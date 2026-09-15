|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 15.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. septembra 2026
Pavlína Púpalová: O tréme, hraní v Česku aj seriáli Miša v Košiciach – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Pavlínou Púpalovou. Od sna o tajnej agentke až po české divadlá: Herečka
Zdieľať
15.9.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s herečkou Pavlínou Púpalovou.
Od sna o tajnej agentke až po české divadlá: Herečka Pavlína Púpalová nám v relácii porozprávala o tréme, rozprávkach aj kultúrnom šoku.
Chcela byť tanečníčkou, kuchárkou, policajtkou aj tajnou agentkou. Nakoniec zistila, že existuje jediné povolanie, ktoré jej umožní vyskúšať si všetky tieto roly naraz - herectvo.
Slovenská herečka Pavlína Púpalová, ktorú diváci poznajú z účinkovania v seriáli Miša v Košiciach (v spolupráci s TV JOJ) aj z dosiek českých divadiel, nám v relácii porozprávala o svojom príbehu a nečakaných životných zvratoch.
V rozhovore s moderátorom Mettom porozprávala o tom, aké je to odísť zo stredného Slovenska na Pražské konzervatórium, prečo v Česku stále občas bojuje s vlastnými vtipmi a ako zvláda boj s vlastnou trémou pred publikom.
Rovnako nám porozprávala aj o tom, ako práca pred kamerou a výstup na divadelných doskách sú dva absolútne odlišné svety, v ktorých platia celkom iné pravidlá. Zatiaľ čo v divadle prichádza okamžitá odmena v podobe potlesku, smiechu či napätého ticha v sále, filmový pľac vyžaduje od interpreta neustálu disciplínu a absolútnu dôveru v režiséra. Pavlína nám v rozhovore otvorene priznala, že pri natáčaní seriálu Miša v Košiciach bola vo veľkej miere závislá práve od spätnej väzby režiséra Honzu Nováka.
Opýtali sme sa jej aj na to, aké je to s emóciami na povel. Mnohí diváci si predstavujú, že profesionálny herec dokáže vyroniť slzu na počkanie. Pavlína však tvrdí, že s vlastnou psychikou a precitlivenosťou pracuje celkom inak - namiesto hraného plaču sa snaží svoje reálne súkromné pocity pretaviť do postavy.
V rozhovore sa okrem iného dozviete:
„Ja som hrozná trémistka a je to na mne niekedy dosť vidno. Ale zároveň to milujem. Je to taká zdravá tréma, čo človeka nabudí a povzbudí k tomu, aby podal ten najlepší výkon."
— Pavlína Pupalová
Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Pavlína Púpalová: O tréme, hraní v Česku aj seriáli Miša v Košiciach – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Od sna o tajnej agentke až po české divadlá: Herečka Pavlína Púpalová nám v relácii porozprávala o tréme, rozprávkach aj kultúrnom šoku.
Chcela byť tanečníčkou, kuchárkou, policajtkou aj tajnou agentkou. Nakoniec zistila, že existuje jediné povolanie, ktoré jej umožní vyskúšať si všetky tieto roly naraz - herectvo.
Nečakané životné zvraty
Slovenská herečka Pavlína Púpalová, ktorú diváci poznajú z účinkovania v seriáli Miša v Košiciach (v spolupráci s TV JOJ) aj z dosiek českých divadiel, nám v relácii porozprávala o svojom príbehu a nečakaných životných zvratoch.
V rozhovore s moderátorom Mettom porozprávala o tom, aké je to odísť zo stredného Slovenska na Pražské konzervatórium, prečo v Česku stále občas bojuje s vlastnými vtipmi a ako zvláda boj s vlastnou trémou pred publikom.
Odlišné svety
Rovnako nám porozprávala aj o tom, ako práca pred kamerou a výstup na divadelných doskách sú dva absolútne odlišné svety, v ktorých platia celkom iné pravidlá. Zatiaľ čo v divadle prichádza okamžitá odmena v podobe potlesku, smiechu či napätého ticha v sále, filmový pľac vyžaduje od interpreta neustálu disciplínu a absolútnu dôveru v režiséra. Pavlína nám v rozhovore otvorene priznala, že pri natáčaní seriálu Miša v Košiciach bola vo veľkej miere závislá práve od spätnej väzby režiséra Honzu Nováka.
Opýtali sme sa jej aj na to, aké je to s emóciami na povel. Mnohí diváci si predstavujú, že profesionálny herec dokáže vyroniť slzu na počkanie. Pavlína však tvrdí, že s vlastnou psychikou a precitlivenosťou pracuje celkom inak - namiesto hraného plaču sa snaží svoje reálne súkromné pocity pretaviť do postavy.
V rozhovore sa okrem iného dozviete:
- Osudový prestup do Prahy: Ako ju neúspešné prijímačky na JAMU v Brne naviedli na cestu do Prahy a čo prežila pri prvej konfrontácii s reálnou češtinou.
- Kultúrny šok v humore: Prečo sa jej českí kamaráti smiechom chytajú za hlavy pri úplne iných vtipoch ako tí slovenskí a ako musí vo všednom živote "prepínať".
- Pretrvávajúci detský sen: Prečo ju tak fascinuje svet rozprávok, hranie princezien a historické kostýmy.
- Komfortná zóna vs. výzvy: Ako vníma svoje doterajšie nálepky „princezien" či namyslených postáv, a akej zápornej role by sa v budúcnosti rada postavila.
- Prekonávanie psychického bloku: Úprimná spoveď o tom, aké náročné pre ňu bolo spievať na verejnosti a ako dnes bojuje so silnou trémou pred vystúpeniami.
- Filmové zákulisie seriálu Miša v Košiciach: Čo pre ňu bolo počas štyroch mesiacov natáčania najťažšie a prečo na pľaci plne dôverovala režisérovi Honzovi Novákovi.
„Ja som hrozná trémistka a je to na mne niekedy dosť vidno. Ale zároveň to milujem. Je to taká zdravá tréma, čo človeka nabudí a povzbudí k tomu, aby podal ten najlepší výkon."
— Pavlína Pupalová
Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Pavlína Púpalová: O tréme, hraní v Česku aj seriáli Miša v Košiciach – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Európsky parlament zbavil poľského krajne pravicového poslanca imunity za popieranie holokaustu
Európsky parlament zbavil poľského krajne pravicového poslanca imunity za popieranie holokaustu