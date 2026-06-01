Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Európski ministri zdravotníctva budú v piatok mimoriadne rokovať o šírení eboly
1.6.2026 (SITA.sk) - Na online rokovaní sa zamerajú na opatrenia pripravenosti a koordinácie medzi členskými štátmi.
Ministri zdravotníctva Európskej únie (EU) v piatok uskutočnia mimoriadne online rokovanie týkajúce sa šírenia vírusu ebola v strednej Afrike, informoval v pondelok hovorca aktuálneho cyperského predsedníctva EÚ.
Ministri sa podľa hovorcu „zamerajú na ďalšie opatrenia pripravenosti a koordinácie medzi členskými štátmi“.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová minulý týždeň požiadala Brusel o sprísnenie hraničných kontrol v súvislosti s epidémiou a zároveň vyzvala na urgentnú videokonferenciu ministrov zdravotníctva.
Téma sa bude opätovne riešiť aj na riadnom zasadnutí ministrov zdravotníctva 16. júna v Luxemburgu s cieľom podporiť koordinovaný postup. Riziko nákazy ebolou je pre Európanov podľa Bruselu veľmi nízke.
Zdroj: SITA.sk - Európski ministri zdravotníctva budú v piatok mimoriadne rokovať o šírení eboly © SITA Všetky práva vyhradené.
