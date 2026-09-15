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15. septembra 2026

Pavlína Púpalová: O tréme, hraní v Česku aj seriáli Miša v Košiciach – ROZHOVOR


Tagy: České divadlo Divadlo Fish and Chips Miša v Košiciach Rozhovory Slovenská herečka Televízia

Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Pavlínou Púpalovou. Od sna o tajnej agentke až po české divadlá: Herečka



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pavlina pupalova rozhovory video podcast studio sita 676x429 15.9.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Pavlínou Púpalovou.


Od sna o tajnej agentke až po české divadlá: Herečka Pavlína Púpalová nám v relácii porozprávala o tréme, rozprávkach aj kultúrnom šoku.

Chcela byť tanečníčkou, kuchárkou, policajtkou aj tajnou agentkou. Nakoniec zistila, že existuje jediné povolanie, ktoré jej umožní vyskúšať si všetky tieto roly naraz - herectvo.

Nečakané životné zvraty


Slovenská herečka Pavlína Púpalová, ktorú diváci poznajú z účinkovania v seriáli Miša v Košiciach (v spolupráci s TV JOJ) aj z dosiek českých divadiel, nám v relácii porozprávala o svojom príbehu a nečakaných životných zvratoch.

V rozhovore s moderátorom Mettom porozprávala o tom, aké je to odísť zo stredného Slovenska na Pražské konzervatórium, prečo v Česku stále občas bojuje s vlastnými vtipmi a ako zvláda boj s vlastnou trémou pred publikom.

Odlišné svety


Rovnako nám porozprávala aj o tom, ako práca pred kamerou a výstup na divadelných doskách sú dva absolútne odlišné svety, v ktorých platia celkom iné pravidlá. Zatiaľ čo v divadle prichádza okamžitá odmena v podobe potlesku, smiechu či napätého ticha v sále, filmový pľac vyžaduje od interpreta neustálu disciplínu a absolútnu dôveru v režiséra. Pavlína nám v rozhovore otvorene priznala, že pri natáčaní seriálu Miša v Košiciach bola vo veľkej miere závislá práve od spätnej väzby režiséra Honzu Nováka.

Opýtali sme sa jej aj na to, aké je to s emóciami na povel. Mnohí diváci si predstavujú, že profesionálny herec dokáže vyroniť slzu na počkanie. Pavlína však tvrdí, že s vlastnou psychikou a precitlivenosťou pracuje celkom inak - namiesto hraného plaču sa snaží svoje reálne súkromné pocity pretaviť do postavy.

V rozhovore sa okrem iného dozviete:

  • Osudový prestup do Prahy: Ako ju neúspešné prijímačky na JAMU v Brne naviedli na cestu do Prahy a čo prežila pri prvej konfrontácii s reálnou češtinou.

  • Kultúrny šok v humore: Prečo sa jej českí kamaráti smiechom chytajú za hlavy pri úplne iných vtipoch ako tí slovenskí a ako musí vo všednom živote "prepínať".

  • Pretrvávajúci detský sen: Prečo ju tak fascinuje svet rozprávok, hranie princezien a historické kostýmy.

  • Komfortná zóna vs. výzvy: Ako vníma svoje doterajšie nálepky „princezien" či namyslených postáv, a akej zápornej role by sa v budúcnosti rada postavila.

  • Prekonávanie psychického bloku: Úprimná spoveď o tom, aké náročné pre ňu bolo spievať na verejnosti a ako dnes bojuje so silnou trémou pred vystúpeniami.

  • Filmové zákulisie seriálu Miša v Košiciach: Čo pre ňu bolo počas štyroch mesiacov natáčania najťažšie a prečo na pľaci plne dôverovala režisérovi Honzovi Novákovi.


„Ja som hrozná trémistka a je to na mne niekedy dosť vidno. Ale zároveň to milujem. Je to taká zdravá tréma, čo človeka nabudí a povzbudí k tomu, aby podal ten najlepší výkon."
Pavlína Pupalová



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Fish & Chips
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Zdroj: SITA.sk - Pavlína Púpalová: O tréme, hraní v Česku aj seriáli Miša v Košiciach – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: České divadlo Divadlo Fish and Chips Miša v Košiciach Rozhovory Slovenská herečka Televízia
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