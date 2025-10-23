Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

23. októbra 2025

Náborový príspevok pre policajtov bude pokračovať, zvyšuje sa ním záujem o povolanie


Náborový príspevok pre policajtov vo výške 5 000 eur bude pokračovať aj v roku 2026. Ako informovalo ministerstvo vnútra, poslanci v stredu 22. októbra ...



Zdieľať
policia policajne auto 676x487 23.10.2025 (SITA.sk) - Náborový príspevok pre policajtov vo výške 5 000 eur bude pokračovať aj v roku 2026. Ako informovalo ministerstvo vnútra, poslanci v stredu 22. októbra schválili, že novoprijatí policajti budú môcť žiadať príspevok aj naďalej. Zmena zákona o štátnej službe by mala nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2025.

Kto mohol žiadať o príspevok?


Inštitút dočasného náborového príspevku upravuje zákon od októbra minulého roku. O príspevok pritom mohli žiadať novoprijatí policajti v prípravnej štátnej službe od 1. októbra minulého roku do 31. decembra tohto roku, a to po získaní policajného vzdelania a ustanovení do funkcie.

Ako ministerstvo spresnilo, policajt je po priznaní náborového príspevku povinný zotrvať v Policajnom zbore päť rokov. V opačnom prípade by musel vrátiť alikvotnú časť päťtisícovej sumy.

Záujem o prácu na polícii


Rezort vnútra informoval, že sa za čas, keď je možné žiadať o príspevok, ukázalo jeho opodstatnenie. Prispieva totiž k zvýšeniu záujmu o prácu v polícii, čo dopomáha k stabilizácii personálnej situácie. Ministerstvo preto zhodnotilo, že je vhodné pokračovať v jeho poskytovaní aj naďalej.

„Vďaka náborovej kampani stansapolicajtom.sk evidujeme v tomto roku viac ako 6 400 žiadostí o prijatie do Policajného zboru. Prijatých bolo v tomto roku 976 policajtov. Polícii však stále chýba viac ako 3 000 príslušníkov, a to predovšetkým v Bratislavskom a Košickom kraji,“ informovalo ministerstvo, podľa ktorého sa však situácia postupne zlepšuje.

Finančné benefity


Začiatkom roku 2025 totiž chýbalo v polícii o 600 ľudí viac. Rezort súčasne pracuje na zatraktívnení práce policajtov aj prostredníctvom ďalších finančných a nefinančných benefitov.

„Zvýšil sa príspevok na bývanie, osobný príplatok je možné priznať aj novoprijatým policajtom. Policajti môžu cestovať vlakovou dopravou za symbolický ročný poplatok,“ doplnilo ministerstvo vnútra, ktoré súčasne v spolupráci so samosprávami rozbehlo aj systémové riešenie otázky služobného ubytovania.


Zdroj: SITA.sk - Náborový príspevok pre policajtov bude pokračovať, zvyšuje sa ním záujem o povolanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benefity Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) náborový príspevok Policajti Polícia Príspevok
