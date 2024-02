Európske štáty reagujú na Macrona, Nemci a ani Poliaci nepošlú vojakov na Ukrajinu

Nevyhnutnosť konfliktu

NATO poskytuje pomoc

28.2.2024 (SITA.sk) - Európske vojenské mocnosti Nemecko a Poľsko potvrdili, že nepošlú vojakov na Ukrajinu . Ako referuje web news.sky.com, udialo sa tak po správach, že niektoré západné krajiny zvažujú takúto možnosť.Spojené kráľovstvo, Taliansko, Česko, Slovensko i šéf NATO Jens Stoltenberg tiež uviedli, že neplánujú vyslať pozemné jednotky do vojnou zničenej krajiny.Stalo sa tak po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že vyslanie západných vojakov by nemalo byť v budúcnosti „vylúčené“.Kremeľ varoval, že priamy konflikt medzi NATO a Ruskom by bol nevyhnutný, ak by aliancia vyslala bojové sily. „V tomto prípade musíme hovoriť nie o pravdepodobnosti, ale o nevyhnutnosti (konfliktu),“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. NATO ako aliancia poskytuje Ukrajine iba nesmrtiacu pomoc a podporu, ako sú zdravotnícky materiál, uniformy a zimné vybavenie, no niektorí členovia sa rozhodli poslať zbrane a muníciu.Akékoľvek rozhodnutie organizácie vyslať vojakov by si vyžadovalo jednomyseľnú podporu všetkých členských krajín.