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18. júna 2026
Skupina petržalských poslancov rozbehla petíciu, referendom chcú riešiť parkovanie aj Draždiak
Tagy: Aktivisti Draždiak Financovanie samospráv Komunálne voľby Parkovanie Petícia Petržalka Poslanci Referendum zástupca starostu
Aktivisti a poslanci okolo starostu Jána Hrčku odštartovali petíciu za vyhlásenie referenda, týka sa parkovania, výstavby aj ochrany Draždiaka. Skupina komunálnych poslancov a občianskych aktivistov ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Aktivisti a poslanci okolo starostu Jána Hrčku odštartovali petíciu za vyhlásenie referenda, týka sa parkovania, výstavby aj ochrany Draždiaka.
Skupina komunálnych poslancov a občianskych aktivistov okolo starostu bratislavskej Petržalky Jána Hrčku v mene Krajina PRE Petržalku rozbehla petičnú akciu. Tá súvisí so zachovaním jednej parkovacej zóny a verejného prístupu k Draždiaku, ako aj prísnejším pravidlám výstavby na mestských pozemkoch v okolí električky a spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu štátnych peňazí v rámci Bratislavy.
„Naším cieľom je odovzdať petičné hárky v takom termíne, aby sa referendum mohlo uskutočniť spoločne s komunálnymi voľbami 24. októbra,” uvádza predseda petičného výboru, bývalý poslanec NR SR a župný poslanec za Petržalku Peter Cmorej. „Referendum vnímame ako silný demokratický nástroj, prostredníctvom ktorého môžu občania jasne vyjadriť svoj názor na smerovanie nášho zeleného sídliska aj v dobe, kedy majú často oprávnený pocit, že politici z Primaciálneho paláca ich hlasy práve pri tých najzásadnejších témach často nerešpektujú,” dodáva druhý zástupca starostu Petržalky, miestny a mestský poslanec Ján Karman.
Okrem zberu podpisov priamo v uliciach mestskej časti plánujú kandidáti na miestnych, mestských a župných poslancov v blízkej dobe spustiť k ich referendu aj informatívny web www.petrzalskereferendum.sk, na ktorom si budú môcť obyvatelia petičné hárky stiahnuť a podpísať. Prvou otázkou referenda je súhlas s jednou parkovacou zónou v Petržalke. Iniciátori referenda nesúhlasia s návrhmi aktuálneho vedenia magistrátu na budúce rozdelenie Petržalky na viacero samostatných parkovacích zón.
Druhá otázka referenda sa bude týkať petržalského štrkoviska Draždiak. Mestská časť za súčasného vedenia odkúpila Draždiak a okolie za viac ako tri milióny eur od Lesov SR s cieľom zachovať prístup verejnosti k nemu navždy neobmedzený a bezplatný. Teraz chcú referendom podporiť vytvorenie ďalších, tentokrát právnych garancií, ktoré zabezpečia bezplatný prístup k jazeru a jeho brehom pre každého Petržalčana aj v budúcnosti.
Ďalším bodom referenda má byť podpora princípu, podľa ktorého by nová výstavba na pozemkoch hlavného mesta v rámci ďalšieho rozvoja Centrálnej petržalskej osi mala začínať minimálne 50 metrov od okien existujúcich budov. Cieľom iniciátorov podľa ich slov nie je zastaviť kvalitatívny rozvoj tohto územia s čoskoro dokončenou električkou. Chcú však zabrániť situáciám, keď nové budovy vznikajú v bezprostrednej blízkosti tých existujúcich.
Posledná otázka sa má týkať spravodlivejšieho financovania samosprávy. „Referendom chceme vyjadriť jednoznačnú požiadavku, aby Petržalka získavala rovnaký podiel z daňových príjmov na jedného obyvateľa, aký dostávajú ostatné mestské časti Bratislavy. Hoci zmena systému financovania je v kompetencii zastupiteľstva hlavného mesta a magistrátu, silný mandát od obyvateľov môže výrazne posilniť pozíciu budúceho vedenia Petržalky pri presadzovaní spravodlivejšieho rozdelenia peňazí,” vysvetľuje Karman.
Po splnení zákonných podmienok, teda vyzbieraní minimálne 5-tisíc podpisov Petržalčanov, bude o vyhlásení referenda rozhodovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti. Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke nutná aspoň účasť 32,23 percenta oprávnených voličov.
Zdroj: SITA.sk - Skupina petržalských poslancov rozbehla petíciu, referendom chcú riešiť parkovanie aj Draždiak © SITA Všetky práva vyhradené.
