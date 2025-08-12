Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

12. augusta 2025

12. augusta 2025

Európska vojenská pomoc Ukrajine je už väčšia ako americká


Európa na rozdiel od Spojených štátov v máji a júni opäť zvýšila svoju vojenskú pomoc Ukrajine a čoraz viac sa spolieha na svoj obranný priemysel ako na existujúce zásoby zbraní. Uviedol to v utorok Kielský ...



germany_scholz_09458 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Európa na rozdiel od Spojených štátov v máji a júni opäť zvýšila svoju vojenskú pomoc Ukrajine a čoraz viac sa spolieha na svoj obranný priemysel ako na existujúce zásoby zbraní. Uviedol to v utorok Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku.


Európa vrátane Veľkej Británie od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine do konca júna 2025 poslala alebo vyčlenila pre Kyjev vojenskú pomoc v hodnote 80,5 miliardy eur. Hodnota americkej pomoci za rovnaké obdobie je len 64,6 miliardy eur. „Významná časť poskytovaných zbraní už nepochádza zo zásob, ale nakupuje sa priamo od zbrojoviek,“ uviedol inštitút.

V máji a júni Európa vyčlenila na vojenskú pomoc Ukrajine 10,5 miliardy eur. Washington v máji schválil rozsiahly vývoz zbraní na Ukrajinu, ale nie vo forme vojenskej pomoci, pretože ich musí zaplatiť samotná Ukrajina.


