Eurovoľby 2019: V EP by mali byť PS-Spolu, Smer, ĽSNS, KDH, SaS, OĽaNO a SMK

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 26. mája - Voľby do Európskeho parlamentu by mohla vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS, OĽaNO a SMK. Vyplýva to z predbežných odhadov lídra OĽaNO Igora Matoviča na základe ich paralelného sčítavania po sčítaní približne 90 percent okrskov. Účasť odhaduje na asi 20 percent.





Podľa odhadov, ktoré Matovič zverejnil na sociálnej sieti, by koalícia PS - Spolu mohla mať okolo 18 percent a tri mandáty. Druhý by mal skončiť Smer-SD so ziskom okolo 15 či 16 percent a tiež by mohol obsadiť tri kreslá. Tretia by mala byť ĽSNS so ziskom približne 12 percent a dvoma mandátmi.Približne 9,5 percenta by malo mať KDH, čo by znamenalo dva mandáty. Menej, ale tiež okolo deväť percent by mohla získať SaS, čo by strane dalo podľa Matovičovho odhadu dva mandáty, jeden z toho v prípade brexitu.Do EP by sa mali dostať ešte OĽaNO a SMK. Obe by mali mať niečo cez päť percent a po jednom mandáte. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent. SNS by podľa odhadov mohla mať asi štyri percentá, Sme rodina okolo troch a Most-Híd cez dve percentá.





Matovičove odhady predpokladajú, že na Slovensku v eurovoľbách volilo okolo 20 percent ľudí. V minulých voľbách, ktoré sa konali pred piatimi rokmi, volilo 13 percent. Oficiálne výsledky volieb do EP zverejnia v nedeľu 26. mája o 23.00 h. Priebežné výsledky zverejňované nebudú. Slovensko si volilo 14 europoslancov.

Podľa odhadov volilo na Slovensku v eurovoľbách okolo 20 percent ľudí. V minulých voľbách, ktoré sa konali pred piatimi rokmi, volilo 13 percent. Oficiálne výsledky volieb do EP zverejnia v nedeľu 26. mája o 23. hodine. Priebežné výsledky zverejňované nebudú. Slovensko si volilo 14 europoslancov.