláda sprostredkovala záchranný let, ktorý z Nepálu privezie naspäť do krajiny stovky turistov. Na palube charterového letu spoločnosti Qatar Airways, ktorý v piatok vzlietol z medzinárodného letiska Tribhuvan v Káthmandu, je 305 osôb.

9:02 Ministerstvo zdravotníctva spolu s tímom z útvaru štandardných diagnostických a terapeutických postupov vytvorili sériu praktických videí, ktoré ľuďom pomožu zorientovať sa v informáciách o ochorení COVID-19 (koronavírus) a jeho prevencii.

8:51 Triážny stan už postavili aj pred kežmarskou nemocnicou. Požičal jej ho Okresný úrad, odbor krízového riadenia Kežmarok, informovala skupina AGEL. Ak nemocnicu navštívi pacient s podozrením na COVID-19, je odklonený do novozriadenej odberovej miestnosti.

Triážny stan pred kežmarskou nemocnicou Foto: AGEL SK

8:46 Rakúsko očakáva vrchol epidémie medzi polovicou apríla až mája, povedal pre verejnoprávnu ORF minister zdravotníctva Rudolf Anschrober. Nateraz Rakúsko neplánuje pritvrdiť opatrenia.

8:41 Dnes v noci o 3:22 pristálo na Letisku M. R. Štefánika lietadlo Boeing 767-300, ktoré prepravilo cestujúcich na Slovensko z amerického Washingtonu. Je to už tretí repatriačný prílet do Bratislavy od zákazu civilných letov po dvoch príletoch z Londýna, informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Dnes je v pláne aj repatriačný odlet do nórskeho Osla a v nedeľu odlet do Štokholmu a prílet z neho.