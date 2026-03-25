25. marca 2026

Eurozóna spomaľuje, vojna na Blízkom východe už zasahuje ekonomiku


25.3.2026 (SITA.sk) - Ekonomika eurozóny si napriek novému geopolitickému napätiu udržiava rast, hoci jeho tempo sa v závere prvého kvartálu citeľne spomalilo. Najnovšie dáta naznačujú, že vojna na Blízkom východe začína prenikať do ekonomickej aktivity, a to najmä cez slabší výkon služieb a rastúce inflačné tlaky. Ako upozorňuje analytik Inštitútu finančnej politiky Richard Kubas, ide zatiaľ skôr o spomalenie než o zvrat trendu.


Index nákupných manažérov sa v marci znížil o 1,4 bodu na úroveň 50,5 bodu, čím síce klesol, no stále sa drží nad hranicou, ktorá signalizuje rast ekonomickej aktivity. Eurozóna tak pokračuje v expanzii už pätnásty mesiac po sebe, čo naznačuje určitú odolnosť voči externým šokom. Napriek tomu je z dát zrejmé, že dynamika rastu slabne a čoraz viac závisí od vývoja v jednotlivých sektoroch.

Najviac sklamal sektor služieb


Najväčšie sklamanie priniesol sektor služieb, ktorý bol doteraz hlavným ťahúňom rastu. Jeho index klesol na 50,1 bodu, teda tesne nad hranicu stagnácie. Za poklesom stojí najmä slabší dopyt a úbytok nových objednávok, pričom negatívny vývoj sa výrazne prejavil v najväčších ekonomikách eurozóny, Nemecku a Francúzsku. Práve tieto krajiny tradične určujú tempo rastu celého regiónu, a ich spomalenie preto vyvoláva zvýšenú pozornosť.

Na opačnej strane spektra stojí priemysel, ktorý po dlhšom období útlmu vykazuje známky oživenia. Index v tomto sektore dosiahol 51,4 bodu, čo predstavuje najvyššiu úroveň za posledných 45 mesiacov. Priemysel tak rastie druhý mesiac po sebe, pričom kľúčovým faktorom je nárast objednávok. V prípade Nemecka ide dokonca o najrýchlejší rast za posledné štyri roky. Paradoxne k tomu prispieva aj samotné geopolitické napätie, keď sa odberatelia snažia predísť možným výpadkom dodávok a zvyšujú zásoby.

Konflikt na Blízkom východe sa zároveň čoraz výraznejšie premieta do cien vstupov. Tie v marci rástli najrýchlejším tempom od februára 2023, pričom najvýraznejší tlak je citeľný v priemysle. Úroveň rastu cien sa približuje obdobiu pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá spustila energetickú a inflačnú krízu v Európe. V Nemecku dosiahli ceny vstupov najprudší rast od októbra 2022, čo naznačuje návrat inflačných rizík do ekonomiky.

Problémy v dodávateľských reťazcoch


S rastom cien úzko súvisia aj problémy v dodávateľských reťazcoch. Dodacie lehoty sa v marci predĺžili najviac od augusta 2022, čo signalizuje narastajúce napätie v logistike a výrobe. Firmy tak čelia kombinácii vyšších nákladov a neistoty, ktorá komplikuje plánovanie výroby aj investícií.

Napriek týmto negatívnym faktorom zostávajú očakávania podnikov na najbližších dvanásť mesiacov stále v pozitívnom pásme, hoci sa výrazne zhoršili. Ide podľa analytika o najväčší pokles dôvery od začiatku ruskej agresie na Ukrajine, čo naznačuje, že firmy si čoraz viac uvedomujú riziká spojené s geopolitickým vývojom.


Zdroj: SITA.sk - Eurozóna spomaľuje, vojna na Blízkom východe už zasahuje ekonomiku © SITA Všetky práva vyhradené.