Skupina komunálnych poslancov a občianskych aktivistov okolo starostu bratislavskej Petržalky Jána Hrčku v mene Krajina PRE Petržalku rozbehla petičnú akciu. Tá súvisí so zachovaním jednej parkovacej zóny a verejného prístupu k Draždiaku, ako aj prísnejším pravidlám výstavby na mestských pozemkoch v okolí električky a spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu štátnych peňazí v rámci Bratislavy.
Hlasovanie chcú spojiť s voľbami
„Naším cieľom je odovzdať petičné hárky v takom termíne, aby sa referendum mohlo uskutočniť spoločne s komunálnymi voľbami 24. októbra,” uvádza predseda petičného výboru, bývalý poslanec NR SR a župný poslanec za Petržalku Peter Cmorej. „Referendum vnímame ako silný demokratický nástroj, prostredníctvom ktorého môžu občania jasne vyjadriť svoj názor na smerovanie nášho zeleného sídliska aj v dobe, kedy majú často oprávnený pocit, že politici z Primaciálneho paláca ich hlasy práve pri tých najzásadnejších témach často nerešpektujú,” dodáva druhý zástupca starostu Petržalky, miestny a mestský poslanec Ján Karman.
Okrem zberu podpisov priamo v uliciach mestskej časti plánujú kandidáti na miestnych, mestských a župných poslancov v blízkej dobe spustiť k ich referendu aj informatívny web www.petrzalskereferendum.sk, na ktorom si budú môcť obyvatelia petičné hárky stiahnuť a podpísať. Prvou otázkou referenda je súhlas s jednou parkovacou zónou v Petržalke. Iniciátori referenda nesúhlasia s návrhmi aktuálneho vedenia magistrátu na budúce rozdelenie Petržalky na viacero samostatných parkovacích zón.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/revitalizacia-strkoviska-velky-drazdiak-fotografie/">Revitalizácia štrkoviska Veľký Draždiak (fotografie)
Právne garancie pre Draždiak
Druhá otázka referenda sa bude týkať petržalského štrkoviska Draždiak. Mestská časť za súčasného vedenia odkúpila Draždiak a okolie za viac ako tri milióny eur od Lesov SR s cieľom zachovať prístup verejnosti k nemu navždy neobmedzený a bezplatný. Teraz chcú referendom podporiť vytvorenie ďalších, tentokrát právnych garancií, ktoré zabezpečia bezplatný prístup k jazeru a jeho brehom pre každého Petržalčana aj v budúcnosti.
Ďalším bodom referenda má byť podpora princípu, podľa ktorého by nová výstavba na pozemkoch hlavného mesta v rámci ďalšieho rozvoja Centrálnej petržalskej osi mala začínať minimálne 50 metrov od okien existujúcich budov. Cieľom iniciátorov podľa ich slov nie je zastaviť kvalitatívny rozvoj tohto územia s čoskoro dokončenou električkou. Chcú však zabrániť situáciám, keď nové budovy vznikajú v bezprostrednej blízkosti tých existujúcich.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/zmeny-na-strkovisku-velky-drazdiak-v-petrzalke-fotografie/">Zmeny na štrkovisku Veľký Draždiak v Petržalke (fotografie)
Potrebujú tisíce podpisov a vysokú účasť
Posledná otázka sa má týkať spravodlivejšieho financovania samosprávy. „Referendom chceme vyjadriť jednoznačnú požiadavku, aby Petržalka získavala rovnaký podiel z daňových príjmov na jedného obyvateľa, aký dostávajú ostatné mestské časti Bratislavy. Hoci zmena systému financovania je v kompetencii zastupiteľstva hlavného mesta a magistrátu, silný mandát od obyvateľov môže výrazne posilniť pozíciu budúceho vedenia Petržalky pri presadzovaní spravodlivejšieho rozdelenia peňazí,” vysvetľuje Karman.
Po splnení zákonných podmienok, teda vyzbieraní minimálne 5-tisíc podpisov Petržalčanov, bude o vyhlásení referenda rozhodovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti. Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke nutná aspoň účasť 32,23 percenta oprávnených voličov.
Zdroj: SITA.sk - Skupina petržalských poslancov rozbehla petíciu, referendom chcú riešiť parkovanie aj Draždiak © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Aktivisti Draždiak Financovanie samospráv Komunálne voľby Parkovanie Petícia Petržalka Poslanci Referendum zástupca starostu
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