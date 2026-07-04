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04. júla 2026
Úradujúci majstri sveta z Argentíny sa na MS 2026 natrápili s kapverdským trpaslíkom, ďalej idú aj Kolumbia a Egypt
Tagy: MS vo futbale 2026
Jeden z gólov Argentínčanov strelil aj hviezdny Lionel Messi a so siedmimi presnými zásahmi je sám na čele hodnotenia kanonierov šampionátu. Futbalové majstrovstvá sveta v Severnej Amerike už poznajú ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - Jeden z gólov Argentínčanov strelil aj hviezdny Lionel Messi a so siedmimi presnými zásahmi je sám na čele hodnotenia kanonierov šampionátu.
Futbalové majstrovstvá sveta v Severnej Amerike už poznajú kompletné zloženie osemfinále. V piatok šestnástku tímov skompletizovali výbery Egypta, Argentína a Kolumbia. Už v sobotu sú na programe prvé dve osemfinálové stretnutia, počas ďalších troch dní prídu na rad ďalšie.
Úradujúci majstri sveta Argentínčania sa nečakane natrápili s debutantom na tomto fóre, africkým súostrovím Kapverdy v bránke s Vozinhom, ktorý v minulosti chytal aj v slovenskej lige za Trenčín.
Ešte viac sa natrápili Egypťania s Austrálčanmi, postup si zaistili až po penaltovom rozstrele, keď v riadnom hracom čase strelili oba góly. Jeden do súperovej a jeden aj do vlastnej siete. V osemfinále proti sebe nastúpia práve Egypťania a Argentínčania.
Juhoamerickej Kolumbii stačil na postup cez africkú Ghanu jediný presný zásah už zo 14 minúty a zaistila si duel proti Švajčiarsku.
Austrália - Egypt 1:1 po predĺžení (1:1, 0:1), na pok. kopy: 2:4
Argentína - Kapverdy 3:2 po predĺžení (1:1, 1:0)
Kolumbia - Ghana 1:0 (1:0)
Kapverdy, krajina s populáciou len niečo cez 500-tisíc ľudí, dlho vzdorovali favoritovi, keď v Miami dvakrát zmazali najtesnejší náskok súpera. Rozhodol presný vlastný gól Dineyho Borgesa zo 111. minúty po tlaku Cristiana Romera, ktorý definitívne zlomil odpor futbalového "trpaslíka".
Tréner argentínskeho tímu Lionel Scaloni vyhlásil, že prehra s Kapverdami by bola "šialenstvom". Zápas bol veľmi náročný a zdôraznil, že argentínsky tím sa nikdy nevzdáva. Pochválil súpera za skvelý výkon a potvrdil, že neexistujú jednoduchí súperi.
Argentína sa tak stále môže stať druhým tímom po Brazílii z roku 1962, ktorý obháji zlato z MS. Napriek tomu, že v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sú Kapverdy o 65 miest nižšie, musela Argentína tvrdo bojovať o víťazstvo.
Lionel Messi poslal svoj tím do vedenia v 29. minúte krásnym gólom a zdalo sa, že svojmu tímu zabezpečí hladký postup. Kapverdy však vyrovnali zásluhou Deroya Duarteho v 59. minúte a dotiahli to až do predĺženia.
V jeho úvode poslal Argentínu do vedenia Lisandro Martínez, no Kapverdy opäť vyrovnali gólom Sidnyho Lopa Cabrala v 103. minúte. Argentína napokon rozhodla v druhom predĺžení a v závere si udržala najtesnejší náskok. Kapverdský obranca Pico Lopes, narodený v Írsku, po zápase vyjadril hrdosť na výkon malej krajiny a schopnosť snívať o veľkých veciach.
Ešte predtým súboj reprezentácií Egypta a Austrálie vyvrcholil až penaltovým rozstrelom. "Faraóni" tak pre miérovo v histórii MS vyhrali zápas vyraďovacej časti. Austrálsky tréner Tony Popovic prišiel s prekvapivým ťahom, keď do bránky do penalty postavil veterána Matyho Ryana, ktorý však nechytil ani jeden z egyptských pokusov.
Víťazstvo Egypta prináša nádej africkým tímom po neúspechoch v ostatných eliminačných kolách, v šestnásťfinále neuspeli Juhoafrická republika, Pobrežie Slonoviny, Senegal, Demokratická republika Kongo, Alžírsko ani Ghana. Ďalej ide aj Kolumbia, ktorá zdolala Ghanu zásahom Jhona Ariasa zo 14. minúty.
