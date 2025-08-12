Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Z domova

12. augusta 2025

Mladík sa dostal na vrchol Gerlachovského štítu, odviezť ho však musel vrtuľník


Tagy: Gerlachovský štít Horskí záchranári Vysoké Tatry

Horskí a leteckí záchranári v utorok pomáhali 25-ročnému Slovákovi vo Vysokých Tatrách. Po tom, ako vyliezol na vrchol Gerlachovského štítu, ho zastihol panický atak, pre ktorý nemohol bezpečne ...



d000679 676x449 12.8.2025 (SITA.sk) - Horskí a leteckí záchranári v utorok pomáhali 25-ročnému Slovákovi vo Vysokých Tatrách. Po tom, ako vyliezol na vrchol Gerlachovského štítu, ho zastihol panický atak, pre ktorý nemohol bezpečne zostúpiť.


Ako ďalej informovala Horská záchranná služba, po príchode na miesto mladého muža záchranári evakuovali z exponovaného terénu. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ho následne letecky transportovala do Starého Smokovca, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne.


Zdroj: SITA.sk - Mladík sa dostal na vrchol Gerlachovského štítu, odviezť ho však musel vrtuľník © SITA Všetky práva vyhradené.

Európska vojenská pomoc Ukrajine je už väčšia ako americká
