O demokraciu je potrebné sa neustále starať, Post Bellum bude aj naďalej poukazovať na riziká politického extrémizmu

Nová spoločensko-politická realita

Riziká politického extrémizmu

3.10.2023 (SITA.sk) - O udržanie demokracie je potrebné sa starať neustále. Uviedla to nezisková organizácia Post Bellum s tým, že ich kampaňbude pokračovať.„V nedeľu sme sa zobudili do novej spoločensko-politickej reality, ktorá mnohých z nás nepotešila. Na jednej strane hodnotíme kladne, že sa do parlamentu nedostali minimálne štyri politické strany a hnutia, ktoré možno označiť za pravicovo či ľavicovo extrémistické," uviedla organizácia s tým, že na druhej strane v parlamente budú stále sedieť aj ľudia, ktorí šírili dezinformácie či nenávisť a netaja sa plánmi obmedzovať politických odporcov, nezávislé médiá a slobodnú občiansku spoločnosť.„V Post Bellum sa v kontexte našej histórie dlhodobo snažíme upozorňovať na riziká politického extrémizmu, šírenie nenávisti, či nebezpečnú propagáciu totalitných ideológií. Po posledných parlamentných voľbách je zjavné, že naša práca, rovnako ako práca občianskej spoločnosti, je ešte dôležitejšia ako doposiaľ," vyhlásila neziskovka a pripomenula, že v posledných týždňoch cestovali po Slovensku so sériou diskusií #StrážcoviaDemokracie. Verejnosť na ich náklady môže stále prispieť.„V 11 mestách sme o našej histórii a lekciách, ktoré nám dáva pre našu prítomnosť, diskutovali so študentmi i širokou občianskou verejnosťou. Kampaň bola vďaka množstvu expertov, osobností kultúrneho života a uvedomelých influencerov široko zdieľaná aj na sociálnych sieťach," priblížila organizácia.Kampaň bude podľa slov Post Bellu aj naďalej pokračovať. „Výsledky volieb nám ukazujú, že pripomínanie príbehov 20. storočia, naše vzdelávacie aktivity o období totalít, ako aj budovanie pamäte národa, je mimoriadne aktuálne a potrebné," uzavrela organizácia.