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03. septembra 2026

Štyroch Slovákov obvinili z vraždy novorodenca v Británii, dievčatko našli s 33 ranami


Tagy: Novorodenec Obvinenie Sheffield Slováci Vražda Vyšetrovanie

Z vraždy obvinili 20-ročnú Andreu Š., 19-ročného Petra H. a jeho rodičov - 38-ročného Petra H. 37-ročnú Ninu H. Štyria ľudia zo Slovenska čelia vo Veľkej Británii obvineniu z vraždy novorodeného ...



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gettyimages 2215308505 676x354 3.9.2026 (SITA.sk) - Z vraždy obvinili 20-ročnú Andreu Š., 19-ročného Petra H. a jeho rodičov - 38-ročného Petra H. 37-ročnú Ninu H.


Štyria ľudia zo Slovenska čelia vo Veľkej Británii obvineniu z vraždy novorodeného dievčatka, ktorého telo našla polícia v Sheffielde. Ako referuje web The Guardian, prípad sa v stredu dostal pred súd, kde odznelo, že dieťa označované iba ako Baby S malo 33 rán pochádzajúcich z 15 samostatných bodnutí. Jeho telo našli na práčke v prístavbe pri dome.

Z vraždy obvinili 20-ročnú Andreu Š., 19-ročného Petra H. a jeho rodičov - 38-ročného Petra H. 37-ročnú Ninu H. Podľa predloženého materiálu sú všetci štyria zo Slovenska. Okrem vraždy ich obvinili aj zo spôsobenia alebo umožnenia smrti dieťaťa a z marenia spravodlivosti v súvislosti s krokmi smerujúcimi k zatajeniu zabitia novorodenca.

Políciu privolali v nedeľu ráno k nehnuteľnosti na Holywell Heights vo štvrti Wincobank po hlásení o obavách o bezpečnosť dieťaťa. Prokurátor Luke Hopkinson súdu povedal, že Baby S našli zabalenú v uteráku a uloženú v modrej taške v prístavbe na uvedenej adrese.

V súvislosti s prípadom obvinili z marenia spravodlivosti aj 15-ročné dievča, ktorého meno vzhľadom na jeho vek nemôže byť zverejnené. Počas rozhodovania o prípadnom prepustení na kauciu na súde plakalo. Sudca Tim Spruce rozhodol, že zostane v zariadení pre mladistvých do štvrtka, keď sa má spolu s ostatnými obvinenými postaviť pred vyšší súd.

Všetci štyria dospelí obvinení z vraždy zostali po krátkom stredajšom pojednávaní vo väzbe. Ďalšie dve ženy vo veku 26 a 37 rokov, ktoré polícia zatkla pre podozrenie z vraždy, zostávajú na kaucii.

„Je to významný krok v našom vyšetrovaní tragických okolností, ktoré viedli k smrti tohto dievčatka. Chcel by som poďakovať našim komunitám, o ktorých viem, že ich tento traumatický incident hlboko zasiahol, za podporu pri našej práci na tomto zložitom vyšetrovaní,“ uviedol Tom Woodward z polície v South Yorkshire.

Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie prípadom nešpekulovala. „Žiadame verejnosť, aby sa vyhla špekuláciám a zverejňovaniu informácií o tomto prípade na internete, kým prebieha právny proces. Ochrana integrity trestného konania je pre nás kľúčová, aby sme mohli zabezpečiť spravodlivosť pre toto dievčatko,“ dodal Woodward.

V stredu ľudia k policajnému uzáveru neďaleko domu na Holywell Heights prinášali kytice kvetov.


Zdroj: SITA.sk - Štyroch Slovákov obvinili z vraždy novorodenca v Británii, dievčatko našli s 33 ranami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novorodenec Obvinenie Sheffield Slováci Vražda Vyšetrovanie
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