Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. júna 2026

Nové autá budú musieť obsahovať viac recyklovaných materiálov, zhodli sa poslanci EP


Tagy: Automobilový priemysel nové autá Ojazdené autá Recyklované materiály recyklované plasty

Európsky parlament schválil pravidlá, ktoré sprísňujú požiadavky na výrobcov vozidiel počas celého ich životného cyklu.



Zdieľať
gettyimages 1368862238 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Európsky parlament schválil pravidlá, ktoré sprísňujú požiadavky na výrobcov vozidiel počas celého ich životného cyklu.

Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil nové pravidlá Európskej únie (EÚ), ktoré majú podporiť obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle.


Nariadenie sa vzťahuje na celý životný cyklus vozidiel – od ich návrhu a výroby až po spracovanie po skončení životnosti. Za návrh hlasovalo 437 poslancov, proti bolo 112 a 20 sa zdržali hlasovania.



Recyklovanie komponentov


Podľa nových pravidiel budú musieť byť všetky nové vozidlá navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduchšie odstraňovanie a recykláciu komponentov.


Výrobcovia budú zároveň povinní postupne zvyšovať podiel recyklovaných plastov v nových vozidlách. Do šiestich rokov bude musieť dosiahnuť najmenej 15 percent a do desiatich rokov 25 percent.


Nariadenie zavádza aj prísnejšie pravidlá pri nakladaní s vozidlami po skončení životnosti. Tri roky po nadobudnutí účinnosti budú výrobcovia povinní financovať zber a spracovanie vyradených vozidiel kdekoľvek na území EÚ.



Ojazdené vozidlá


Posilnia sa aj pravidlá pre obchod s ojazdenými vozidlami a ich vývoz mimo EÚ. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia bude zakázaný vývoz vozidiel, ktoré boli vyhlásené za nespôsobilé na cestnú premávku.


„Prijímame dôležité kroky na podporu prechodu automobilového priemyslu na obehové hospodárstvo,“ uviedli spoluspravodajcovia Jens Gieseke a Paulius Saudargas.


Podľa nich nové pravidlá prispejú k ochrane životného prostredia, väčšej surovinovej bezpečnosti a zároveň obmedzia zbytočnú administratívnu záťaž.


Nariadenie musí ešte formálne schváliť Rada EÚ. Uplatňovať sa začne dva roky po nadobudnutí účinnosti.




Zdroj: SITA.sk - Nové autá budú musieť obsahovať viac recyklovaných materiálov, zhodli sa poslanci EP © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Automobilový priemysel nové autá Ojazdené autá Recyklované materiály recyklované plasty
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rusko odovzdalo Ukrajine telesné pozostatky 522 padlých vojakov
<< predchádzajúci článok
Európsky parlament varuje Gruzínsko a Turecko, že bez reforiem sa k členstvu v Únii nepriblížia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 