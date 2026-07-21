|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Daniel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Melóny až ku dverám, nanuky do mrazničky a prosecco na letnú párty. Čo Slováci najviac nakupujú online počas leta?
Tagy: Nakupovanie PR Tesco Online nákupy
Grilovačka na chate či príprava na víkendové výlety? Leto mení nielen spôsob nakupovania, ale aj obsah nákupných košíkov. Slováci počas horúcich dní radi využívajú pohodlnú službu ...
Zdieľať
21.7.2026 (SITA.sk) - Grilovačka na chate či príprava na víkendové výlety? Leto mení nielen spôsob nakupovania, ale aj obsah nákupných košíkov.
Slováci počas horúcich dní radi využívajú pohodlnú službu Tesco Online Nákupy na dovoz všetkého potrebného, pretože šetrí čas aj námahu. Hitom sú najmä melóny, osviežujúce nápoje, zmrzliny aj špeciality a potreby na grilovanie. Najviac online objednávok zákazníci počas prázdnin vytvárajú ešte pred víkendom, aby si naplno užili voľnočasové aktivity s rodinou a priateľmi.
"Zloženie online nákupov počas leta do značnej miery ovplyvňuje aj počasie. S pribúdajúcimi tropickými dňami rastie aj počet objednaných zmrzlín, nanukov, chladených nápojov a ľadu. Medzi obľúbené letné položky patrí jednoznačne melón, ale aj špeciality na grilovanie, či už je to mäso, syry, pečivo, dresingy alebo šaláty. Z nepotravinového sortimentu patria medzi najžiadanejšie grilovacie uhlie, brikety či tácky, ale aj opaľovacie prípravky a repelenty," prezrádza Ľubica Barčíková, prevádzková riaditeľka Tesca na Slovensku, a dodáva: "Jednoznačne najvyužívanejšou možnosťou zostáva doručenie nákupu priamo domov, prípadne na chatu v lokalitách, ktoré služba pokrýva. Zákazníci tak nemusia počas horúcich dní tráviť čas cestou do obchodu, prenášať ťažké balenia vody ani prerušovať dovolenkový či víkendový program."
Stabilný záujem je aj o službu Klikni a vyzdvihni. Tú využívajú najmä zákazníci, ktorým vyhovuje flexibilita pri prevzatí pripraveného nákupu a chcú si ho vyzdvihnúť napríklad cestou z práce, pred odchodom na víkend či po návrate z dovolenky.
Hoci medzi najpredávanejšie položky Tesco Online Nákupov počas roka patria základné potraviny ako rožky, trvanlivé mlieko, kaiserky či banány, v lete sa medzi päticu najobľúbenejších produktov dostal aj červený melón. Tesco ho zákazníkom ponúka vo viacerých variantoch – od klasického cez bezjadierkový až po praktický mini melón. "Práve pri tomto druhu nákupu sa naplno ukazuje jedna z hlavných výhod online nakupovania. Zákazník nemusí niekoľkokilogramový melón niesť z obchodu ani vykladať z auta. Stačí niekoľko kliknutí a kuriér ho prinesie priamo ku dverám," dodáva Ľubica Barčíková z Tesca na Slovensku.
Najobľúbenejším dňom na objednávanie potravín zostáva aj počas leta piatok. Kým počas väčšiny roka nasleduje na druhom mieste sobota, v letných mesiacoch ju vystriedal štvrtok. Zákazníci si tak zabezpečia potraviny a všetko potrebné do domácnosti ešte pred začiatkom víkendu. Sobotu potom môžu venovať výletom, návšteve kúpaliska, grilovaniu alebo stretnutiam s rodinou a priateľmi namiesto nakupovania. Tesco Online Nákupy využívajú počas leta najviac zákazníci v Bratislave. Nasledujú Košice, Nitra a Trnava.
Letné nákupy výrazne ovplyvňujú grilovačky, oslavy, pobyty na chatách či víkendové stretnutia s priateľmi. V online košíkoch sa častejšie objavuje mäso na grilovanie, syry, údeniny, šaláty a dresingy. Zákazníci spolu so špecialitami na grilovanie často nakupujú aj grilovacie uhlie, brikety, tácky či jednorazový párty riad.
V nápojoch dominujú najmä minerálne a stolové vody. Medzi najpredávanejšie nealkoholické nápoje patria jemne perlivé, perlivé aj neperlivé vody značiek Magnesia, Gemerka, Budiš, Fatra, Ľubovnianka či Rajec, ako aj vody značky Tesco. V prvej pätnástke najpredávanejších nealkoholických nápojov sa nachádzajú tiež Kofola Original, Coca-Cola a Coca-Cola Zero.
