|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 3.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. júla 2026
Referendum bude sprevádzať zvýšený dohľad polície
Zabezpečí dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky. Policajný zbor bude počas referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, ...
Zdieľať
3.7.2026 (SITA.sk) - Zabezpečí dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky.
Policajný zbor bude počas referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky. Ako ďalej polícia informovala, v rámci plnenia úloh prijali primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. „Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda," zdôraznila polícia.
Referendum sa uskutoční v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči rozhodnú o otázkach: „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?" a „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?".
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Referendum bude sprevádzať zvýšený dohľad polície © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajný zbor bude počas referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky. Ako ďalej polícia informovala, v rámci plnenia úloh prijali primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. „Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda," zdôraznila polícia.
Referendum sa uskutoční v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči rozhodnú o otázkach: „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?" a „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?".
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Referendum bude sprevádzať zvýšený dohľad polície © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na americkej výletnej lodi Ruby Princess sa norovírusom nakazilo 125 ľudí
Na americkej výletnej lodi Ruby Princess sa norovírusom nakazilo 125 ľudí
<< predchádzajúci článok
Európski spojenci v NATO a Kanada prisľúbia Ukrajine ďalších 70 miliárd eur vojenskej pomoci
Európski spojenci v NATO a Kanada prisľúbia Ukrajine ďalších 70 miliárd eur vojenskej pomoci