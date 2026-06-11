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11. júna 2026
Európske dni archeológie sa budú na Slovensku konať už siedmykrát, návštevníkov poteší bohatý program – FOTO
Tagy: Archeológia Podujatia
Archeológovia priblížia svoju prácu a zavedú návštevníkov do neskoroantickej pevnosti, predrománskeho kostola aj na hradisko z doby železnej. Víkend od 12. do 14. júna bude opäť patriť Európskym ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Archeológovia priblížia svoju prácu a zavedú návštevníkov do neskoroantickej pevnosti, predrománskeho kostola aj na hradisko z doby železnej.
Víkend od 12. do 14. júna bude opäť patriť Európskym dňom archeológie. Do celoeurópskeho programu sa Slovensko zapája od roku 2020, pričom sériu podujatí vo všetkých ôsmich krajoch koordinuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
Cieľom je priblížiť verejnosti prácu archeológov, výsledky výskumov aj odborné metódy prostredníctvom workshopov, komentovaných prehliadok, prednášok či prezentácií. Archeológovia, múzejníci, historici a odborníci na výskum a ochranu pamiatok pripravili aj tento rok desiatky podujatí po celom Slovensku. Kompletný program je dostupný na webovej stránke Pamiatkového úradu SR.
Medzi pripravenými aktivitami je napríklad cyklus prednášok Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici venovaný archeologickému výskumu historického centra mesta. V Bratislave sa návštevníci budú môcť oboznámiť s tajomstvami rádiouhlíkového a dendrochronologického datovania na workshope, ktorý pripravilo Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Súčasťou programu bude aj podujatie Limes Day v Bratislave-Rusovciach, ktoré už 12 rokov organizuje Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. Zameriava sa na rímske kultúrne dedičstvo v Gerulate a rakúskom Carnunte, patriace do lokality Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO.
V Košiciach sa návštevníci dozvedia viac o pokladoch doby bronzovej či o pravekom a stredovekom odievaní. V Kostoľanoch pod Tribečom bude možné spoznať stavebný vývoj a výsledky archeologického výskumu predrománskeho Kostola sv. Juraja. Následne sa účastníci presunú na hradisko Veľký Lysec zo staršej doby železnej. Šesťkilometrovou trasou ich budú sprevádzať archeológovia z Krajského pamiatkového úradu v Nitre.
Do programu sa zapoja aj archeológovia z Krajského pamiatkového úradu v Trnave, ktorí predstavia žiakom základnej školy význam archeologického dedičstva a vysvetlia, ako postupovať pri náleze archeologických predmetov tak, aby sa zachovali aj pre budúce generácie. Organizátori pozývajú na podujatia laickú aj odbornú verejnosť.
Popularizačné podujatie Európske dni archeológie vzniklo v roku 2010 vo francúzskom Národnom inštitúte pre preventívny archeologický výskum. Pre svoj prínos a atraktivitu sa postupne rozšírilo aj do ďalších európskych krajín. Slovensko, bohaté na archeologické náleziská, je jeho súčasťou už siedmy rok.
Zdroj: SITA.sk - Európske dni archeológie sa budú na Slovensku konať už siedmykrát, návštevníkov poteší bohatý program – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Víkend od 12. do 14. júna bude opäť patriť Európskym dňom archeológie. Do celoeurópskeho programu sa Slovensko zapája od roku 2020, pričom sériu podujatí vo všetkých ôsmich krajoch koordinuje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
Archeológovia priblížia svoju prácu
Cieľom je priblížiť verejnosti prácu archeológov, výsledky výskumov aj odborné metódy prostredníctvom workshopov, komentovaných prehliadok, prednášok či prezentácií. Archeológovia, múzejníci, historici a odborníci na výskum a ochranu pamiatok pripravili aj tento rok desiatky podujatí po celom Slovensku. Kompletný program je dostupný na webovej stránke Pamiatkového úradu SR.
Medzi pripravenými aktivitami je napríklad cyklus prednášok Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici venovaný archeologickému výskumu historického centra mesta. V Bratislave sa návštevníci budú môcť oboznámiť s tajomstvami rádiouhlíkového a dendrochronologického datovania na workshope, ktorý pripravilo Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Súčasťou programu bude aj podujatie Limes Day v Bratislave-Rusovciach, ktoré už 12 rokov organizuje Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. Zameriava sa na rímske kultúrne dedičstvo v Gerulate a rakúskom Carnunte, patriace do lokality Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO.
Podujatia aj v Košiciach a Trnave
V Košiciach sa návštevníci dozvedia viac o pokladoch doby bronzovej či o pravekom a stredovekom odievaní. V Kostoľanoch pod Tribečom bude možné spoznať stavebný vývoj a výsledky archeologického výskumu predrománskeho Kostola sv. Juraja. Následne sa účastníci presunú na hradisko Veľký Lysec zo staršej doby železnej. Šesťkilometrovou trasou ich budú sprevádzať archeológovia z Krajského pamiatkového úradu v Nitre.
Do programu sa zapoja aj archeológovia z Krajského pamiatkového úradu v Trnave, ktorí predstavia žiakom základnej školy význam archeologického dedičstva a vysvetlia, ako postupovať pri náleze archeologických predmetov tak, aby sa zachovali aj pre budúce generácie. Organizátori pozývajú na podujatia laickú aj odbornú verejnosť.
Popularizačné podujatie Európske dni archeológie vzniklo v roku 2010 vo francúzskom Národnom inštitúte pre preventívny archeologický výskum. Pre svoj prínos a atraktivitu sa postupne rozšírilo aj do ďalších európskych krajín. Slovensko, bohaté na archeologické náleziská, je jeho súčasťou už siedmy rok.
Zdroj: SITA.sk - Európske dni archeológie sa budú na Slovensku konať už siedmykrát, návštevníkov poteší bohatý program – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Archeológia Podujatia
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