V kategórii alkoholických nápojov vedie najmä pivo. Mimoriadne obľúbené sú však aj nealkoholické pivá a radlery, predovšetkým s citrusovými príchuťami. Prvým nápojom mimo kategórie piva a radlerov je prosecco, ktoré si zákazníci objednávajú napríklad na letné oslavy či večerné posedenia.
Horúce dni sa prirodzene prejavujú aj vo výbere zmrzlín. Najpredávanejšou je smotanová zmrzlina Tesco v oblátke. Medzi favoritov patria tiež Prima Jarka, Magnum Classic, kornúty s príchuťou slaného karamelu, jahody či čokolády, ale aj nanuky s mandľami a ovocné ľadové osvieženia. Zákazníci radi skúšajú aj netradičné novinky, napríklad zmrzlinu s príchuťou ružovej limonády. V košíkoch však zostávajú aj známe nostalgické produkty či jednoduché ovocné nanuky pre deti.
Počas najteplejších dní stúpa aj záujem o klasický ľad. Zákazníci si môžu objednať dvojkilogramové balenia, menšie poháriky s ľadom či vrecká na jeho domácu prípravu. Pre tých, ktorí hľadajú opakovane použiteľné riešenie, sú v ponuke aj formy na ľad.
Aj medzi produktmi vlastných značiek Tesca počas leta dominujú základné potraviny. Najpredávanejšie sú polotučné a plnotučné mlieko, neperlivá, perlivá a jemne perlivá voda, kryštálový cukor, vajcia, maslo, tvaroh či kyslá smotana. Stabilné miesto medzi najobľúbenejšími produktmi si udržiava aj avokádo Tesco Finest. Zákazníci často objednávajú tiež mrkvu, čučoriedky, ľadový šalát, biely jogurt, eidam, mozzarellu a bezlaktózové mlieko.
Tesco zároveň od tohto roka rozšírilo obľúbenú službu Tesco Online Nákupy o oblasti Čadca, Ružomberok, Piešťany, Bardejov a Komárno. Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti je tak aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov, čo predstavuje viac ako 85 % obyvateľov Slovenska.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Melóny až ku dverám, nanuky do mrazničky a prosecco na letnú párty. Čo Slováci najviac nakupujú online počas leta? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slováci počas horúcich dní radi využívajú pohodlnú službu Tesco Online Nákupy na dovoz všetkého potrebného, pretože šetrí čas aj námahu. Hitom sú najmä melóny, osviežujúce nápoje, zmrzliny aj špeciality a potreby na grilovanie. Najviac online objednávok zákazníci počas prázdnin vytvárajú ešte pred víkendom, aby si naplno užili voľnočasové aktivity s rodinou a priateľmi.
"Zloženie online nákupov počas leta do značnej miery ovplyvňuje aj počasie. S pribúdajúcimi tropickými dňami rastie aj počet objednaných zmrzlín, nanukov, chladených nápojov a ľadu. Medzi obľúbené letné položky patrí jednoznačne melón, ale aj špeciality na grilovanie, či už je to mäso, syry, pečivo, dresingy alebo šaláty. Z nepotravinového sortimentu patria medzi najžiadanejšie grilovacie uhlie, brikety či tácky, ale aj opaľovacie prípravky a repelenty," prezrádza Ľubica Barčíková, prevádzková riaditeľka Tesca na Slovensku, a dodáva: "Jednoznačne najvyužívanejšou možnosťou zostáva doručenie nákupu priamo domov, prípadne na chatu v lokalitách, ktoré služba pokrýva. Zákazníci tak nemusia počas horúcich dní tráviť čas cestou do obchodu, prenášať ťažké balenia vody ani prerušovať dovolenkový či víkendový program."
Stabilný záujem je aj o službu Klikni a vyzdvihni. Tú využívajú najmä zákazníci, ktorým vyhovuje flexibilita pri prevzatí pripraveného nákupu a chcú si ho vyzdvihnúť napríklad cestou z práce, pred odchodom na víkend či po návrate z dovolenky.
Hoci medzi najpredávanejšie položky Tesco Online Nákupov počas roka patria základné potraviny ako rožky, trvanlivé mlieko, kaiserky či banány, v lete sa medzi päticu najobľúbenejších produktov dostal aj červený melón. Tesco ho zákazníkom ponúka vo viacerých variantoch – od klasického cez bezjadierkový až po praktický mini melón. "Práve pri tomto druhu nákupu sa naplno ukazuje jedna z hlavných výhod online nakupovania. Zákazník nemusí niekoľkokilogramový melón niesť z obchodu ani vykladať z auta. Stačí niekoľko kliknutí a kuriér ho prinesie priamo ku dverám," dodáva Ľubica Barčíková z Tesca na Slovensku.
