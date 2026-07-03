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 24hod.sk    Šport

03. júla 2026

Európski poslanci žiadajú FIFA o prešetrenie vyšetrovanie Infantina za udelenie cenymieru Trumpovi



Skupina 50 europoslancov vyzýva na preskúmanie udelenia ceny mieru americkému prezidentovi Trumpovi. Päťdesiat členov Európskeho parlamentu (EP) vyzvalo etickú komisiu Medzinárodnej futbalovej federácie ...



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ye_sports_politics_trump_12200 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Skupina 50 europoslancov vyzýva na preskúmanie udelenia ceny mieru americkému prezidentovi Trumpovi.


Päťdesiat členov Európskeho parlamentu (EP) vyzvalo etickú komisiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), aby preskúmala konanie prezidenta Gianniho Infantina, ktorý udelil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi takzvanú "mierovú cenu".

Poslanci EP podpísali list, ktorým podporili sťažnosť britskej organizácie za ľudské práva v športe FairSquare z decembra minulého roka. V liste z 29. júna, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, sa uvádza, že etický kódex FIFA vyžaduje, aby Infantino zostal politicky neutrálny.

Signatári listu, ktorí pochádzajú z 13 európskych krajín a sú prevažne členmi sociálnodemokratických, liberálnych a zelených frakcií, zdôraznili, že toto vyšetrovanie by predstavovalo príležitosť pre FIFA dokázať svoj záväzok k politickej neutralite, transparentnosti a zodpovednosti.

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List citoval požiadavku FairSquare, aby etická komisia FIFA preskúmala, či rozhodnutie o zavedení každoročnej "mierovej ceny FIFA" a jej následnom udelení prezidentovi Trumpovi prijal futbalový výbor, jeho predsedníctvo alebo konal Infantino jednostranne.

Medzi štyroch hlavných signatárov patria Barry Andrews z Írska, Lara Woltersová z Holandska, Dán Niels Fuglsang a Nemec Sebastian Everding.

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Kritika sa týka aj prepojenia FIFA so Saudskou Arábiou, ktorá bude hostiť majstrovstvá sveta v roku 2034, či poslednej sponzorskej dohody FIFA s tamojšou národnou ropnou spoločnosťou Aramco, ktorú poslanci označili za "najväčšieho korporátneho znečisťovateľa na svete".

Doteraz spomedzi 211 členských krajín FIFA verejne kritiku "mierovej ceny" vyjadrila len Nórska futbalová federácia, ktorá v júni požiadala o začatie vyšetrovania.

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FairSquare vo svojej tlačovej správe označil túto iniciatívu za "najvýznamnejší zásah európskych politikov proti nesprávnemu riadeniu a porušovaniu pravidiel na čele svetového futbalu od roku 2015, kedy Európsky parlament vyzval vtedajšieho prezidenta Seppa Blattera na odstúpenie". Blatter odstúpil krátko po opätovnom zvolení v júni 2015.



Zdroj: SITA.sk - Európski poslanci žiadajú FIFA o prešetrenie vyšetrovanie Infantina za udelenie cenymieru Trumpovi © SITA Všetky práva vyhradené.

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