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08. septembra 2026
Európske štáty a Kanada obmedzia obchod s izraelskými osadami na Západnom brehu
Ministri zahraničných vecí varovali, že izraelská politika na Západnom brehu podkopáva možnosť dvojštátneho riešenia. Dvanásť krajín vrátane
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8.9.2026 (SITA.sk) - Ministri zahraničných vecí varovali, že izraelská politika na Západnom brehu podkopáva možnosť dvojštátneho riešenia.
Dvanásť krajín vrátane Británie, Kanady a Francúzska oznámilo v utorok zámer zaviesť obmedzenia obchodu s izraelskými osadami na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Reagujú tak na rastúci počet útokov izraelských osadníkov proti palestínskym obciam.
K iniciatíve sa pridali aj Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.
Írsko a Španielsko už opatrenia proti obchodu s osadami prijali, Francúzsko sa ich zároveň snaží presadiť na úrovni Európskej únie (EÚ).
„Kroky izraelskej vlády na Západnom brehu podkopávajú možnosť dvojštátneho riešenia,“ uviedli ministri zahraničných vecí 12 krajín v spoločnom vyhlásení.
Podľa nich sa situácia „rýchlo zhoršuje v dôsledku bezprecedentnej úrovne násilia osadníkov a rozširovania osád“.
Signatári vyzvali izraelskú vládu, aby okamžite zastavila rozširovanie osád, zabezpečila vyvodenie zodpovednosti za násilie osadníkov a vyšetrila obvinenia voči izraelským bezpečnostným silám.
Krajiny potvrdili zámer zaviesť národné opatrenia alebo podporiť európske obmedzenia obchodu s tovarom pochádzajúcim z osád, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné
Zdroj: SITA.sk - Európske štáty a Kanada obmedzia obchod s izraelskými osadami na Západnom brehu © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvanásť krajín vrátane Británie, Kanady a Francúzska oznámilo v utorok zámer zaviesť obmedzenia obchodu s izraelskými osadami na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Reagujú tak na rastúci počet útokov izraelských osadníkov proti palestínskym obciam.
Situácia sa zhoršuje
K iniciatíve sa pridali aj Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.
Írsko a Španielsko už opatrenia proti obchodu s osadami prijali, Francúzsko sa ich zároveň snaží presadiť na úrovni Európskej únie (EÚ).
„Kroky izraelskej vlády na Západnom brehu podkopávajú možnosť dvojštátneho riešenia,“ uviedli ministri zahraničných vecí 12 krajín v spoločnom vyhlásení.
Podľa nich sa situácia „rýchlo zhoršuje v dôsledku bezprecedentnej úrovne násilia osadníkov a rozširovania osád“.
Násilnícki osadníci
Signatári vyzvali izraelskú vládu, aby okamžite zastavila rozširovanie osád, zabezpečila vyvodenie zodpovednosti za násilie osadníkov a vyšetrila obvinenia voči izraelským bezpečnostným silám.
Krajiny potvrdili zámer zaviesť národné opatrenia alebo podporiť európske obmedzenia obchodu s tovarom pochádzajúcim z osád, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné
Zdroj: SITA.sk - Európske štáty a Kanada obmedzia obchod s izraelskými osadami na Západnom brehu © SITA Všetky práva vyhradené.
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