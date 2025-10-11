|
Sobota 11.10.2025
Meniny má Valentína
11. októbra 2025
Fico navrhuje posunúť komunálne voľby, starostovia by mali zostať vo funkcii až do roku 2027 – VIDEO
Tagy: Komunálne voľby Parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky Regionálne voľby vojna na Ukrajine
Pre celé Slovensko by bolo podľa premiéra Roberta Fica najlepšie, keby bol predĺžený štvorročný mandát primátorov, starostov a županov tak, aby sa
11.10.2025 (SITA.sk) - Pre celé Slovensko by bolo podľa premiéra Roberta Fica najlepšie, keby bol predĺžený štvorročný mandát primátorov, starostov a županov tak, aby sa komunálne a regionálne voľby konali až po parlamentných voľbách v roku 2027. Predseda vlády a Smeru - SSD to povedal na straníckom pracovnom sneme.
„Je to praktickejšie, pretože komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje v septembri 2027 v parlamentných voľbách,“ povedal Fico. Zároveň oslovil v tejto záležitosti Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8. Ak by došlo k zhode v tejto myšlienke, tak potom by bolo možné v parlamente prijať príslušné legislatívne zmeny.
Fico v príhovore k účastníkom pracovného snemu povedal, že neexistujú dôvody uvažovať o parlamentných voľbách skôr ako v riadnom termíne v septembri 2027. Smer nemôže mať podľa neho iné ambície, ako ďalšie parlamentné voľby vyhrať. Fico viackrát varoval pred príchodom pravice, čo by podľa neho znamenalo zníženie dôchodkov a zrušenie 13. dôchodkov.
Nevyhol sa ani vojne na Ukrajine a postoju Slovenska k dodávkam zbraní na Ukrajinu. „Nedarujeme Ukrajine žiadne zbrane, keď budú niečo potrebovať, nech si kúpia. Vláda, ktorú vediem, nedaruje Ukrajine ani náboj,“ povedal Fico s tým, že Ukrajina je bohatá krajina, a preto si zbrane môže kúpiť. Dodal, že ak by zbrane nepredalo Slovensko, kúpili by si ich inde. Pomoc, ktorú aktuálne posiela vláda do susednej krajiny v podobe odmíňovacích kompletov alebo univerzálnych nakladačov, je podľa Fica humanitárnou pomocou.
Zdroj: SITA.sk - Fico navrhuje posunúť komunálne voľby, starostovia by mali zostať vo funkcii až do roku 2027 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
