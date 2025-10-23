Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.10.2025
 Meniny má Alojzia
 24hod.sk    Tlačové správy

KON-RAD rozširuje portfólio o donášku čerstvého ovocia a zeleniny


Tagy: donáška Ovocie PR Zelenina

Ide o pilotnú fázu jedného z nových strategických projektov v rámci rozvoja spoločnosti, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexného sortimentu potravín pre maloobchod, veľkoobchod a gastro ...



budova_konrad 676x507 23.10.2025 (SITA.sk) - Ide o pilotnú fázu jedného z nových strategických projektov v rámci rozvoja spoločnosti, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexného sortimentu potravín pre maloobchod, veľkoobchod a gastro prevádzky.

Pilotná fáza


"Rozšírenie našich služieb o ovocie a zeleninu je prirodzeným krokom v našom rozvoji. Chceme prinášať zákazníkom ešte viac čerstvosti, kvality a pohodlia na jednom mieste. Skrátka, aby u nás našli všetko, čo potrebujú," uvádza Martin Zahradník, obchodný riaditeľ spoločnosti KON-RAD.

Nová služba bola spustená v testovacej prevádzke počas augusta 2025 a momentálne prebieha jej pilotná fáza s prvou stovkou zákazníkov v rámci Bratislavy. Jej cieľom je získať spätnú väzbu a doladiť všetky procesy tak, aby mohla byť služba čoskoro dostupná širšiemu okruhu zákazníkov.

Spoľahlivá synergia


Projekt vznikol z iniciatívy spoločnosti KON-RAD v spolupráci so spoločnosťou Terno real estate, pod ktorú patria potravinové reťazce Terno a KRAJ. Od spustenia projektu nakupujú obe spoločnosti ovocie a zeleninu spoločne, čo umožňuje zabezpečiť jednotnú kvalitu a dostupnosť produktov počas celého roka, ako aj atraktívne ceny pre zákazníkov. "Podiel slovenských produktov sa priebežne mení podľa sezóny, no našou snahou je mať v ponuke čo najviac domácich produktov vždy, keď to podmienky umožňujú," dodáva Martin Zahradník. Vďaka tejto synergii spája veľkoobchod svoje skúsenosti v distribúcii s know-how maloobchodných sietí.

KON-RAD kladie veľký dôraz na zachovanie kvality produktov počas celej prepravy. Na rozvoz využíva vlastné chladiace vozidlá, pričom na rozšírení kapacít spolupracuje s dôveryhodným logistickým partnerom. "Vďaka tomu sa ovocie a zelenina dostávajú k spotrebiteľom v rovnakej kvalite, ako keby si ich práve kúpili na trhu," doplnil Martin Zahradník.

Priebežné výsledky


Pilotná fáza prináša veľmi priaznivú odozvu. Zákazníci oceňujú nielen kvalitu čerstvých produktov, ale aj ich cenovú dostupnosť. "Viacerí si objednávajú produkty opakovane a počet pravidelných dodávok neustále rastie," potvrdzuje Zahradník.

Aktuálne portfólio zahŕňa približne 50 druhov ovocia a zeleniny, ktoré spoločnosť priebežne obmieňa podľa sezónnej ponuky. Do budúcnosti plánuje sortiment rozšíriť tak, aby dokázala pokryť dopyt všetkých zákazníkov – od reštaurácií a barov, cez školské jedálne a hotely, až po veľkoobchodných partnerov. Novinku bude KON-RAD propagovať prostredníctvom e-shopu, sociálnych sietí, letákov a obchodných zástupcov, ktorí zostávajú v priamom kontakte so zákazníkmi. Cieľom je priniesť čerstvosť, kvalitu a rýchlu donášku ovocia a zeleniny do čo najväčšieho počtu prevádzok. Do konca roka 2025 plánuje KON-RAD spustiť možnosť objednávania ovocia a zeleniny pre všetkých zákazníkov v Bratislave.

O spoločnosti KON-RAD


Spoločnosť KON-RAD spol. s r. o. patrí už vyše tri desaťročia medzi lídrov slovenského trhu v oblasti distribúcie potravín a nápojov. Z malej veľkoobchodnej firmy sa vyprofilovala na stabilného partnera pre segment gastro, horeca aj veľkoodberateľov. V súčasnosti zásobuje viac ako 5 900 zákazníkov na Slovensku aj v zahraničí a ponúka viac ako 5 000 aktívnych položiek v portfóliu. KON-RAD je známy svojím osobným prístupom, spoľahlivým servisom a dôrazom na kvalitu. Medzi jeho exkluzívne distribuované značky patria napríklad S.Pellegrino, Acqua Panna, Sanpellegrino, Argeta, Laurent Perrier či čisté šťavy z prémiového ovocia Bonsu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - KON-RAD rozširuje portfólio o donášku čerstvého ovocia a zeleniny © SITA Všetky práva vyhradené.

