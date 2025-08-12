Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. augusta 2025

Tragická nehoda v Bratislave, muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku a následnú zrážku neprežil


Tagy: bratislavský policajný hovorca Tragická dopravná nehoda Tragická nehoda Zrážka s vlakom

V Bratislave zahynul muž po zrážke vlakom. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, oznámenie o nehode medzi ...



Zdieľať
431199143_796846749143726_3736514194640019654_n e1710241187191 676x454 12.8.2025 (SITA.sk) - V Bratislave zahynul muž po zrážke vlakom. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, oznámenie o nehode medzi železničnou stanicou Bratislava - Ústredná nákladná stanica a železničným priecestím SP 2081 v blízkosti Repíkovej ulice prijali v utorok krátko po 13:30.


Policajti zistili, že neznámy muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku a po zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Dychová skúška u rušňovodiča skončila s negatívnym výsledkom. Poverený železničný policajt začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.


Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v Bratislave, muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku a následnú zrážku neprežil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavský policajný hovorca Tragická dopravná nehoda Tragická nehoda Zrážka s vlakom
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na likvidáciu uhoľných baní štát vyčlení takmer 15 miliónov eur
<< predchádzajúci článok
Európska vojenská pomoc Ukrajine je už väčšia ako americká

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 