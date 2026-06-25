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25. júna 2026

Európske odbory žiadajú zavedenie „ochladzovacích prestávok“ pre pracovníkov počas horúčav


Tagy: Extrémne počasie ochladzovacie prestávky Pracovné podmienky vlna horúčav

Európske odbory vyzvali Európsku úniu, aby zaviedla povinné prestávky pre zamestnancov počas extrémnych horúčav. Inšpiráciou majú byť aj pravidlá z futbalových majstrovstiev sveta, kde hráči dostávajú ...



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gettyimages 2163762641 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Európske odbory vyzvali Európsku úniu, aby zaviedla povinné prestávky pre zamestnancov počas extrémnych horúčav. Inšpiráciou majú byť aj pravidlá z futbalových majstrovstiev sveta, kde hráči dostávajú krátke ochladzovacie prestávky počas každého polčasu.


Európska odborová konfederácia (ETUC) vyzvala Európsku úniu, aby zaviedla pre pracovníkov „ochladzovacie prestávky“ počas horúcich letných dní. Odbory tvrdia, že klimatické zmeny zvyšujú zdravotné riziká pri práci a že podobné opatrenia ako vo vrcholovom športe by mali byť dostupné aj pre zamestnancov.

„Ochladzovacie prestávky používané na majstrovstvách sveta vo futbale upozornili na nebezpečenstvo, ktoré extrémne horúčavy predstavujú pre pracovníkov, a na typ opatrení, ktoré možno zaviesť na ochranu zdravia,“ uviedla generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová. Zároveň dodala, že napríklad stavební pracovníci, poľnohospodárski sezónni pracovníci či vodiči autobusov potrebujú na zotavenie viac než len niekoľko minút, no princíp prispôsobenia práce klimatickým podmienkam považuje za správny.

ETUC, ktorá zastupuje približne 45 miliónov pracovníkov z 94 odborových zväzov v 42 krajinách, navrhuje, aby Európska komisia zabezpečila „právo na prestávky bez straty mzdy“ počas období vysokých teplôt. Organizácia zároveň upozorňuje, že riziko pracovných úrazov rastie so stúpajúcou teplotou - pri prekročení 30 stupňov Celzia je vyššie približne o sedem percent a pri teplotách nad 38 stupňov Celzia až o 15 percent.

Európska únia má síce minimálne štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, no detailné pravidlá necháva na jednotlivé členské štáty. V oblasti horúčav vydala len nezáväzné odporúčania, aby zamestnávatelia upravovali pracovné podmienky, napríklad umožnením flexibilnejších prestávok.

Výzva odborov prichádza v čase, keď Európa čelí rekordnej vlne horúčav, pričom podľa odhadov by mohlo byť viac než 94 miliónov ľudí vystavených teplotám nad 35 stupňov Celzia.


Zdroj: SITA.sk - Európske odbory žiadajú zavedenie „ochladzovacích prestávok“ pre pracovníkov počas horúčav © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne počasie ochladzovacie prestávky Pracovné podmienky vlna horúčav
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