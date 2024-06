Eurovoľby ukázali slabý mandát SNS, uviedol Dubéci. Napriek tomu strana prináša na schôdzu NR SR tie najkontroverznejšie témy (video)

SNS sa v eurovoľbách nedarilo

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Odkladá sa voľba predsedu parlamentu

Prinášajú veľa vlastných návrhov zákonov

11.6.2024 (SITA.sk) - Volebné výsledky by mali byť mementom pre politikov Slovenskej národnej strany (SNS) , ktorí prinášajú na aktuálnu schôdzu Národnej rady SR tie najkontroverznejšie návrhy. Eurovoľby totiž ukázali, že ich mandát od občanov je veľmi slabý.Povedal to v utorok na tlačovej besede predseda poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) Martin Dubéci . Na súčasnej parlamentnej schôdzi dominujú témy ako Lex atentát, ktorého legislatívne znenie zatiaľ ešte PS nepozná, ako aj zmeny okolo RTVS.Progresívne Slovensko bude podľa Dubéciho po európskych voľbách pokračovať v aktívnej opozičnej práci s ešte silnejším mandátom od ľudí.„Ľudia ocenili odbornú, slušnú a razantnú politiku, ale aj hodnoty, ktoré PS reprezentuje. Koalícia, naopak, dostala jasnú spätnú väzbu. SNS, ktorá predkladá tie najkontroverznejšie zákony, napríklad o RTVS, občania vystavili 1,9 percentné vysvedčenie," vyhlásil na začiatku júnovej schôdze Národnej rady SR Dubéci. Zároveň vyzval koalíciu, aby nepokračovala v legislatívnom procese týkajúcom sa „zoštátnenia RTVS", pretože je to podľa neho cesta do pekla.„V PS sme pripravení na odbornú diskusiu o zlepšení fungovania verejnoprávnych médií. Odmietame ale snahu o ich úplné ovládnutie," skonštatoval.Zo strany vlády je na júnovej schôdzi parlamentu očakávaný aj tzv. Lex atentát. Dubéci uviedol, že poslanci a poslankyne PS sú pripravení jeho obsah kriticky vyhodnotiť a rozprávať sa o zákonoch, ktoré pomôžu bezpečnostnej situácii na Slovensku.„Úplnou červenou čiarou je pre nás obmedzovanie občianskych práv, napríklad práva na zhromažďovanie,” zdôraznil predseda poslaneckého klubu PS. Podľa neho je zároveň veľmi zlou vizitkou koalície, že odkladá voľbu predsedu parlamentu.„Už dnes cítiť, že riadne vedenie Národnej rady SR chýba. Odkladá sa debata o etickom kódexe poslancov, rovnako stagnujú dôležité medzinárodné vzťahy NR SR. Vládna koalícia má zodpovednosť za riadenie štátu, nemôžeme byť rukojemníci ich škriepok o pozície,” dodal Dubéci.Na schôdzi podľa neho chýbajú body, ktoré by sa dali nazvať reformami a vládni predstavitelia riešia predovšetkým samých seba.Progresívne Slovensko na aktuálnu schôdzu prináša aj množstvo vlastných návrhov zákonov. Ide napríklad o zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky, tzv. rastový balík, návrh na materskú dovolenku pre študentky doktorandského štúdia či príspevok na bývanie.Na margo prípadných ďalších protestných akcií opozície Dubéci povedal, že lídrom protestov je dnes najmä občianska spoločnosť a novinári, a tak je to správne. V prípade, že to bude opodstatnené, nedávajú však ani túto možnosť preč zo stola.