Paraguaj - Francúzsko
Kanada - Maroko
Portugalsko - Španielsko
USA - Belgicko
Brazília - Nórsko
Mexiko - Anglicko
Argentína - Egypt
Švajčiarsko - Kolumbia
Zdroj: SITA.sk - Úradujúci majstri sveta z Argentíny sa na MS 2026 natrápili s kapverdským trpaslíkom, ďalej idú aj Kolumbia a Egypt © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalové majstrovstvá sveta v Severnej Amerike už poznajú kompletné zloženie osemfinále. V piatok šestnástku tímov skompletizovali výbery Egypta, Argentína a Kolumbia. Už v sobotu sú na programe prvé dve osemfinálové stretnutia, počas ďalších troch dní prídu na rad ďalšie.
Úradujúci majstri sveta Argentínčania sa nečakane natrápili s debutantom na tomto fóre, africkým súostrovím Kapverdy v bránke s Vozinhom, ktorý v minulosti chytal aj v slovenskej lige za Trenčín.
Ešte viac sa natrápili Egypťania s Austrálčanmi, postup si zaistili až po penaltovom rozstrele, keď v riadnom hracom čase strelili oba góly. Jeden do súperovej a jeden aj do vlastnej siete. V osemfinále proti sebe nastúpia práve Egypťania a Argentínčania.
Juhoamerickej Kolumbii stačil na postup cez africkú Ghanu jediný presný zásah už zo 14 minúty a zaistila si duel proti Švajčiarsku.
Výsledky piatkových zápasov šestnásťfinále futbalových MS 2026:
Austrália - Egypt 1:1 po predĺžení (1:1, 0:1), na pok. kopy: 2:4
Argentína - Kapverdy 3:2 po predĺžení (1:1, 1:0)
Kolumbia - Ghana 1:0 (1:0)
Kapverdy, krajina s populáciou len niečo cez 500-tisíc ľudí, dlho vzdorovali favoritovi, keď v Miami dvakrát zmazali najtesnejší náskok súpera. Rozhodol presný vlastný gól Dineyho Borgesa zo 111. minúty po tlaku Cristiana Romera, ktorý definitívne zlomil odpor futbalového "trpaslíka".
Tréner argentínskeho tímu Lionel Scaloni vyhlásil, že prehra s Kapverdami by bola "šialenstvom". Zápas bol veľmi náročný a zdôraznil, že argentínsky tím sa nikdy nevzdáva. Pochválil súpera za skvelý výkon a potvrdil, že neexistujú jednoduchí súperi.
Argentína sa tak stále môže stať druhým tímom po Brazílii z roku 1962, ktorý obháji zlato z MS. Napriek tomu, že v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sú Kapverdy o 65 miest nižšie, musela Argentína tvrdo bojovať o víťazstvo.
Lionel Messi poslal svoj tím do vedenia v 29. minúte krásnym gólom a zdalo sa, že svojmu tímu zabezpečí hladký postup. Kapverdy však vyrovnali zásluhou Deroya Duarteho v 59. minúte a dotiahli to až do predĺženia.
V jeho úvode poslal Argentínu do vedenia Lisandro Martínez, no Kapverdy opäť vyrovnali gólom Sidnyho Lopa Cabrala v 103. minúte. Argentína napokon rozhodla v druhom predĺžení a v závere si udržala najtesnejší náskok. Kapverdský obranca Pico Lopes, narodený v Írsku, po zápase vyjadril hrdosť na výkon malej krajiny a schopnosť snívať o veľkých veciach.
Ešte predtým súboj reprezentácií Egypta a Austrálie vyvrcholil až penaltovým rozstrelom. "Faraóni" tak pre miérovo v histórii MS vyhrali zápas vyraďovacej časti. Austrálsky tréner Tony Popovic prišiel s prekvapivým ťahom, keď do bránky do penalty postavil veterána Matyho Ryana, ktorý však nechytil ani jeden z egyptských pokusov.
Víťazstvo Egypta prináša nádej africkým tímom po neúspechoch v ostatných eliminačných kolách, v šestnásťfinále neuspeli Juhoafrická republika, Pobrežie Slonoviny, Senegal, Demokratická republika Kongo, Alžírsko ani Ghana. Ďalej ide aj Kolumbia, ktorá zdolala Ghanu zásahom Jhona Ariasa zo 14. minúty.
Osemfinálové dvojice (zhora podľa "pavúka"):
Paraguaj - Francúzsko
Kanada - Maroko
Portugalsko - Španielsko
USA - Belgicko
Brazília - Nórsko
Mexiko - Anglicko
Argentína - Egypt
Švajčiarsko - Kolumbia
Zdroj: SITA.sk - Úradujúci majstri sveta z Argentíny sa na MS 2026 natrápili s kapverdským trpaslíkom, ďalej idú aj Kolumbia a Egypt © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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