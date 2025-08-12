|
Utorok 12.8.2025
Archív správ
12. augusta 2025
Mladík sa dostal na vrchol Gerlachovského štítu, odviezť ho však musel vrtuľník
Horskí a leteckí záchranári v utorok pomáhali 25-ročnému Slovákovi vo Vysokých Tatrách. Po tom, ako vyliezol na vrchol Gerlachovského štítu, ho zastihol panický atak, pre ktorý nemohol bezpečne ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Horskí a leteckí záchranári v utorok pomáhali 25-ročnému Slovákovi vo Vysokých Tatrách. Po tom, ako vyliezol na vrchol Gerlachovského štítu, ho zastihol panický atak, pre ktorý nemohol bezpečne zostúpiť.
Ako ďalej informovala Horská záchranná služba, po príchode na miesto mladého muža záchranári evakuovali z exponovaného terénu. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ho následne letecky transportovala do Starého Smokovca, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne.
Zdroj: SITA.sk - Mladík sa dostal na vrchol Gerlachovského štítu, odviezť ho však musel vrtuľník © SITA Všetky práva vyhradené.
