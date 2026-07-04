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 24hod.sk    Šport

04. júla 2026

Úradujúci majstri sveta z Argentíny sa na MS 2026 natrápili s kapverdským trpaslíkom, ďalej idú aj Kolumbia a Egypt


Tagy: MS vo futbale 2026

Jeden z gólov Argentínčanov strelil aj hviezdny Lionel Messi a so siedmimi presnými zásahmi je sám na čele hodnotenia kanonierov šampionátu. Futbalové majstrovstvá sveta v Severnej Amerike už poznajú ...



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cape_verde_argentina_wcup_soccer_39327 676x451 4.7.2026 (SITA.sk) - Jeden z gólov Argentínčanov strelil aj hviezdny Lionel Messi a so siedmimi presnými zásahmi je sám na čele hodnotenia kanonierov šampionátu.


Futbalové majstrovstvá sveta v Severnej Amerike už poznajú kompletné zloženie osemfinále. V piatok šestnástku tímov skompletizovali výbery Egypta, Argentína a Kolumbia. Už v sobotu sú na programe prvé dve osemfinálové stretnutia, počas ďalších troch dní prídu na rad ďalšie.

Úradujúci majstri sveta Argentínčania sa nečakane natrápili s debutantom na tomto fóre, africkým súostrovím Kapverdy v bránke s Vozinhom, ktorý v minulosti chytal aj v slovenskej lige za Trenčín.

Ešte viac sa natrápili Egypťania s Austrálčanmi, postup si zaistili až po penaltovom rozstrele, keď v riadnom hracom čase strelili oba góly. Jeden do súperovej a jeden aj do vlastnej siete. V osemfinále proti sebe nastúpia práve Egypťania a Argentínčania.

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Juhoamerickej Kolumbii stačil na postup cez africkú Ghanu jediný presný zásah už zo 14 minúty a zaistila si duel proti Švajčiarsku.

Výsledky piatkových zápasov šestnásťfinále futbalových MS 2026:


Austrália - Egypt 1:1 po predĺžení (1:1, 0:1), na pok. kopy: 2:4
Argentína - Kapverdy 3:2 po predĺžení (1:1, 1:0)
Kolumbia - Ghana 1:0 (1:0)


Kapverdy, krajina s populáciou len niečo cez 500-tisíc ľudí, dlho vzdorovali favoritovi, keď v Miami dvakrát zmazali najtesnejší náskok súpera. Rozhodol presný vlastný gól Dineyho Borgesa zo 111. minúty po tlaku Cristiana Romera, ktorý definitívne zlomil odpor futbalového "trpaslíka".

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Tréner argentínskeho tímu Lionel Scaloni vyhlásil, že prehra s Kapverdami by bola "šialenstvom". Zápas bol veľmi náročný a zdôraznil, že argentínsky tím sa nikdy nevzdáva. Pochválil súpera za skvelý výkon a potvrdil, že neexistujú jednoduchí súperi.

Argentína sa tak stále môže stať druhým tímom po Brazílii z roku 1962, ktorý obháji zlato z MS. Napriek tomu, že v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sú Kapverdy o 65 miest nižšie, musela Argentína tvrdo bojovať o víťazstvo.

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Lionel Messi poslal svoj tím do vedenia v 29. minúte krásnym gólom a zdalo sa, že svojmu tímu zabezpečí hladký postup. Kapverdy však vyrovnali zásluhou Deroya Duarteho v 59. minúte a dotiahli to až do predĺženia.

V jeho úvode poslal Argentínu do vedenia Lisandro Martínez, no Kapverdy opäť vyrovnali gólom Sidnyho Lopa Cabrala v 103. minúte. Argentína napokon rozhodla v druhom predĺžení a v závere si udržala najtesnejší náskok. Kapverdský obranca Pico Lopes, narodený v Írsku, po zápase vyjadril hrdosť na výkon malej krajiny a schopnosť snívať o veľkých veciach.

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Ešte predtým súboj reprezentácií Egypta a Austrálie vyvrcholil až penaltovým rozstrelom. "Faraóni" tak pre miérovo v histórii MS vyhrali zápas vyraďovacej časti. Austrálsky tréner Tony Popovic prišiel s prekvapivým ťahom, keď do bránky do penalty postavil veterána Matyho Ryana, ktorý však nechytil ani jeden z egyptských pokusov.

Víťazstvo Egypta prináša nádej africkým tímom po neúspechoch v ostatných eliminačných kolách, v šestnásťfinále neuspeli Juhoafrická republika, Pobrežie Slonoviny, Senegal, Demokratická republika Kongo, Alžírsko ani Ghana. Ďalej ide aj Kolumbia, ktorá zdolala Ghanu zásahom Jhona Ariasa zo 14. minúty.

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Osemfinálové dvojice (zhora podľa "pavúka"):


Paraguaj - Francúzsko
Kanada - Maroko
Portugalsko - Španielsko
USA - Belgicko
Brazília - Nórsko
Mexiko - Anglicko
Argentína - Egypt
Švajčiarsko - Kolumbia




Zdroj: SITA.sk - Úradujúci majstri sveta z Argentíny sa na MS 2026 natrápili s kapverdským trpaslíkom, ďalej idú aj Kolumbia a Egypt © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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