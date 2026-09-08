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08. septembra 2026

Slovenská advokátska komora odmieta obmedzenie obhajoby pri vybraných trestných činoch, žiada zmenu novely


Tagy: Novela trestného poriadku Obhajoba Ústava SR

SAK preto žiada z návrhu vypustiť ustanovenia, ktoré obmedzenie zavádzajú. Slovenská advokátska komora (SAK) nesúhlasí s navrhovaným ...



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gettyimages 1406402259 scaled 1 e1785254091363 676x413 8.9.2026 (SITA.sk) - SAK preto žiada z návrhu vypustiť ustanovenia, ktoré obmedzenie zavádzajú.


Slovenská advokátska komora (SAK) nesúhlasí s navrhovaným obmedzením výkonu obhajoby pri niektorých trestných činoch. Novela Trestného poriadku predložená skupinou poslancov Progresívneho Slovenska má obmedziť možnosť obhajoby v trestných konaniach týkajúcich sa vybraných trestných činov pre určitú skupinu advokátov.

Zmeny v kódexových zákonoch


Podľa komory to môže výrazne zasiahnuť do práva obvinených na obhajobu a vyvoláva otázky o jej súlade s ústavne garantovaným právom na spravodlivý proces. SAK preto žiada z návrhu vypustiť ustanovenia, ktoré obmedzenie zavádzajú.

Komora zároveň zdôrazňuje, že významné zmeny v kódexových zákonoch by mali byť výsledkom riadneho legislatívneho procesu a odbornej diskusie. Platí to podľa nej osobitne v prípadoch, keď sa navrhovaná úprava dotýka základných práv a slobôd. Pripomína, že právo na obhajobu a možnosť zvoliť si obhajcu patria medzi základné záruky spravodlivého trestného konania. Vyplývajú okrem iného z Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pochbynosti o legitimite


„Hoci voľba obhajcu môže podliehať zákonným obmedzeniam, tieto musia byť dostatočne určité, odôvodnené a primerané sledovanému cieľu,“ uviedla SAK. Podľa komory by navrhovaná úprava mohla viesť k vylúčeniu viacerých advokátov z výkonu obhajoby a tým aj k závažnému zásahu do práv obvinených. Takýto zásah podľa nej vyvoláva pochybnosti nielen o jeho legitimite, ale aj o jeho súlade s ústavne garantovaným právom na spravodlivý proces.

SAK zároveň zdôrazňuje, že pri svojich stanoviskách k ochrane základných práv postupuje rovnako bez ohľadu na osobu obvineného, jeho obhajcu či politickú príslušnosť predkladateľov návrhu. „Slovenská advokátska komora je v prípade záujmu o odborný dialóg pripravená štandardným spôsobom komunikovať so všetkými relevantnými politickými stranami, a na odbornej a apolitickej báze tlmočiť naše dlhodobé postoje smerujúce k ochrane základných práv,“ dodala komora.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská advokátska komora odmieta obmedzenie obhajoby pri vybraných trestných činoch, žiada zmenu novely © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela trestného poriadku Obhajoba Ústava SR
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