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08. septembra 2026

Reforma krízového riadenia prinesie efektívnejší a jednotnejší systém, tvrdí ministerstvo Šutaja Eštoka


Tagy: Civilná ochrana hospodárska mobilizácia IZS Integrovaný záchranný systém krízové riadenie zákon o civilnej ochrane obyvateľstva

Cieľom reformy je vytvoriť jednotnejší, funkčnejší systém, vyhnúť sa duplicite a nejasnostiam v kompetenciách a posilniť schopnosť rýchlo a koordinovane reagovať na mimoriadne udalosti a krízové ...



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minister vnutra matus sutaj estok 676x462 8.9.2026 (SITA.sk) - Cieľom reformy je vytvoriť jednotnejší, funkčnejší systém, vyhnúť sa duplicite a nejasnostiam v kompetenciách a posilniť schopnosť rýchlo a koordinovane reagovať na mimoriadne udalosti a krízové situácie.


Ministerstvo vnútra (MV) SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona meniaceho a dopĺňajúceho zákon o civilnej ochrane obyvateľstva a ďalšie súvisiace právne predpisy v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a miestnej štátnej správy.

Tvorba jednotnejšieho a funkčnejšieho systému


Ako informoval hovorca MV SR, cieľom reformy je vytvoriť jednotnejší, funkčnejší systém, vyhnúť sa duplicite a nejasnostiam v kompetenciách a posilniť schopnosť rýchlo a koordinovane reagovať na mimoriadne udalosti a krízové situácie.

Štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák zdôraznil, že skúsenosti ukázali, že pri krízach je dôležitá rýchlosť, jasná zodpovednosť a efektívne nasadenie dostupných kapacít.

„Navrhovaná reforma preto zjednocuje riadenie, posilňuje odborné kapacity štátu a nastavuje systém tak, aby dokázal pružnejšie reagovať na mimoriadne udalosti,“ uviedol.

Stále pracoviská v jednotlivých obciach


Jednou z hlavných zmien je sústredenie odborných a rozhodovacích kompetencií v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie na osem okresných úradov v sídle kraja. Cieľom je vytvoriť stabilnejšie personálne a odborne silnejšie pracoviská s primeranou zastupiteľnosťou.

Miestna dostupnosť zostane zachovaná vďaka stálym pracoviskám v jednotlivých obciach. Navrhované zmeny presnejšie definujú kompetencie pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií a riadení záchranných prác.

Ak kapacity v postihnutej oblasti nepostačujú, bude možné nasadiť sily z iných regiónov bez nutnosti vyhlasovať mimoriadnu situáciu aj v území pomoci. Okresný úrad v sídle kraja bude zodpovedný za vykonanie úloh civilnej ochrany aj za obce, ktoré nebudú mať potrebné kapacity.

Včasná pomoc pre občana


„Pre občana je najdôležitejšie, aby pomoc prišla včas. Systém preto musí využiť dostupné kapacity bez administratívnych prekážok a zdĺhavých rozhodovaní. Samospráva zostáva základným článkom riešenia udalostí, no ak nestíha, musíme poskytovať okamžitú podporu,“ doplnil Michal Kaliňák.

Reforma ruší doterajší inštitút jednotiek civilnej ochrany, ktorý sa ukázal ako nefunkčný. Záchranné práce sa presunú na profesionálne zložky integrovaného záchranného systému a reálne dostupné kapacity.

Návrh navyše umožní pri mimoriadnej situácii uložiť právnickým osobám alebo podnikateľom nielen povinnosť poskytnúť vecné prostriedky, ale aj potrebné služby na zvládnutie mimoriadnej udalosti.

Oblasť hospodárskej mobilizácie


Zmeny sa dotknú aj oblastí hospodárskej mobilizácie, ochrany pred povodňami, integrovaného záchranného systému a obrany štátu, pričom právne predpisy budú koordinované tak, aby procesy na seba nadväzovali a tvorili jednotný systém.

„Naším cieľom nie je vytvárať nové administratívne štruktúry, ale lepšie využiť tie existujúce. Koncentrujeme odborné kapacity, odstraňujeme duplicity a nastavujeme jasné pravidlá zodpovednosti. Výsledkom bude profesionálnejší, pružnejší a akcieschopnejší systém krízového riadenia,“ uzavrel štátny tajomník.

K legislatívnemu návrhu boli organizované odborné podujatia, diskusie a podpísané memorandá s viacerými univerzitami, čo svedčí o rozsiahlej participácii odborníkov na nastavení nového modelu.


Zdroj: SITA.sk - Reforma krízového riadenia prinesie efektívnejší a jednotnejší systém, tvrdí ministerstvo Šutaja Eštoka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilná ochrana hospodárska mobilizácia IZS Integrovaný záchranný systém krízové riadenie zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
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