Európsky parlament v súvislosti s korupčným škandálom zbavil imunity dvoch europoslancov

2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok zbavil imunity dvoch jeho poslancov, aby ich mohli vypočuť belgické úrady vyšetrujúce korupčný škandál v europarlamente.Europoslanci v prevažnej väčšine odhlasovali, aby ich kolegovia Marc Tarabella a Andrea Cozzolino prišli o imunitu, pričom podľa záberov zo živého prenosu za odobranie jeho imunity hlasoval aj samotný Tarabella.Belgičan a Talian už skôr prostredníctvom ich právnikov uviedli, že sú ochotní spolupracovať s belgickými úradmi.Obaja popierajú, že by mali nejaké väzby na škandál, v rámci ktorého katarskí a marockí predstavitelia údajne ponúkali úplatky, aby ovplyvnili rozhodnutia EP.Katar a Maroko popierajú akúkoľvek účasť, no europarlament pozastavil prácu na všetkých spisoch súvisiacich s Katarom.Podľa správy pripravenej za účelom zbavenia imunity Tarabellu belgické vyšetrovanie ukazuje, že „môže byť zapojený do korupčných činov spojených so zasahovaním jedného alebo viacerých cudzích štátov s cieľom ovplyvniť diskusie a rozhodnutia prijaté v Európskom parlamente“.Podľa svedectva voči nemu poslanec prijal úplatky, ktoré majú celkovú hodnotu 120 až 140-tisíc eur.Cozzolino je zas podľa správy „podozrivý z toho, že sa od roku 2019 podieľal na dohode s inými osobami o spolupráci pri ochrane záujmov cudzích štátov v Európskom parlamente“, pričom sa tak zjavne minimálne z časti stalo „bránením prijatia parlamentných uznesení, ktoré by mohli poškodiť záujmy týchto štátov, výmenou za sumy peňazí“.V decembri belgickí prokurátori obvinili štyroch ľudí z korupcie, prania špinavých peňazí a členstva v zločineckej organizácii za to, že údajne vzali peniaze od katarských a marockých predstaviteľov, aby ovplyvňovali rozhodovanie v europarlamente. Pri raziách v Bruseli a v Taliansku tiež zhabali státisíce eur.K obvineným patria europoslankyňa Eva Kaili , ktorá bola pred týmto krokom belgickej prokuratúry podpredsedníčkou EP, jej partner a asistent z europarlamentu Francesco Giorgi , bývalý člen EP Antonio Panzeri , a šéf charitatívnej organizácie Niccolo Figa-Talamanca.Panzeri sa medzičasom dohodol s belgickou prokuratúrou, že poskytne informácie výmenou za nižší trest.