Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Toto celé je Ficova spravodajská hra, vyhlásil Šimečka na margo kauzy svojej mamy. Líder PS sa obáva, že ide po ňom tajná služba – VIDEO
Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka diskutoval nedávno v Dunajskej Strede o tom, či môže opozícia poraziť Roberta Fica.
Šimečku sa v rámci diskusie pýtali aj na kauzu jeho mamy a občianskeho združenia Projekt Fórum. „Toto celé okolo mojej rodiny a okolo tohto občianskeho združenia je proste Ficova spravodajská hra od začiatku do konca,“ prekvapil výrokom líder progresívcov. Tiež poznamenal, že s blížiacimi sa voľbami očakáva zintenzívnenie takýchto spravodajských hier.
Šimečka zároveň naznačil, že má pocit, že ide po ňom tajná služba. „Neviem či je to môj pocit, tu nejde o môj pocit...Mám dôvodný predpoklad že ja a moja rodina, a všetci, ktorí so mnou majú niečo spoločné, sú rozpracovávaní,“ vyhlásil líder progresívcov s tým, že si nemyslí, že je ešte človek, ktorého za dva a pol roka viac lustrovali ako práve jeho.
Reakcia Smeru
Na pondelňajšej tlačovej konferencii strany Smer-SD sme sa Tibora Gašpara pýtali, ako vníma slová Michala Šimečku o údajnej spravodajskej hre. „Tu niekto spáchal trestný čin. Keď sa na to prišlo, tak to najprv zatĺkal, potom hovorí, že to je mimo jeho vedomia a robila to iná osoba, a keď sa im ani to nebude dať zatĺkať, tak si už budú musieť sypať popol hlavu. A tomu on hovorí spravodajská hra,“ reagoval na otázku podpredseda parlamentu.
Gašpar v tejto súvislosti zdôraznil, že ak niekto chce hovoriť o vyfabrikovaní káuz, tak treba podľa jeho slov spomenúť roky 2020 a 2023, kedy do účelových procesov sa zapájali štátne orgány ako polícia, ako aj niektorí prokurátori a vyrábali sa kajúcnici. „Jednoducho sa inštitút kajúcnika tak zneužil, že sa začal využívať aj v politickom súboji,“ zdôraznil Gašpar.
Bojkot diskusií s Gašparom
Podpredseda parlamentu zároveň reagoval aj na slová líderky Za ľudí Veroniky Remišovej, ktorá vyzvala opozičné strany na bojkot televíznych diskusií s Gašparom. Remišová tvrdí, že tým, že opoziční politici chodia Gašparovi robiť diskusných partnerov „mu umožňujú, aby šíril svoje klamstvá a zneužíval mediálny priestor na svoju obhajobu, ovplyvňovanie svedkov a verejnosti“.
„Nie ja som iniciátorom, aby sa táto téma rozoberala v politických diskusiách. Ja si vystačím so súdom a s našou obhajobou. Ani raz som túto tému nevniesol ja iniciatívne či už na rokovanie parlamentu alebo do politických diskusií – toto odkazujem všetkým, ktorí tvrdia, že ja sa tam chodím obhajovať. Ja si vystačím v politickej debate aj bez témy Očistec,“ uviedol Gašpar pre SITA.
K výzve na bojkot diskusií s podpredsedom parlamentu sa vyjadril aj advokát Marek Para, ktorý bol tiež prítomný na tlačovej konferencii Smeru. „Tibor Gašpar je pre nich príliš silný politický súper, tak sa ho snažia jednoducho ostrakizovať a dostať ho vopred z diskusie. Sledujem tie diskusie a Tibor Gašpar ich prevyšuje politicky aj diskusne, je ťažké čeliť jeho argumentom,“ povedal Para pre SITA. „Je to podobné tomu, prečo so mnou nejdú do verejnej diskusie čurillovci, pretože vedia, ako by to dopadlo,“ podotkol tiež Para.
Predseda klubu Smer-SD Ján Richter v tejto súvislosti uviedol, že drvivá väčšina pozvaní do diskusií ide individuálne a je to iniciatíva samotných médií, že Gašpara chcú cielene do svojich relácií. „To nie je jeho dobýjanie sa niekde do médií,“ zdôraznil Richter s tým, že Gašpar má záujem ako podpredseda parlamentu komunikovať o rôznych témach.
Zdroj: SITA.sk - Toto celé je Ficova spravodajská hra, vyhlásil Šimečka na margo kauzy svojej mamy. Líder PS sa obáva, že ide po ňom tajná služba – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fico hrozí odvolávaním Dubéciho, stíhanie Gašpara v kauze Očistec označil za zmanipulované a nezákonné
Európski ministri zdravotníctva budú v piatok mimoriadne rokovať o šírení eboly
