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27. septembra 2026

Európska únia uvoľní 710 miliónov eur na pomoc ľuďom zasiahnutým krízami a katastrofami


Tagy: Afrika Finančná pomoc

Najväčšia časť balíka smeruje do subsaharskej Afriky, peniaze dostanú aj Ukrajina, palestínske územia či Libanon. Európska únia ...



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un_general_assembly_61348 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Najväčšia časť balíka smeruje do subsaharskej Afriky, peniaze dostanú aj Ukrajina, palestínske územia či Libanon.


Európska únia (EÚ) uvoľní 710 miliónov eur na pomoc ľuďom zasiahnutým krízami, prírodnými katastrofami a ozbrojenými konfliktmi, pričom väčšina peňazí poputuje do Afriky, oznámila v sobotu predsedníčka Európskej únie (EK) Ursula von der Leyenová.


„Konflikty, extrémne počasie a rastúce životné náklady narúšajú životy mnohých ľudí na celom svete,“ uviedla vo vyhlásení pri príležitosti Valného zhromaždenia OSN.

„Dnešným balíkom podporíme vysídlené komunity v celej Afrike, ako aj komunity, ktoré ich prijímajú,“ dodala.

Ochrana zraniteľných


EÚ vyčlení 380 miliónov eur pre subsaharskú Afriku. Peniaze majú smerovať na ochranu zraniteľných migrantov, podporu dobrovoľných návratov a opätovného začlenenia, posilňovanie riadenia migrácie a pomoc ľuďom nútene vysídleným z domovov.

Ďalších 252 miliónov eur Únia uvoľní zo svojej rezervy na mimoriadnu pomoc. Prostriedky sú určené komunitám zasiahnutým ozbrojenými konfliktmi, núteným vysídľovaním, epidémiami a prírodnými katastrofami.

KDR aj Ukrajina


Pomoc dostanú ľudia v subsaharskej Afrike, na palestínskych územiach a v Libanone. Časť peňazí pôjde aj na pomoc Ukrajine pri prípravách na nadchádzajúcu zimu.

Menšie sumy EÚ vyčlení na podporu stability v krízou zasiahnutom regióne Veľkých jazier a na pomoc Konžskej demokratickej republike (KDR) pri boji s epidémiou eboly na východe krajiny.


Zdroj: SITA.sk - Európska únia uvoľní 710 miliónov eur na pomoc ľuďom zasiahnutým krízami a katastrofami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Afrika Finančná pomoc
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