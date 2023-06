Zotrite si až 200 000 € na žreboch Farbičky od Niké!

Niké prichádza s novým žrebom Farbičky. Predstav ho.

Prečo by sa práve Farbičky mohli stať "trhákom"?

V čom je žreb Farbičky výnimočný?

Kto prišiel s týmto nápadom a ako vôbec prebieha návrh nového žrebu?

Priblíž cestu, ktorú musí žreb prejsť, až kým sa dostane k majiteľovi. Od výroby až po predaj.

Aká je šanca, že žreb, ktorý si zakúpim, bude úspešný?

Ktorý zo žrebov Niké je medzi klientami najobľúbenejší?

Koľko emisií má Niké?

Aké boli najvyššie výhry na žreboch Niké?

Ktorý žreb je tvojim favoritom? Ktorý by si odporučil?

5.6.2023 (SITA.sk) -Prichádzame rovno s trojicou žrebov. Farbičky, Farbičky Plus a Super Farbičky v nominálnych hodnotách 1€, 2€ a 10€.Sú to najfarebnejšie emisie na slovenskom trhu, s jednoduchou ale veľmi zaujímavou hernou mechanikou.Tento farebný vodopád ponúka množstvo fantastických výhier až do výšky 200 000€.Taktiež tieto žreby prezentujeme v TV kampani a v spolupráci s Fun rádiom sme vymysleli súťaž"Rozdávačka žrebov" s Farbičkami. Tieto emisie sú dostupné na všetkých našich Niké pobočkách a u obchodných partnerov Niké.Žreb Farbičky Plus ponúka až štyri možné výhry na jednom žrebe. Žreb Super Farbičky ich má dokonca desať!Spoločne s mojim tímom sme vymysleli názov Farbičky Následne sme v spolupráci s našim dodávateľom Pollard Banknote riešili dizajn žrebov, herné mechaniky jednotlivých nominálnych hodnôt a rozmery. Super Farbičky sú gigantické, majú skoro 30 centimetrov na výšku.Toto je veľmi dlhá cesta - vymyslieť, vytvoriť a dať do predaja žreb je práca na cca pol roka. Ako som už spomínal vyššie, s naším dodávateľom riešime žreb ako taký až po výrobu a tlač, následne dopravu na Slovensko nakoľko Pollard Banknote je spoločnosť sídliaca v Kanade. Keď už sú žreby u nás v sklade a máme splnené všetky zákonné náležitosti prichádza na rad obchodný tím, ktorý emisie zalistuje a dodá našim obchodným partnerom tak, aby boli dostupné v predaji pre našich konečných spotrebiteľov.Pravdepodobnosť výhry je na každom žrebe iná a je samozrejme uvedená na zadnej strane emisie v princípe hry. Pri farbičkách je pravdepodobnosť, že každý štvrtý žreb vyhráva.Jedným z bestsellerov je žreb "Šťastné línie" ktorý sme vydali tento rok už v 5-tej verzii. Populárne sú žreby "éčka" a samozrejme najobľúbenejšími emisiami sú vianočné žreby, každý rok.Momentálne máme v ponuke 30 aktívnych emisií v rôznych nominálnych hodnotách od 0,50 po 20€.Najvyššia hlavná výhra na žrebe bola 500 000€. Momentálne máme najvyššiu možnú výhru 300 000€ na emisii "Klenotnica". Tento týždeň je rekordérkou sympatická východniarka, ktorá si zotrela na žrebe Fantastické prekvapenie gigantických 222 000 €!Samozrejme Farbičky . Ale tento rok chystáme ďalšie emisie i novinky.Informačný servis