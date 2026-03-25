|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. marca 2026
Eurozóna spomaľuje, vojna na Blízkom východe už zasahuje ekonomiku
Ekonomika eurozóny si napriek novému geopolitickému napätiu udržiava rast, hoci jeho tempo sa v závere prvého kvartálu citeľne spomalilo. Najnovšie dáta naznačujú, že vojna na Blízkom východe začína prenikať ...
Zdieľať
25.3.2026 (SITA.sk) - Ekonomika eurozóny si napriek novému geopolitickému napätiu udržiava rast, hoci jeho tempo sa v závere prvého kvartálu citeľne spomalilo. Najnovšie dáta naznačujú, že vojna na Blízkom východe začína prenikať do ekonomickej aktivity, a to najmä cez slabší výkon služieb a rastúce inflačné tlaky. Ako upozorňuje analytik Inštitútu finančnej politiky Richard Kubas, ide zatiaľ skôr o spomalenie než o zvrat trendu.
Index nákupných manažérov sa v marci znížil o 1,4 bodu na úroveň 50,5 bodu, čím síce klesol, no stále sa drží nad hranicou, ktorá signalizuje rast ekonomickej aktivity. Eurozóna tak pokračuje v expanzii už pätnásty mesiac po sebe, čo naznačuje určitú odolnosť voči externým šokom. Napriek tomu je z dát zrejmé, že dynamika rastu slabne a čoraz viac závisí od vývoja v jednotlivých sektoroch.
Najväčšie sklamanie priniesol sektor služieb, ktorý bol doteraz hlavným ťahúňom rastu. Jeho index klesol na 50,1 bodu, teda tesne nad hranicu stagnácie. Za poklesom stojí najmä slabší dopyt a úbytok nových objednávok, pričom negatívny vývoj sa výrazne prejavil v najväčších ekonomikách eurozóny, Nemecku a Francúzsku. Práve tieto krajiny tradične určujú tempo rastu celého regiónu, a ich spomalenie preto vyvoláva zvýšenú pozornosť.
Na opačnej strane spektra stojí priemysel, ktorý po dlhšom období útlmu vykazuje známky oživenia. Index v tomto sektore dosiahol 51,4 bodu, čo predstavuje najvyššiu úroveň za posledných 45 mesiacov. Priemysel tak rastie druhý mesiac po sebe, pričom kľúčovým faktorom je nárast objednávok. V prípade Nemecka ide dokonca o najrýchlejší rast za posledné štyri roky. Paradoxne k tomu prispieva aj samotné geopolitické napätie, keď sa odberatelia snažia predísť možným výpadkom dodávok a zvyšujú zásoby.
Konflikt na Blízkom východe sa zároveň čoraz výraznejšie premieta do cien vstupov. Tie v marci rástli najrýchlejším tempom od februára 2023, pričom najvýraznejší tlak je citeľný v priemysle. Úroveň rastu cien sa približuje obdobiu pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá spustila energetickú a inflačnú krízu v Európe. V Nemecku dosiahli ceny vstupov najprudší rast od októbra 2022, čo naznačuje návrat inflačných rizík do ekonomiky.
S rastom cien úzko súvisia aj problémy v dodávateľských reťazcoch. Dodacie lehoty sa v marci predĺžili najviac od augusta 2022, čo signalizuje narastajúce napätie v logistike a výrobe. Firmy tak čelia kombinácii vyšších nákladov a neistoty, ktorá komplikuje plánovanie výroby aj investícií.
Napriek týmto negatívnym faktorom zostávajú očakávania podnikov na najbližších dvanásť mesiacov stále v pozitívnom pásme, hoci sa výrazne zhoršili. Ide podľa analytika o najväčší pokles dôvery od začiatku ruskej agresie na Ukrajine, čo naznačuje, že firmy si čoraz viac uvedomujú riziká spojené s geopolitickým vývojom.
Zdroj: SITA.sk - Eurozóna spomaľuje, vojna na Blízkom východe už zasahuje ekonomiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Najviac sklamal sektor služieb
Problémy v dodávateľských reťazcoch
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
<< predchádzajúci článok
Mesto Prešov začne s opravou druhej časti hradobného múru za takmer 400-tisíc eur
