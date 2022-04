Európske kluby odmietajú zmeny v Lige majstrov, vadia im aj dve miesta pre historicky úspešné kluby

Projekt Superligy neuspel

V hre je aj Final Four

30.4.2022 (Webnoviny.sk) - Európska asociácia futbalových klubov (ECA) a ďalší odporcovia reorganizácie Ligy majstrov po piatkovom stretnutí v tureckom Istanbule vyzvali Európsku futbalovú úniu (UEFA) , aby nepristúpila k plánovaným zmenám.Nesúhlasia s tým, aby kluby od roku 2024 odohrali v skupinovej fáze LM desať zápasov namiesto súčasných šiestich.Prekáža im aj zámer UEFA umožniť každoročne dvom historicky úspešným klubom účasť v súťaži napriek slabej sezóne na domácej ligovej scéne."Nárast počtu zápasov viac ako o polovicu ublíži väčšine klubov a len niekoľko z nich zvýhodní. Potrebujeme, aby sa hralo menej kôl," povedal predseda ECA Claus Thomsen, ktorý je zároveň výkonným riaditeľom dánskej najvyššej futbalovej súťaže.Výbor UEFA pre riadenie a kontrolu súťaží sa 10. mája stretne v rakúskej Viedni a výkonnému výboru strešnej organizácie európskeho futbalu predloží na schválenie formálne návrhy na reorganizáciu Ligy majstrov.Udeje sa tak viac ako rok po tom, čo UEFA súhlasila s rozsiahlymi zmenami formátu európskeho pohára číslo jeden a tiež po tom, ako neuspel projekt európskej Superligy."Zhodli sme sa, že uzavreté turnaje na štýl Superligy by nemali existovať, týmto smerom by sme nemali ísť," povedal Thomsen na margo snahy niektorých veľkých klubov vytvoriť si vlastnú súťaž.Skritizoval aj nápad s dvoma miestenkami v LM pre historicky úspešné kluby: "Sú to síce len dve miesta, ale takto by sme porušili základné princípy futbalu. Verím, že UEFA si to uvedomí."Pred rokom si UEFA stanovila cieľ dokončiť zmeny do decembra 2021. Jednou z možností, ktoré sú na stole, je aj vytvorenie záverečného turnaja Ligy majstrov v štýle Final Four na jednom mieste namiesto tradičných dvojzápasových semifinálových konfrontácií.Rozhodovanie o zmenách sa však natiahlo a teoreticky by mohlo byť súčasťou májových rokovaní vo Viedni.