Piatkový nákup odštartuje víkend
Najobľúbenejším dňom na objednávanie potravín zostáva aj počas leta piatok. Kým počas väčšiny roka nasleduje na druhom mieste sobota, v letných mesiacoch ju vystriedal štvrtok. Zákazníci si tak zabezpečia potraviny a všetko potrebné do domácnosti ešte pred začiatkom víkendu. Sobotu potom môžu venovať výletom, návšteve kúpaliska, grilovaniu alebo stretnutiam s rodinou a priateľmi namiesto nakupovania. Tesco Online Nákupy využívajú počas leta najviac zákazníci v Bratislave. Nasledujú Košice, Nitra a Trnava.
Grilovanie, zmrzlina a všetko na letnú párty
Letné nákupy výrazne ovplyvňujú grilovačky, oslavy, pobyty na chatách či víkendové stretnutia s priateľmi. V online košíkoch sa častejšie objavuje mäso na grilovanie, syry, údeniny, šaláty a dresingy. Zákazníci spolu so špecialitami na grilovanie často nakupujú aj grilovacie uhlie, brikety, tácky či jednorazový párty riad.
V nápojoch dominujú najmä minerálne a stolové vody. Medzi najpredávanejšie nealkoholické nápoje patria jemne perlivé, perlivé aj neperlivé vody značiek Magnesia, Gemerka, Budiš, Fatra, Ľubovnianka či Rajec, ako aj vody značky Tesco. V prvej pätnástke najpredávanejších nealkoholických nápojov sa nachádzajú tiež Kofola Original, Coca-Cola a Coca-Cola Zero.
V kategórii alkoholických nápojov vedie najmä pivo. Mimoriadne obľúbené sú však aj nealkoholické pivá a radlery, predovšetkým s citrusovými príchuťami. Prvým nápojom mimo kategórie piva a radlerov je prosecco, ktoré si zákazníci objednávajú napríklad na letné oslavy či večerné posedenia.
Klasika v oblátke aj ružová limonáda
Horúce dni sa prirodzene prejavujú aj vo výbere zmrzlín. Najpredávanejšou je smotanová zmrzlina Tesco v oblátke. Medzi favoritov patria tiež Prima Jarka, Magnum Classic, kornúty s príchuťou slaného karamelu, jahody či čokolády, ale aj nanuky s mandľami a ovocné ľadové osvieženia. Zákazníci radi skúšajú aj netradičné novinky, napríklad zmrzlinu s príchuťou ružovej limonády. V košíkoch však zostávajú aj známe nostalgické produkty či jednoduché ovocné nanuky pre deti.
Počas najteplejších dní stúpa aj záujem o klasický ľad. Zákazníci si môžu objednať dvojkilogramové balenia, menšie poháriky s ľadom či vrecká na jeho domácu prípravu. Pre tých, ktorí hľadajú opakovane použiteľné riešenie, sú v ponuke aj formy na ľad.
Vlastné značky Tesca - od mlieka a masla až po avokádo
Aj medzi produktmi vlastných značiek Tesca počas leta dominujú základné potraviny. Najpredávanejšie sú polotučné a plnotučné mlieko, neperlivá, perlivá a jemne perlivá voda, kryštálový cukor, vajcia, maslo, tvaroh či kyslá smotana. Stabilné miesto medzi najobľúbenejšími produktmi si udržiava aj avokádo Tesco Finest. Zákazníci často objednávajú tiež mrkvu, čučoriedky, ľadový šalát, biely jogurt, eidam, mozzarellu a bezlaktózové mlieko.
Tesco Online Nákupy už pre 85 % Slovákov
Tesco zároveň od tohto roka rozšírilo obľúbenú službu Tesco Online Nákupy o oblasti Čadca, Ružomberok, Piešťany, Bardejov a Komárno. Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti je tak aktuálne dostupná už pre 4,64 milióna Slovákov, čo predstavuje viac ako 85 % obyvateľov Slovenska.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Melóny až ku dverám, nanuky do mrazničky a prosecco na letnú párty. Čo Slováci najviac nakupujú online počas leta? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nakupovanie PR Tesco Online nákupy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európske odbory opäť žiadajú celoúnijné pravidlá pre prácu počas extrémnych horúčav
Európske odbory opäť žiadajú celoúnijné pravidlá pre prácu počas extrémnych horúčav
<< predchádzajúci článok
Kollár: Aktivista na bratislavskom Pride bojuje za Palestínu, kde keby sa priznal k homosexuálnej orientácii, stálo by ho to život – VIDEO
Kollár: Aktivista na bratislavskom Pride bojuje za Palestínu, kde keby sa priznal k homosexuálnej orientácii, stálo by ho to život – VIDEO