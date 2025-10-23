Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

23. októbra 2025

Európski partneri prestávajú Ficovi rozumieť. Premiér podľa Šimečku vydiera zvyšok Únie – VIDEO


Európski partneri prestávajú rozumieť tomu, čo vlastne Fico chce. Vyhlásil to predseda hnutia



Zdieľať
570781201_1347069023450063_4782610472921847501_n 676x451 23.10.2025 (SITA.sk) - Európski partneri prestávajú rozumieť tomu, čo vlastne Fico chce. Vyhlásil to predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka po rokovaní v Bruseli. Líder opozície sa stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s írskym premiérom Micheálom Martinom, s estónskym premiérom Kristenom Michalom, s viacerými eurokomisármi a poprednými európskymi politikmi.

Partneri prestávajú Ficovi rozumieť


Pred zasadnutím Európskej rady sa stretli lídri liberálnej frakcie Renew Europe a spoločne sa zúčastnili Pre-Summitu. Témou rokovania bola obrana, ekonomika a konkurencieschopnosť.

Diskutovali aj o ochrane klímy, energetickej bezpečnosti či spoločnej reakcii na ruskú agresiu. Šimečka partnerov ubezpečil, že Slovensko je viac než len jeho premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Žiaľ, partneri v EÚ už prestávajú rozumieť, čo vlastne Robert Fico chce. Pri rokovaniach o 19. sankčnom balíku opäť vydieral zvyšok Únie a žiadal niečo, čo nedávalo žiadny zmysel. Takéto správanie Slovensko len oslabuje a izoluje,“ vyhlásil Šimečka, podľa ktorého je v EÚ rovnako izolovaná strana Smer-SD, čo viedlo k jej vylúčeniu zo frakcie, a teda zo Strany európskych socialistov.

Súčasť silnej liberálnej rodiny


„Na rozdiel od nich je PS súčasťou silnej liberálnej rodiny, ktorá má reálny vplyv a vie presadzovať veci. Takto sa buduje postavenie Slovenska – spoluprácou, nie vydieraním partnerov,“ doplnil Šimečka.

Predseda PS súčasne pripomenul, že premiér sa doma snaží vydávať revíziu Green Dealu za svoj osobný úspech. Podľa Šimečku však ide o niečo, čo sa v Európe už dlhodobo pripravovalo.

„Fico sa len pred svojimi voličmi tvári, že niečo vybojoval, aj keď v skutočnosti nezískal nič,“ povedal Šimečka. Ak ide o zmrazené ruské aktíva, PS zastáva názor, že tieto peniaze musia ísť na pomoc Ukrajine.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zmeranie mierového samitu


„Ukrajina je obeť, Rusko je agresor,“ zdôraznil líder PS. Ako zároveň podotkol, nerozumie slovám premiéra Fica, ktorými obvinil európskych lídrov zo zmrazenia mierového samitu Trump - Putin.

„Už aj prezidentovi Trumpovi je jasné, že nie európski lídri, ale Putin je ten, kto mier sabotuje a denne bombarduje ukrajinské mestá. A preto ma úprimne zaráža, že sa opäť premiér Slovenska v tejto situácii stavia na stranu vojny,“ uzavrel Šimečka.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Brusel Estónsky premiér Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Francúzsky prezident írsky premiér konkurencieschopnosť Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky Renew Europe rusko-ukrajinský konflikt
