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Slovenská kvalita za nízke ceny: Čerstvosť a podpora domácich pestovateľov sú pre Lidl prioritou
Svieže uhorky, sladké jahody či voňavé paradajky, ktoré chutia rovnako vynikajúco ako tie z domácej záhrady. Zákazníci na Slovensku čoraz častejšie siahajú po lokálnych produktoch a ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Svieže uhorky, sladké jahody či voňavé paradajky, ktoré chutia rovnako vynikajúco ako tie z domácej záhrady.
Zákazníci na Slovensku čoraz častejšie siahajú po lokálnych produktoch a oceňujú najmä ich čerstvosť a chuť. Podpora slovenských pestovateľov je pre diskontný reťazec Lidl dlhodobou prioritou, vďaka čomu si zákazníci môžu dopriať kvalitné a čerstvé domáce plodiny od desiatok dodávateľov za nízke ceny.
Lidl celkovo spolupracuje s vyše 280 slovenskými producentmi. Čerstvé ovocie a zeleninu v jeho predajniach nakúpite od desiatok domácich pestovateľov, ktorým za uplynulých 12 mesiacov zaplatil za ich produkty takmer 74 miliónov eur. Na pultoch reťazca nájdete široký výber slovenských produktov – od zemiakov, cibule a koreňovej zeleniny cez paradajky, uhorky či papriku až po jablká, jahody alebo drobné ovocie počas sezóny. Reťazec však priebežne prináša aj novinky pre zákazníkov. "Neustále pracujeme na atraktivite a optimalizácii sortimentu smerom k zákazníkovi. Zákazníci sa môžu tešiť na ďalšie sezónne produkty od slovenských pestovateľov, nové chuťovo atraktívne odrody paradajok, ovocia či bobuľového ovocia a tiež na pravidelné tematické akcie. Naším cieľom je ponúkať zákazníkom čo najširší výber kvalitných produktov za výhodné ceny," povedal Ján Gábor, vedúci úseku čerstvého oddelenia a zeleniny v rezorte nákupu Lidla.
Zákazníci diskontu domácim produktom skutočne dôverujú a oceňujú predovšetkým ich čerstvosť, chuť a fakt, že pochádzajú od domácich pestovateľov. Záujem o zdravý životný štýl na Slovensku rastie, čo sa prejavuje aj na vyššej spotrebe ovocia a zeleniny. Z pestrého výberu slovenských plodín majú Slováci najradšej zemiaky a cibuľu, paradajky, jablká a koreňovú zeleninu. "Veľmi silnú pozíciu majú aj produkty ako uhorky, kapusty a papriky. Počas sezóny však zákazníci milujú aj slovenské šaláty, kôstkové a bobuľové ovocie či melóny," vysvetlil Ján Gábor.
Reťazec počas vrcholu sezóny predá týždenne stovky ton slovenského ovocia a zeleniny. Pri zemiakoch alebo jablkách ide o jedny z najpredávanejších položiek v kategórii. "Za posledných 12 mesiacov sme predali 34 miliónov kilogramov slovenských zemiakov a cibule, takmer 10 miliónov kilogramov slovenskej koreňovej zeleniny a takmer 6 miliónov kilogramov slovenských paradajok," priblížil Gábor.
Pre Lidl je čerstvosť a kvalita na prvom mieste. Reťazec nastavil latku mimoriadne vysoko a jeho požiadavky sú prísnejšie, ako stanovuje legislatíva. V prípade čerstvého ovocia a zeleniny až trojnásobne. "Aktuálne platná legislatíva určuje maximálnu prípustnú hranicu pre obsah rezíduí účinných látok. My v Lidli sme si stanovili vlastný interný limit, v rámci ktorého od všetkých našich dodávateľov a pestovateľov požadujeme maximálny obsah rezíduí účinných látok v koncentráciách do 1/3 hraničných hodnôt stanovených zákonom. Okrem toho aktuálne platná legislatíva nepokrýva problematiku limitu na sumu všetkých pesticídov v potravinách, my sme si však tieto hranice vytýčili," vysvetlil Ján Gábor.
