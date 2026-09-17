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Európske financie posilnia výskum recyklácie skla na Trenčianskej univerzite


Tagy: PR Recyklácia Trenčianska univerzita Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Program Európskej komisie Horizon Europe podporí vývoj nových inteligentných technológií sumou viac ako 8,3 milióna eur. Výskumné centrum FunGlass Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ...



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001 676x507 17.9.2026 (SITA.sk) - Program Európskej komisie Horizon Europe podporí vývoj nových inteligentných technológií sumou viac ako 8,3 milióna eur.


Výskumné centrum FunGlass Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v konzorciu etablovaných zahraničných firiem a organizácií uspelo v jednej z najprestížnejších výziev programu Horizon Europe. Konzorcium 14 spoločností z 8 krajín bude spoločne vyvíjať inovatívne technológie na inteligentné triedenie a zhodnocovanie minerálnych odpadov s využitím umelej inteligencie.

Celkový rozpočet predstavuje 8 342 148 eur, pričom univerzita získa na výskum 1 069 470 eur, čo je druhý najvyšší rozpočet spomedzi všetkých partnerov.

Cieľom je hľadať inovatívne riešenia, ako premeniť ťažko recyklovateľné minerálne odpady na kvalitné sekundárne suroviny využiteľné v európskom priemysle a podporiť rozvoj obehového hospodárstva. Výskumníci budú využívať pokročilé technológie, ako sú umelá inteligencia, LIBS spektroskopia, digitálne dvojčatá či digitálne pasy výrobkov, ktoré prispejú k efektívnejšiemu triedeniu, recyklácii a opätovnému využitiu materiálov.

Výskumné centrum FunGlass pod vedením profesora Dušana Galuska bude viesť jednu z kľúčových odborných pracovných oblastí projektu zameranú na recykláciu sodnovápenatého, borosilikátového a krištáľového skla, tvorbu referenčných databáz pre systémy umelej inteligencie, hodnoteniu kvality recyklovaného skla a pilotnému overeniu využitia sklených črepov pri výrobe nových sklených výrobkov.

Výskum sa zameria aj na hľadanie nových možností využitia sklených frakcií, ktoré dnes nie je možné recyklovať tradičnými postupmi. Perspektívne uplatnenie môžu nájsť napríklad pri výrobe geopolymérov alebo v technológiách 3D tlače.

"Získanie finančných prostriedkov je potvrdením vysokej kvality výskumu, ktorý sa na našej univerzite realizuje. Teší ma, že práve centrum FunGlass bude viesť jednu z kľúčových častí projektu. Ide o významný úspech nielen pre univerzitu, ale aj pre slovenskú vedu a jej postavenie v európskom výskumnom priestore," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

Partnerstvo excelentných výskumných organizácií prispeje k ďalšiemu rozvoju centra FunGlass. Okrem posilnenia spolupráce s poprednými európskymi vedeckými pracoviskami a priemyselnými partnermi umožní aj modernizáciu výskumnej infraštruktúry prostredníctvom nového laboratórneho vybavenia. Posilní sa tak medzinárodné postavenie centra a vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj špičkového výskumu v oblasti skla a udržateľných materiálov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Európske financie posilnia výskum recyklácie skla na Trenčianskej univerzite © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Recyklácia Trenčianska univerzita Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
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