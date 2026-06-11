Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Slovenská kvalita za nízke ceny: Čerstvosť a podpora domácich pestovateľov sú pre Lidl prioritou


Tagy: Ovocie PR Zelenina

Svieže uhorky, sladké jahody či voňavé paradajky, ktoré chutia rovnako vynikajúco ako tie z domácej záhrady. Zákazníci na Slovensku čoraz častejšie siahajú po lokálnych produktoch a ...



Zdieľať
lidl rajec otvaracka siroke rano 14 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Svieže uhorky, sladké jahody či voňavé paradajky, ktoré chutia rovnako vynikajúco ako tie z domácej záhrady.


Zákazníci na Slovensku čoraz častejšie siahajú po lokálnych produktoch a oceňujú najmä ich čerstvosť a chuť. Podpora slovenských pestovateľov je pre diskontný reťazec Lidl dlhodobou prioritou, vďaka čomu si zákazníci môžu dopriať kvalitné a čerstvé domáce plodiny od desiatok dodávateľov za nízke ceny.

Lidl celkovo spolupracuje s vyše 280 slovenskými producentmi. Čerstvé ovocie a zeleninu v jeho predajniach nakúpite od desiatok domácich pestovateľov, ktorým za uplynulých 12 mesiacov zaplatil za ich produkty takmer 74 miliónov eur. Na pultoch reťazca nájdete široký výber slovenských produktov – od zemiakov, cibule a koreňovej zeleniny cez paradajky, uhorky či papriku až po jablká, jahody alebo drobné ovocie počas sezóny. Reťazec však priebežne prináša aj novinky pre zákazníkov. "Neustále pracujeme na atraktivite a optimalizácii sortimentu smerom k zákazníkovi. Zákazníci sa môžu tešiť na ďalšie sezónne produkty od slovenských pestovateľov, nové chuťovo atraktívne odrody paradajok, ovocia či bobuľového ovocia a tiež na pravidelné tematické akcie. Naším cieľom je ponúkať zákazníkom čo najširší výber kvalitných produktov za výhodné ceny," povedal Ján Gábor, vedúci úseku čerstvého oddelenia a zeleniny v rezorte nákupu Lidla.

Čo majú Slováci najradšej?


Zákazníci diskontu domácim produktom skutočne dôverujú a oceňujú predovšetkým ich čerstvosť, chuť a fakt, že pochádzajú od domácich pestovateľov. Záujem o zdravý životný štýl na Slovensku rastie, čo sa prejavuje aj na vyššej spotrebe ovocia a zeleniny. Z pestrého výberu slovenských plodín majú Slováci najradšej zemiaky a cibuľu, paradajky, jablká a koreňovú zeleninu. "Veľmi silnú pozíciu majú aj produkty ako uhorky, kapusty a papriky. Počas sezóny však zákazníci milujú aj slovenské šaláty, kôstkové a bobuľové ovocie či melóny," vysvetlil Ján Gábor.

Reťazec počas vrcholu sezóny predá týždenne stovky ton slovenského ovocia a zeleniny. Pri zemiakoch alebo jablkách ide o jedny z najpredávanejších položiek v kategórii. "Za posledných 12 mesiacov sme predali 34 miliónov kilogramov slovenských zemiakov a cibule, takmer 10 miliónov kilogramov slovenskej koreňovej zeleniny a takmer 6 miliónov kilogramov slovenských paradajok," priblížil Gábor.

Kvalita bez kompromisov


Pre Lidl je čerstvosť a kvalita na prvom mieste. Reťazec nastavil latku mimoriadne vysoko a jeho požiadavky sú prísnejšie, ako stanovuje legislatíva. V prípade čerstvého ovocia a zeleniny až trojnásobne. "Aktuálne platná legislatíva určuje maximálnu prípustnú hranicu pre obsah rezíduí účinných látok. My v Lidli sme si stanovili vlastný interný limit, v rámci ktorého od všetkých našich dodávateľov a pestovateľov požadujeme maximálny obsah rezíduí účinných látok v koncentráciách do 1/3 hraničných hodnôt stanovených zákonom. Okrem toho aktuálne platná legislatíva nepokrýva problematiku limitu na sumu všetkých pesticídov v potravinách, my sme si však tieto hranice vytýčili," vysvetlil Ján Gábor.

V rámci kvality sa diskont zameriava najmä na čerstvosť, vzhľad a zdravotný stav a v neposlednom rade aj na samotnú bezpečnosť potravín. Reťazec si na čerstvosti skutočne zakladá a robí maximum pre to, aby sa k vám plodiny dostali čo najrýchlejšie. Napríklad jeho cieľom je, aby sa chrumkavá slovenská paradajka z domáceho skleníka dostala priamo na váš stôl už do 48 hodín od jej odtrhnutia.

Aby sa k zákazníkom dostali len produkty, ktoré spĺňajú vysoké štandardy, každá dodávka prechádza viacerými kontrolami. Kontrola prebieha na viacerých úrovniach. Začína sa priamo u dodávateľa, ktorý okrem vlastných interných procesov na kontrolu kvality musí disponovať certifikáciami, ktoré Lidl vyžaduje. Ďalšia kontrola prebieha v akreditovaných laboratóriách, kde dochádza k pravidelnému odberu vzoriek a ich testovaniu. Následne dochádza ku kontrole aj v skladoch, kde všetky dodávky prejdú vstupnou kontrolou a vyškolení zamestnanci hodnotia vzhľad, chuť, arómu, zrelosť, konzistenciu, kaliber (veľkosť), tlak, obsah šťavy či cukornatosť plodín. V neposlednom rade prebieha pravidelná kontrola aj priamo v predajniach, aby si zákazníci domov priniesli kvalitné a čerstvé produkty.

Keď si nabudúce budete v Lidli vyberať ovocie alebo zeleninu, spomeňte si, že si odnášate poctivú prácu slovenských poľnohospodárov, ktorá spĺňa mimoriadne prísne kvalitatívne požiadavky. Pretože špičková kvalita, poctivá domáca produkcia a výhodná cena predstavujú kombináciu, ktorá sa oplatí pri každom nákupe.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovenská kvalita za nízke ceny: Čerstvosť a podpora domácich pestovateľov sú pre Lidl prioritou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ovocie PR Zelenina
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kríza životných nákladov v Európskej únii ohrozuje ľudí. Stúpa aj riziko bezdomovectva
<< predchádzajúci článok
Európske dni archeológie sa budú na Slovensku konať už siedmykrát, návštevníkov poteší bohatý program – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 