V rámci kvality sa diskont zameriava najmä na čerstvosť, vzhľad a zdravotný stav a v neposlednom rade aj na samotnú bezpečnosť potravín. Reťazec si na čerstvosti skutočne zakladá a robí maximum pre to, aby sa k vám plodiny dostali čo najrýchlejšie. Napríklad jeho cieľom je, aby sa chrumkavá slovenská paradajka z domáceho skleníka dostala priamo na váš stôl už do 48 hodín od jej odtrhnutia.
Aby sa k zákazníkom dostali len produkty, ktoré spĺňajú vysoké štandardy, každá dodávka prechádza viacerými kontrolami. Kontrola prebieha na viacerých úrovniach. Začína sa priamo u dodávateľa, ktorý okrem vlastných interných procesov na kontrolu kvality musí disponovať certifikáciami, ktoré Lidl vyžaduje. Ďalšia kontrola prebieha v akreditovaných laboratóriách, kde dochádza k pravidelnému odberu vzoriek a ich testovaniu. Následne dochádza ku kontrole aj v skladoch, kde všetky dodávky prejdú vstupnou kontrolou a vyškolení zamestnanci hodnotia vzhľad, chuť, arómu, zrelosť, konzistenciu, kaliber (veľkosť), tlak, obsah šťavy či cukornatosť plodín. V neposlednom rade prebieha pravidelná kontrola aj priamo v predajniach, aby si zákazníci domov priniesli kvalitné a čerstvé produkty.
Keď si nabudúce budete v Lidli vyberať ovocie alebo zeleninu, spomeňte si, že si odnášate poctivú prácu slovenských poľnohospodárov, ktorá spĺňa mimoriadne prísne kvalitatívne požiadavky. Pretože špičková kvalita, poctivá domáca produkcia a výhodná cena predstavujú kombináciu, ktorá sa oplatí pri každom nákupe.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenská kvalita za nízke ceny: Čerstvosť a podpora domácich pestovateľov sú pre Lidl prioritou © SITA Všetky práva vyhradené.
Zákazníci na Slovensku čoraz častejšie siahajú po lokálnych produktoch a oceňujú najmä ich čerstvosť a chuť. Podpora slovenských pestovateľov je pre diskontný reťazec Lidl dlhodobou prioritou, vďaka čomu si zákazníci môžu dopriať kvalitné a čerstvé domáce plodiny od desiatok dodávateľov za nízke ceny.
Lidl celkovo spolupracuje s vyše 280 slovenskými producentmi. Čerstvé ovocie a zeleninu v jeho predajniach nakúpite od desiatok domácich pestovateľov, ktorým za uplynulých 12 mesiacov zaplatil za ich produkty takmer 74 miliónov eur. Na pultoch reťazca nájdete široký výber slovenských produktov – od zemiakov, cibule a koreňovej zeleniny cez paradajky, uhorky či papriku až po jablká, jahody alebo drobné ovocie počas sezóny. Reťazec však priebežne prináša aj novinky pre zákazníkov. "Neustále pracujeme na atraktivite a optimalizácii sortimentu smerom k zákazníkovi. Zákazníci sa môžu tešiť na ďalšie sezónne produkty od slovenských pestovateľov, nové chuťovo atraktívne odrody paradajok, ovocia či bobuľového ovocia a tiež na pravidelné tematické akcie. Naším cieľom je ponúkať zákazníkom čo najširší výber kvalitných produktov za výhodné ceny," povedal Ján Gábor, vedúci úseku čerstvého oddelenia a zeleniny v rezorte nákupu Lidla.
Čo majú Slováci najradšej?
