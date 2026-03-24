 24hod.sk    Z domova

24. marca 2026

Mesto Prešov začne s opravou druhej časti hradobného múru za takmer 400-tisíc eur


24.3.2026 (SITA.sk) - Mesto Prešov začne s rekonštrukciou druhej časti historického hradobného múru za areálom gymnázia na Konštantínovej ulici. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorej technický stav je výrazne narušený. Radnica sa do obnovy mestského opevnenia za takmer 400-tisíc eur púšťa aj napriek tomu, že zatiaľ nemá garantovanú finančnú podporu zo strany štátu.

Stavbu v utorok mesto odovzdalo zhotoviteľovi. Rekonštrukcia zahŕňa opravu, statické zabezpečenie aj dobudovanie hornej časti múru. Ide o druhú etapu obnovy, keďže prvú časť hradieb nad Záhradou umenia sa už podarilo stabilizovať.



Dvadsaťročný problém


„Projekt rieši sanáciu a statické zabezpečenie hradobného múru v celkovej dĺžke 148 metrov, vo výške päť až sedem metrov. Najprv sa vybúrajú staré tehly v hornej časti a osadí sa zábradlie. Následne zhotoviteľ bude pokračovať zhora nadol, kde nahradí poškodené murivo novým kameňom podľa nariadenia pamiatkarov,“ uviedol vedúci odboru rozvojových aktivít Mestského úradu v Prešove Slavomír Karabinoš s tým, že murivo bude staticky zabezpečené proti ďalším zosuvom.


Celkové náklady na rekonštrukciu hradobného múru predstavujú 399-tisíc eur, pričom ďalších 43-tisíc eur mesto investovalo do projektovej dokumentácie. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Mazad s.r.o Podhorany. Ukončenie rekonštrukcie sa predpokladá do šiestich mesiacov od začiatku prác. Zásah je nevyhnutný nielen z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ale aj bezpečnosti. Časť múru v areáli gymnázia je v havarijnom stave a hrozí jeho ďalšie poškodenie.



„Tento problém riešime už 20 rokov a som rád, že sa to konečne darí realizovať. Z múra vypadávajú kusy kameňov a keď na dvore našej školy cvičia študenti, tak sa bojím, že môže dôjsť k úrazu. Je to nebezpečná situácia. Po oprave verím, že budeme konečne môcť zrealizovať aj pripravovaný projekt výstavby multifunkčného ihriska, ktorý bez tohto zásahu nie je možný, keďže by došlo k jeho znehodnoteniu,“ zdôraznil riaditeľ gymnázia Stanislav Šanta.




Peniaze žiadajú z iného programu


Mesto sa už v minulosti uchádzalo o dotáciu z ministerstva kultúry na projektovú dokumentáciu, no napriek odporúčaniu odbornej komisie podporu nezískalo. Dokumentáciu preto samospráva financovala z vlastných zdrojov a opätovne žiada štát o príspevok z programu Obnovme si svoj dom.

„Teraz sa opäť uchádzame o príspevok už na samotnú sanáciu, a to pripomínam, nie prešovskej, ale národnej kultúrnej pamiatky. Verím, že ministerstvo kultúry je pripravené urobiť správny krok a vyslať Prešovčanom jasný signál, že im na nich záleží,“ uviedol primátor mesta František Oľha s odkazom na to, že doteraz Fond na podporu umenia nepodporil už dva projekty mesta, ktoré získali kladné hodnotenie odbornej komisie. Rovnako ako projektová dokumentácia hradobného múru ostala bez podpory aj snaha o rekonštrukciu priestoru Parku kultúry a oddychu v mestskej časti Solivar.

Hradobný múr je súčasťou Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a patrí medzi významné historické prvky mesta. Jeho pôvod siaha pravdepodobne do druhej polovice 15. storočia. V priebehu storočí prešiel viacerými úpravami, pričom si dodnes zachoval vysoký podiel pôvodnej historickej hmoty, čo zvyšuje jeho autentickú hodnotu.






Zdroj: SITA.sk - Mesto Prešov začne s opravou druhej časti hradobného múru za takmer 400-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

