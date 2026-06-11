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11. júna 2026

Pri americkom útoku na obchodnú loď zahynuli pri pobreží Ománu traja indickí námorníci


Tagy: americké útoky Civilné obete Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Ománsky záliv Perzský záliv Útok na Irán

India potvrdila úmrtie troch členov posádky tankera zasiahnutého pri pobreží Ománu, ďalší námorníci nehodu prežili. Traja indickí námorníci zahynuli pri americkom ...



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gettyimages 1308480076 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - India potvrdila úmrtie troch členov posádky tankera zasiahnutého pri pobreží Ománu, ďalší námorníci nehodu prežili.

Traja indickí námorníci zahynuli pri americkom útoku na obchodné plavidlo pri pobreží Ománu. Vo štvrtok to oznámil indický minister pre prístavy, lodnú dopravu a vodné cesty Sarbananda Sonovál.


„Je mimoriadne smutné dozvedieť sa o tragickom incidente na palube lode MT Settebello plaviacej sa pod vlajkou Palau,“ uviedol minister vo vyhlásení.



Našli ich mŕtvych


Podľa ministra boli traja indickí námorníci, ktorí boli pôvodne vedení ako nezvestní, nájdení mŕtvi a následne identifikovaní.


„Je smutné, že traja indickí námorníci, ktorí boli pôvodne nahlásení ako nezvestní, sú teraz po nájdení a identifikácii tiel potvrdení ako mŕtvi,“ dodal Sonovál.


Indické úrady bezprostredne neposkytli ďalšie podrobnosti o okolnostiach incidentu ani o ďalších členoch posádky. Nie je zatiaľ známe ani to, aký rozsah poškodenia loď utrpela.



Konflikt pokračuje


K útoku došlo v čase pokračujúceho konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý v posledných týždňoch výrazne zvýšil napätie v oblasti Perzského zálivu a Ománskeho zálivu.


Región patrí medzi najdôležitejšie svetové trasy pre prepravu ropy a skvapalneného zemného plynu.


Bezpečnostná situácia v okolí Hormuzského prielivu sa od vypuknutia vojny medzi USA, Izraelom a Iránom výrazne zhoršila.



Indickí námorníci


Teherán opakovane hrozí uzavretím strategického prielivu, cez ktorý za normálnych okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy.


India patrí medzi krajiny s najväčším počtom námorníkov pracujúcich na medzinárodných obchodných plavidlách.


Incident preto vyvolal v Naí Dillí zvýšené obavy o bezpečnosť indických občanov pôsobiacich v rizikových oblastiach Blízkeho východu.




Zdroj: SITA.sk - Pri americkom útoku na obchodnú loď zahynuli pri pobreží Ománu traja indickí námorníci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky Civilné obete Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Ománsky záliv Perzský záliv Útok na Irán
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