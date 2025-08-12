|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. augusta 2025
Tragická nehoda v Bratislave, muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku a následnú zrážku neprežil
V Bratislave zahynul muž po zrážke vlakom. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, oznámenie o nehode medzi ...
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - V Bratislave zahynul muž po zrážke vlakom. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, oznámenie o nehode medzi železničnou stanicou Bratislava - Ústredná nákladná stanica a železničným priecestím SP 2081 v blízkosti Repíkovej ulice prijali v utorok krátko po 13:30.
Policajti zistili, že neznámy muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku a po zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Dychová skúška u rušňovodiča skončila s negatívnym výsledkom. Poverený železničný policajt začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v Bratislave, muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku a následnú zrážku neprežil © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti zistili, že neznámy muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku a po zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Dychová skúška u rušňovodiča skončila s negatívnym výsledkom. Poverený železničný policajt začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v Bratislave, muž vošiel do jazdnej dráhy vlaku a následnú zrážku neprežil © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na likvidáciu uhoľných baní štát vyčlení takmer 15 miliónov eur
Na likvidáciu uhoľných baní štát vyčlení takmer 15 miliónov eur
<< predchádzajúci článok
Európska vojenská pomoc Ukrajine je už väčšia ako americká
Európska vojenská pomoc Ukrajine je už väčšia ako americká