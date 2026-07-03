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03. júla 2026

Referendum bude sprevádzať zvýšený dohľad polície


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Referendum Referendum 4. júla 2026

Zabezpečí dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky. Policajný zbor bude počas referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, ...



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hungary_election_23834 676x451 3.7.2026 (SITA.sk) - Zabezpečí dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky.


Policajný zbor bude počas referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky. Ako ďalej polícia informovala, v rámci plnenia úloh prijali primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. „Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda," zdôraznila polícia.

Referendum sa uskutoční v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči rozhodnú o otázkach: „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?" a „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?".

Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.


Zdroj: SITA.sk - Referendum bude sprevádzať zvýšený dohľad polície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Referendum Referendum 4. júla 2026
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