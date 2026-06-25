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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky podpísali memorandum o spolupráci
Tagy: Memorandum PR
Memorandum za Ministerstvo hospodárstva SR podpísal štátny tajomník Szabolcs Hodosy a za Asociáciu kritickej infraštruktúry SR prezident asociácie Tibor Straka. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Memorandum za Ministerstvo hospodárstva SR podpísal štátny tajomník Szabolcs Hodosy a za Asociáciu kritickej infraštruktúry SR prezident asociácie Tibor Straka.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky podpísali v pondelok 22. júna 2026 Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je posilnenie spolupráce v oblasti odolnosti kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky a zabezpečovania kontinuity poskytovania základných služieb.
Memorandum za Ministerstvo hospodárstva SR podpísal štátny tajomník Szabolcs Hodosy a za Asociáciu kritickej infraštruktúry SR prezident asociácie Tibor Straka.
Ministerstvo hospodárstva SR patrí medzi kľúčové ústredné orgány štátnej správy v oblasti kritickej infraštruktúry. V rámci svojich kompetencií zabezpečuje výkon štátnej politiky v strategických oblastiach, akými sú elektroenergetika, jadrová energetika, plyn, ropa či diaľkové vykurovanie. Zároveň je ústredným orgánom štátnej správy pre dôležité priemyselné sektory vrátane farmaceutického, hutníckeho a chemického priemyslu, ktoré predstavujú základné piliere fungovania hospodárstva a bezpečnosti štátu. Aj z tohto dôvodu má ministerstvo zásadné postavenie pri budovaní a posilňovaní odolnosti kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.
Podpísané memorandum vytvára rámec pre systematickú odbornú spoluprácu medzi oboma stranami najmä v oblasti zabezpečovania odolnosti kritických subjektov a poskytovania základných služieb v zmysle zákona o kritickej infraštruktúre a súvisiacej európskej legislatívy. Zmluvné strany deklarovali záujem spolupracovať pri implementácii opatrení zameraných na posilňovanie odolnosti kritických subjektov, pri tvorbe a predkladaní návrhov legislatívnych zmien, pri výmene odborných poznatkov a skúseností, ako aj pri propagovaní dobrej praxe a overených postupov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry. Súčasťou spolupráce bude tiež organizovanie odborných diskusií, pracovných stretnutí, konzultácií a ďalších aktivít zameraných na zvyšovanie bezpečnostnej pripravenosti strategických sektorov.
Prezident asociácie Tibor Straka pri podpise memoranda uviedol: "Podpis memoranda s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky považujeme za dôležitý krok smerom k posilneniu spolupráce medzi odbornou verejnosťou a štátnou správou v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry. Súčasné bezpečnostné a geopolitické výzvy si vyžadujú systematický prístup, odborný dialóg a koordinovaný postup všetkých zainteresovaných subjektov. Našou ambíciou je aktívne prispievať k zvyšovaniu odolnosti strategických sektorov Slovenskej republiky a podporovať výmenu odborných skúseností a osvedčených postupov v tejto oblasti."
Podpísané memorandum potvrdzuje spoločný záujem oboch strán rozvíjať odborný dialóg a vytvárať podmienky pre efektívnejšiu ochranu strategických sektorov štátu, ktoré sú nevyhnutné pre stabilné fungovanie hospodárstva, verejných služieb a zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky.
Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky vytvára odbornú platformu pre kritické subjekty, ich dodávateľov, odborníkov a partnerov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti a odolnosti strategických sektorov. Kritickým subjektom, ktoré budú určené v zmysle zákona č. 367/2024 Z. z. o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr do 17. júla 2026, asociácia ponúka priestor na odbornú spoluprácu, výmenu skúseností, konzultácie a podporu pri implementácii požiadaviek vyplývajúcich z novej legislatívy a budovania odolnosti kritických subjektov v Slovenskej republike.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky podpísali memorandum o spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky podpísali v pondelok 22. júna 2026 Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je posilnenie spolupráce v oblasti odolnosti kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky a zabezpečovania kontinuity poskytovania základných služieb.
Memorandum za Ministerstvo hospodárstva SR podpísal štátny tajomník Szabolcs Hodosy a za Asociáciu kritickej infraštruktúry SR prezident asociácie Tibor Straka.
Ministerstvo hospodárstva SR patrí medzi kľúčové ústredné orgány štátnej správy v oblasti kritickej infraštruktúry. V rámci svojich kompetencií zabezpečuje výkon štátnej politiky v strategických oblastiach, akými sú elektroenergetika, jadrová energetika, plyn, ropa či diaľkové vykurovanie. Zároveň je ústredným orgánom štátnej správy pre dôležité priemyselné sektory vrátane farmaceutického, hutníckeho a chemického priemyslu, ktoré predstavujú základné piliere fungovania hospodárstva a bezpečnosti štátu. Aj z tohto dôvodu má ministerstvo zásadné postavenie pri budovaní a posilňovaní odolnosti kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.
Podpísané memorandum vytvára rámec pre systematickú odbornú spoluprácu medzi oboma stranami najmä v oblasti zabezpečovania odolnosti kritických subjektov a poskytovania základných služieb v zmysle zákona o kritickej infraštruktúre a súvisiacej európskej legislatívy. Zmluvné strany deklarovali záujem spolupracovať pri implementácii opatrení zameraných na posilňovanie odolnosti kritických subjektov, pri tvorbe a predkladaní návrhov legislatívnych zmien, pri výmene odborných poznatkov a skúseností, ako aj pri propagovaní dobrej praxe a overených postupov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry. Súčasťou spolupráce bude tiež organizovanie odborných diskusií, pracovných stretnutí, konzultácií a ďalších aktivít zameraných na zvyšovanie bezpečnostnej pripravenosti strategických sektorov.
Prezident asociácie Tibor Straka pri podpise memoranda uviedol: "Podpis memoranda s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky považujeme za dôležitý krok smerom k posilneniu spolupráce medzi odbornou verejnosťou a štátnou správou v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry. Súčasné bezpečnostné a geopolitické výzvy si vyžadujú systematický prístup, odborný dialóg a koordinovaný postup všetkých zainteresovaných subjektov. Našou ambíciou je aktívne prispievať k zvyšovaniu odolnosti strategických sektorov Slovenskej republiky a podporovať výmenu odborných skúseností a osvedčených postupov v tejto oblasti."
Podpísané memorandum potvrdzuje spoločný záujem oboch strán rozvíjať odborný dialóg a vytvárať podmienky pre efektívnejšiu ochranu strategických sektorov štátu, ktoré sú nevyhnutné pre stabilné fungovanie hospodárstva, verejných služieb a zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky.
Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky vytvára odbornú platformu pre kritické subjekty, ich dodávateľov, odborníkov a partnerov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti a odolnosti strategických sektorov. Kritickým subjektom, ktoré budú určené v zmysle zákona č. 367/2024 Z. z. o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr do 17. júla 2026, asociácia ponúka priestor na odbornú spoluprácu, výmenu skúseností, konzultácie a podporu pri implementácii požiadaviek vyplývajúcich z novej legislatívy a budovania odolnosti kritických subjektov v Slovenskej republike.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky podpísali memorandum o spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Memorandum PR
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