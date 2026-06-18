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18. júna 2026
Nové autá budú musieť obsahovať viac recyklovaných materiálov, zhodli sa poslanci EP
Európsky parlament schválil pravidlá, ktoré sprísňujú požiadavky na výrobcov vozidiel počas celého ich životného cyklu.
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Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil nové pravidlá Európskej únie (EÚ), ktoré majú podporiť obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle.
Nariadenie sa vzťahuje na celý životný cyklus vozidiel – od ich návrhu a výroby až po spracovanie po skončení životnosti. Za návrh hlasovalo 437 poslancov, proti bolo 112 a 20 sa zdržali hlasovania.
Recyklovanie komponentov
Podľa nových pravidiel budú musieť byť všetky nové vozidlá navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduchšie odstraňovanie a recykláciu komponentov.
Výrobcovia budú zároveň povinní postupne zvyšovať podiel recyklovaných plastov v nových vozidlách. Do šiestich rokov bude musieť dosiahnuť najmenej 15 percent a do desiatich rokov 25 percent.
Nariadenie zavádza aj prísnejšie pravidlá pri nakladaní s vozidlami po skončení životnosti. Tri roky po nadobudnutí účinnosti budú výrobcovia povinní financovať zber a spracovanie vyradených vozidiel kdekoľvek na území EÚ.
Ojazdené vozidlá
Posilnia sa aj pravidlá pre obchod s ojazdenými vozidlami a ich vývoz mimo EÚ. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia bude zakázaný vývoz vozidiel, ktoré boli vyhlásené za nespôsobilé na cestnú premávku.
„Prijímame dôležité kroky na podporu prechodu automobilového priemyslu na obehové hospodárstvo,“ uviedli spoluspravodajcovia Jens Gieseke a Paulius Saudargas.
Podľa nich nové pravidlá prispejú k ochrane životného prostredia, väčšej surovinovej bezpečnosti a zároveň obmedzia zbytočnú administratívnu záťaž.
Nariadenie musí ešte formálne schváliť Rada EÚ. Uplatňovať sa začne dva roky po nadobudnutí účinnosti.
Zdroj: SITA.sk - Nové autá budú musieť obsahovať viac recyklovaných materiálov, zhodli sa poslanci EP © SITA Všetky práva vyhradené.
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