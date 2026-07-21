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21. júla 2026
Európske odbory opäť žiadajú celoúnijné pravidlá pre prácu počas extrémnych horúčav
Odbory zároveň upozorňujú, že každý rok je približne 277-tisíc pracovných úrazov a 230 úmrtí spojených s tepelným stresom na pracovisku. Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) opätovne ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Odbory zároveň upozorňujú, že každý rok je približne 277-tisíc pracovných úrazov a 230 úmrtí spojených s tepelným stresom na pracovisku.
Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) opätovne vyzvala Európsku úniu na prijatie legislatívy, ktorá by stanovila maximálne teploty pri práci a zabezpečila ochranu zamestnancov počas vĺn horúčav. Ako referuje web eunews.it, podľa odborárov si klimatické zmeny vyžadujú úpravu pracovných podmienok, aby sa znížili zdravotné riziká a zachovala konkurencieschopnosť.
ETUC navrhuje európsky zákon, ktorý by všetkým pracovníkom garantoval právo na platené prestávky počas extrémnych horúčav a zároveň zamestnávateľom uložil povinnosť zabezpečiť prístup k vode, tieňu a ochrannému oblečeniu.
Konfederácia poukázala na nedávne štrajky kuriérov v Miláne, Florencii a Bologni, ktorí protestovali proti práci v extrémnych teplotách. Podľa ETUC sa pri teplotách nad 38 stupňov Celzia zvyšuje pravdepodobnosť pracovných úrazov o 10 až 15 percent.
Odbory zároveň upozorňujú, že každý rok je približne 277-tisíc pracovných úrazov a 230 úmrtí spojených s tepelným stresom na pracovisku. Napriek tomu len 15 percent zamestnancov uvádza, že ich zamestnávateľ prijal opatrenia na zaistenie bezpečnosti počas horúčav.
„Upozorňujeme politikov a zamestnávateľov, že môžu spolupracovať s odbormi na rozumnom a bezpečnom organizovaní práce počas vysokých teplôt,“ uviedla generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová.
„Budovanie konkurencieschopnosti neznamená ignorovať tento problém, ale riešiť ho prostredníctvom dialógu s odbormi na európskej, sektorovej aj podnikovej úrovni,“ dodala.
ETUC zdôraznila, že nejde o novú požiadavku. Odbory už dlhodobo presadzujú zavedenie pravidiel, ktoré by zohľadňovali maximálne pracovné teploty podľa jednotlivých odvetví. Varujú tiež, že bez prijatia účinných opatrení sa letné mesiace stanú čoraz častejšie obdobím protestov a štrajkov zamestnancov naprieč Európou.
Zdroj: SITA.sk - Európske odbory opäť žiadajú celoúnijné pravidlá pre prácu počas extrémnych horúčav © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) opätovne vyzvala Európsku úniu na prijatie legislatívy, ktorá by stanovila maximálne teploty pri práci a zabezpečila ochranu zamestnancov počas vĺn horúčav. Ako referuje web eunews.it, podľa odborárov si klimatické zmeny vyžadujú úpravu pracovných podmienok, aby sa znížili zdravotné riziká a zachovala konkurencieschopnosť.
ETUC navrhuje európsky zákon, ktorý by všetkým pracovníkom garantoval právo na platené prestávky počas extrémnych horúčav a zároveň zamestnávateľom uložil povinnosť zabezpečiť prístup k vode, tieňu a ochrannému oblečeniu.
Konfederácia poukázala na nedávne štrajky kuriérov v Miláne, Florencii a Bologni, ktorí protestovali proti práci v extrémnych teplotách. Podľa ETUC sa pri teplotách nad 38 stupňov Celzia zvyšuje pravdepodobnosť pracovných úrazov o 10 až 15 percent.
Odbory zároveň upozorňujú, že každý rok je približne 277-tisíc pracovných úrazov a 230 úmrtí spojených s tepelným stresom na pracovisku. Napriek tomu len 15 percent zamestnancov uvádza, že ich zamestnávateľ prijal opatrenia na zaistenie bezpečnosti počas horúčav.
„Upozorňujeme politikov a zamestnávateľov, že môžu spolupracovať s odbormi na rozumnom a bezpečnom organizovaní práce počas vysokých teplôt,“ uviedla generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová.
„Budovanie konkurencieschopnosti neznamená ignorovať tento problém, ale riešiť ho prostredníctvom dialógu s odbormi na európskej, sektorovej aj podnikovej úrovni,“ dodala.
ETUC zdôraznila, že nejde o novú požiadavku. Odbory už dlhodobo presadzujú zavedenie pravidiel, ktoré by zohľadňovali maximálne pracovné teploty podľa jednotlivých odvetví. Varujú tiež, že bez prijatia účinných opatrení sa letné mesiace stanú čoraz častejšie obdobím protestov a štrajkov zamestnancov naprieč Európou.
Zdroj: SITA.sk - Európske odbory opäť žiadajú celoúnijné pravidlá pre prácu počas extrémnych horúčav © SITA Všetky práva vyhradené.
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