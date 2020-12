Prezidentka Čaputová do funkcie vymenovala šiestich sudcov všeobecných súdov

Medzi vymenovanými sudcami sú Michaela Bebjaková, hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Trenčíne, Tomáš Kuruc, hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Košiciach a Lucia Lacová pre Okresný súd Humenné. Ďalej Alexandra Lisyová pre Okresný súd Levice, Peter Melichárek, hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Košiciach a Alena Moravčíková, hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Nitre.





17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala do funkcie šiestich sudcov všeobecných súdov. Hlava štátu pri príležitosti menovania sudcov pripomenula, že slovenské súdnictvo sa generačne obnovuje a nie je náhoda, že sa to deje práve v čase, keď slovenská justícia potrebuje zásadnú obnovu – obnovu svojej dôveryhodnosti. Stav súdnictva a potreba jeho očisty je podľa nej ešte stále jednou z najdôležitejších tém v spoločnosti.„Som presvedčená, že menovacie dekréty som aj dnes odovzdala skvele odborne pripraveným právnikom s vysokou osobnou a morálnou integritou. Preto vás chcem vyzvať a požiadať, aby ste svojim prístupom a konaním pomohli vrátiť vašej profesii najvyššiu úctu a dôstojnosť. Naša spoločnosť to veľmi potrebuje,“ zdôraznila prezidentka.Čaputová novým sudcom želá, aby svoju prácu vykonávali dôstojne, zodpovedne a profesionálne. „Želám vám odvahu neprispôsobiť sa zabehnutému chodu vecí, ak uvidíte, že je potrebné obvyklý chod zmeniť. A želám vám veľa síl a úspechov vo vašom pre celú spoločnosť dôležitom poslaní,“ uzavrela.