 Ekonomika    Zdravie

01. júna 2026

Európski ministri zdravotníctva budú v piatok mimoriadne rokovať o šírení eboly


Na online rokovaní sa zamerajú na opatrenia pripravenosti a koordinácie medzi členskými štátmi. Ministri zdravotníctva Európskej únie (EU) ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Na online rokovaní sa zamerajú na opatrenia pripravenosti a koordinácie medzi členskými štátmi.


Ministri zdravotníctva Európskej únie (EU) v piatok uskutočnia mimoriadne online rokovanie týkajúce sa šírenia vírusu ebola v strednej Afrike, informoval v pondelok hovorca aktuálneho cyperského predsedníctva EÚ.

Ministri sa podľa hovorcu „zamerajú na ďalšie opatrenia pripravenosti a koordinácie medzi členskými štátmi“.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová minulý týždeň požiadala Brusel o sprísnenie hraničných kontrol v súvislosti s epidémiou a zároveň vyzvala na urgentnú videokonferenciu ministrov zdravotníctva.

Téma sa bude opätovne riešiť aj na riadnom zasadnutí ministrov zdravotníctva 16. júna v Luxemburgu s cieľom podporiť koordinovaný postup. Riziko nákazy ebolou je pre Európanov podľa Bruselu veľmi nízke.


Zdroj: SITA.sk - Európski ministri zdravotníctva budú v piatok mimoriadne rokovať o šírení eboly


