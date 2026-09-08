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08. septembra 2026

Európske štáty a Kanada obmedzia obchod s izraelskými osadami na Západnom brehu


Tagy: Izraelská vláda Izraelskí osadníci Palestínčania Západný breh Jordánu

Ministri zahraničných vecí varovali, že izraelská politika na Západnom brehu podkopáva možnosť dvojštátneho riešenia. Dvanásť krajín vrátane



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israel_palestinians_67426 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Ministri zahraničných vecí varovali, že izraelská politika na Západnom brehu podkopáva možnosť dvojštátneho riešenia.


Dvanásť krajín vrátane Británie, Kanady a Francúzska oznámilo v utorok zámer zaviesť obmedzenia obchodu s izraelskými osadami na okupovanom Západnom brehu Jordánu.

Reagujú tak na rastúci počet útokov izraelských osadníkov proti palestínskym obciam.

Situácia sa zhoršuje


K iniciatíve sa pridali aj Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.

Írsko a Španielsko už opatrenia proti obchodu s osadami prijali, Francúzsko sa ich zároveň snaží presadiť na úrovni Európskej únie (EÚ).

„Kroky izraelskej vlády na Západnom brehu podkopávajú možnosť dvojštátneho riešenia,“ uviedli ministri zahraničných vecí 12 krajín v spoločnom vyhlásení.

Podľa nich sa situácia „rýchlo zhoršuje v dôsledku bezprecedentnej úrovne násilia osadníkov a rozširovania osád“.

Násilnícki osadníci


Signatári vyzvali izraelskú vládu, aby okamžite zastavila rozširovanie osád, zabezpečila vyvodenie zodpovednosti za násilie osadníkov a vyšetrila obvinenia voči izraelským bezpečnostným silám.

Krajiny potvrdili zámer zaviesť národné opatrenia alebo podporiť európske obmedzenia obchodu s tovarom pochádzajúcim z osád, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné


Zdroj: SITA.sk - Európske štáty a Kanada obmedzia obchod s izraelskými osadami na Západnom brehu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelská vláda Izraelskí osadníci Palestínčania Západný breh Jordánu
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