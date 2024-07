Orbán sa stretol s Trumpom. Dobrá správa dňa, on to vyrieši, vyhlásil maďarský premiér (video)

Zastávka na Orbánovej „mierovej misii“



Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

Jediná vážna šanca na ukončenie vojny



We continued the peace mission in Mar-a-Lago. President @realDonaldTrump has proved during his presidency that he is a man of peace. He will do it again! pic.twitter.com/8abVBW7f6r

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

12.7.2024 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán sa vo štvrtok na Floride stretol s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom . Politici sa stretli po samite NATO vo Washingtone v Trumpovom sídle Mar-a-Lago.Orbán na sociálnych sieťach zverejnil fotografie s Trumpom a napísal, že diskutovali o mieri. „Dobrá správa dňa: on to vyrieši!“ vyhlásil Orbán. Trump na svojej vlastnej sociálnej sieti napísal: „Vďaka ti, Viktor. Musí tu byť mier, a to rýchlo.“Stretnutie na Floride je ďalšou zastávkou na Orbánovej „mierovej misii“ zameranej na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine . Predseda maďarskej vlády, ktorý je považovaný za najbližšieho spojenca ruského vodcu Vladimira Putina Európskej únii (EÚ) , minulý týždeň prekvapivo pricestoval do Kyjeva, kde diskutoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským Nádeje na to, že sa Budapešť približuje k proukrajinskému postoju EÚ, sa však rozplynuli, keď o pár dní neskôr pricestoval do Moskvy na rozhovory s Putinom, čo vyvolalo vlnu kritiky z Ukrajiny a ďalších európskych štátov.Súčasťou Orbánovej „mierovej misie“ bolo aj stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu, kde označil Čínu za stabilizujúcu silu v čase globálnych turbulencií a pochválil jej „konštruktívne a dôležité“ mierové iniciatívy.Orbán už skôr vyhlásil, že Trumpov návrat do Bieleho domu je jediná vážna šanca na ukončenie vojny na Ukrajine. Trump opakovane hovorí, že by zvládol ukončiť konflikt do 24 hodín, keby sa ako prezident stretol so Zelenským a Putinom. To poprel ruský veľvyslanec pri OSN