Zákazníci diskontu domácim produktom skutočne dôverujú a oceňujú predovšetkým ich čerstvosť, chuť a fakt, že pochádzajú od domácich pestovateľov. Záujem o zdravý životný štýl na Slovensku rastie, čo sa prejavuje aj na vyššej spotrebe ovocia a zeleniny. Z pestrého výberu slovenských plodín majú Slováci najradšej zemiaky a cibuľu, paradajky, jablká a koreňovú zeleninu. "Veľmi silnú pozíciu majú aj produkty ako uhorky, kapusty a papriky. Počas sezóny však zákazníci milujú aj slovenské šaláty, kôstkové a bobuľové ovocie či melóny," vysvetlil Ján Gábor.
Reťazec počas vrcholu sezóny predá týždenne stovky ton slovenského ovocia a zeleniny. Pri zemiakoch alebo jablkách ide o jedny z najpredávanejších položiek v kategórii. "Za posledných 12 mesiacov sme predali 34 miliónov kilogramov slovenských zemiakov a cibule, takmer 10 miliónov kilogramov slovenskej koreňovej zeleniny a takmer 6 miliónov kilogramov slovenských paradajok," priblížil Gábor.
Kvalita bez kompromisov
Pre Lidl je čerstvosť a kvalita na prvom mieste. Reťazec nastavil latku mimoriadne vysoko a jeho požiadavky sú prísnejšie, ako stanovuje legislatíva. V prípade čerstvého ovocia a zeleniny až trojnásobne. "Aktuálne platná legislatíva určuje maximálnu prípustnú hranicu pre obsah rezíduí účinných látok. My v Lidli sme si stanovili vlastný interný limit, v rámci ktorého od všetkých našich dodávateľov a pestovateľov požadujeme maximálny obsah rezíduí účinných látok v koncentráciách do 1/3 hraničných hodnôt stanovených zákonom. Okrem toho aktuálne platná legislatíva nepokrýva problematiku limitu na sumu všetkých pesticídov v potravinách, my sme si však tieto hranice vytýčili," vysvetlil Ján Gábor.
V rámci kvality sa diskont zameriava najmä na čerstvosť, vzhľad a zdravotný stav a v neposlednom rade aj na samotnú bezpečnosť potravín. Reťazec si na čerstvosti skutočne zakladá a robí maximum pre to, aby sa k vám plodiny dostali čo najrýchlejšie. Napríklad jeho cieľom je, aby sa chrumkavá slovenská paradajka z domáceho skleníka dostala priamo na váš stôl už do 48 hodín od jej odtrhnutia.
Aby sa k zákazníkom dostali len produkty, ktoré spĺňajú vysoké štandardy, každá dodávka prechádza viacerými kontrolami. Kontrola prebieha na viacerých úrovniach. Začína sa priamo u dodávateľa, ktorý okrem vlastných interných procesov na kontrolu kvality musí disponovať certifikáciami, ktoré Lidl vyžaduje. Ďalšia kontrola prebieha v akreditovaných laboratóriách, kde dochádza k pravidelnému odberu vzoriek a ich testovaniu. Následne dochádza ku kontrole aj v skladoch, kde všetky dodávky prejdú vstupnou kontrolou a vyškolení zamestnanci hodnotia vzhľad, chuť, arómu, zrelosť, konzistenciu, kaliber (veľkosť), tlak, obsah šťavy či cukornatosť plodín. V neposlednom rade prebieha pravidelná kontrola aj priamo v predajniach, aby si zákazníci domov priniesli kvalitné a čerstvé produkty.
Keď si nabudúce budete v Lidli vyberať ovocie alebo zeleninu, spomeňte si, že si odnášate poctivú prácu slovenských poľnohospodárov, ktorá spĺňa mimoriadne prísne kvalitatívne požiadavky. Pretože špičková kvalita, poctivá domáca produkcia a výhodná cena predstavujú kombináciu, ktorá sa oplatí pri každom nákupe.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenská kvalita za nízke ceny: Čerstvosť a podpora domácich pestovateľov sú pre Lidl prioritou © SITA Všetky práva vyhradené.
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