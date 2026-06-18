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18. júna 2026

Európsky parlament varuje Gruzínsko a Turecko, že bez reforiem sa k členstvu v Únii nepriblížia


Tagy: Gruzínsky sen Prístupové kritériá Prístupové rokovania reformy v Gruzínsku Turecká vláda

Poslanci kritizujú demokratický deficit v Gruzínsku aj autoritárske tendencie v Turecku a žiadajú nápravu.



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gettyimages 1078162736 676x441 18.6.2026 (SITA.sk) - Poslanci kritizujú demokratický deficit v Gruzínsku aj autoritárske tendencie v Turecku a žiadajú nápravu.

Európsky parlament (EP) v stredu prijal dve uznesenia, v ktorých ostro kritizoval vývoj v Gruzínsku a Turecku.


Poslanci upozornili na pokračujúce oslabovanie demokratických inštitúcií, porušovanie základných práv a vzďaľovanie sa európskym hodnotám.


V prípade Gruzínska EP vyjadril znepokojenie nad pokračujúcim demokratickým úpadkom pod vedením vládnej strany Gruzínsky sen.



Obmedzenie kontaktov


Poslanci zdôraznili, že ďalšie kontakty Európskej únie (EÚ) a členských štátov s gruzínskymi orgánmi by mali byť podmienené konkrétnymi a overiteľnými krokmi smerujúcimi k obnove demokratických štandardov. Uznesenie podporilo 436 poslancov, proti bolo 145.


Spravodajkyňa Rasa Juknevičiene uviedla, že gruzínske vedenie pokračuje v oslabovaní demokratických inštitúcií a represiách voči kritickým hlasom. „To je pre kandidátsku krajinu EÚ neprijateľné,“ zdôraznila.



Autoritársky model


EP zároveň konštatoval, že Turecko premárňuje príležitosť na oživenie prístupového procesu do EÚ pre nedostatok demokratických reforiem.


Poslanci vyzvali Ankaru na posilnenie právneho štátu, ochranu ľudských práv a slobody médií. Kritizovali aj pokračujúce spory Turecka s členskými štátmi EÚ, najmä Gréckom a Cyprom.


Uznesenie o Turecku podporilo 381 poslancov, proti bolo 107. EP síce označil Turecko za strategicky významného partnera a spojenca v NATO, zároveň však upozornil na rastúce autoritárske tendencie a zhoršovanie demokratických pomerov v krajine.


Spravodajca Sancho Nachez Amor uviedol, že Turecko sa „rýchlo približuje k plne autoritárskemu modelu“. Podľa neho EÚ reaguje na tento vývoj príliš vlažne.




Zdroj: SITA.sk - Európsky parlament varuje Gruzínsko a Turecko, že bez reforiem sa k členstvu v Únii nepriblížia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gruzínsky sen Prístupové kritériá Prístupové rokovania reformy v Gruzínsku Turecká vláda
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