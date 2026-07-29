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Eva Máziková vás presvedčí, že potrebujete cestovné poistenie. Ak nie, môžete vyhrať 1 000 eur
Tagy: Cestovné poistenie Poistenie PR
"Ale zlatino, a čo urobíš, keď si v Grécku zlomíš nohu?" Presne takto môže začať jedna z najnezvyčajnejších debát vášho leta. Union poisťovňa totiž spúšťa interaktívnu kampaň, v ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - "Ale zlatino, a čo urobíš, keď si v Grécku zlomíš nohu?" Presne takto môže začať jedna z najnezvyčajnejších debát vášho leta.
Union poisťovňa totiž spúšťa interaktívnu kampaň, v ktorej si môžu Slováci zmerať sily v debatnom ringu s Evou Mázikovou. Teda takmer.
Hlavnou hviezdou projektu je totiž EVAbot – špeciálne vytvorený chatbot inšpirovaný osobnosťou Evy Mázikovej, ktorý sa pokúsi vyvrátiť všetky dôvody, prečo podľa vás nepotrebujete cestovné poistenie.
Mechanika je jednoduchá. Používateľ vstúpi do online debatného ringu a dostane jedinú úlohu – presvedčiť EVAbota, že cestovné poistenie nepotrebuje. Ale pozor – EVAbot ovláda poistné podmienky skutočne dokonale, pozná najčastejšie poistné udalosti klientov, vie ceny zdravotnej starostlivosti v zahraničí aj všetky klasické argumenty typu "mne sa nič nestane", "idem len na pár dní" alebo "veď mám európsky preukaz poistenca". A hoci ide o umelú inteligenciu, v debate budete mať pocit, že na druhej strane sedí samotná Eva Máziková – pohotová, vtipná a pripravená oponovať každému argumentu.
"Nechceli sme vytvoriť ďalšiu nudnú kalkulačku alebo formulár. Chceli sme ľudí zabaviť a zároveň im ukázať, že mnohé argumenty proti cestovnému poisteniu sa pri bližšom pohľade veľmi rýchlo rozsypú. A kto by to dokázal lepšie ako Eva Máziková?" vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Ak sa používateľovi podarí EVAbota presvedčiť, že cestovné poistenie skutočne nepotrebuje, automaticky sa zaradí do mesačného žrebovania o 1 000 eur. V prípade, že zvíťazí EVAbot, používateľ získa zľavový kód na cestovné poistenie a možnosť súťažiť o hotelový voucher v hodnote 500 eur. Vyhrá teda skutočne každý.
Na konci každej debaty navyše vznikne originálna grafika s výsledkom, ktorú môžu účastníci zdieľať na sociálnych sieťach.
Kampaň vznikla na základe jednoduchého pozorovania. Mnohí ľudia považujú cestovné poistenie za zbytočný výdavok a zároveň milujú diskusie, v ktorých môžu obhájiť svoj názor. Union sa preto rozhodol nesnažiť sa ich presviedčať len klasickou reklamou. Namiesto toho ich pozýva do debaty. "Naším cieľom nie je ľudí strašiť. Chceme ich prinútiť zamyslieť sa nad vlastnými argumentmi. Ak pri debate s EVAbotom zistia, že ich dôvody nie sú také silné, ako si mysleli, splnili sme svoj cieľ," uzatvára Dupaľová Ksenzsighová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Eva Máziková vás presvedčí, že potrebujete cestovné poistenie. Ak nie, môžete vyhrať 1 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Union poisťovňa totiž spúšťa interaktívnu kampaň, v ktorej si môžu Slováci zmerať sily v debatnom ringu s Evou Mázikovou. Teda takmer.
Hlavnou hviezdou projektu je totiž EVAbot – špeciálne vytvorený chatbot inšpirovaný osobnosťou Evy Mázikovej, ktorý sa pokúsi vyvrátiť všetky dôvody, prečo podľa vás nepotrebujete cestovné poistenie.
Mechanika je jednoduchá. Používateľ vstúpi do online debatného ringu a dostane jedinú úlohu – presvedčiť EVAbota, že cestovné poistenie nepotrebuje. Ale pozor – EVAbot ovláda poistné podmienky skutočne dokonale, pozná najčastejšie poistné udalosti klientov, vie ceny zdravotnej starostlivosti v zahraničí aj všetky klasické argumenty typu "mne sa nič nestane", "idem len na pár dní" alebo "veď mám európsky preukaz poistenca". A hoci ide o umelú inteligenciu, v debate budete mať pocit, že na druhej strane sedí samotná Eva Máziková – pohotová, vtipná a pripravená oponovať každému argumentu.
"Nechceli sme vytvoriť ďalšiu nudnú kalkulačku alebo formulár. Chceli sme ľudí zabaviť a zároveň im ukázať, že mnohé argumenty proti cestovnému poisteniu sa pri bližšom pohľade veľmi rýchlo rozsypú. A kto by to dokázal lepšie ako Eva Máziková?" vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Presvedč EVAbota a vyhraj 1 000 eur
Ak sa používateľovi podarí EVAbota presvedčiť, že cestovné poistenie skutočne nepotrebuje, automaticky sa zaradí do mesačného žrebovania o 1 000 eur. V prípade, že zvíťazí EVAbot, používateľ získa zľavový kód na cestovné poistenie a možnosť súťažiť o hotelový voucher v hodnote 500 eur. Vyhrá teda skutočne každý.
Na konci každej debaty navyše vznikne originálna grafika s výsledkom, ktorú môžu účastníci zdieľať na sociálnych sieťach.
Keď sa spojí AI, humor a slovenská potreba mať posledné slovo
Kampaň vznikla na základe jednoduchého pozorovania. Mnohí ľudia považujú cestovné poistenie za zbytočný výdavok a zároveň milujú diskusie, v ktorých môžu obhájiť svoj názor. Union sa preto rozhodol nesnažiť sa ich presviedčať len klasickou reklamou. Namiesto toho ich pozýva do debaty. "Naším cieľom nie je ľudí strašiť. Chceme ich prinútiť zamyslieť sa nad vlastnými argumentmi. Ak pri debate s EVAbotom zistia, že ich dôvody nie sú také silné, ako si mysleli, splnili sme svoj cieľ," uzatvára Dupaľová Ksenzsighová.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Eva Máziková vás presvedčí, že potrebujete cestovné poistenie. Ak nie, môžete vyhrať 1 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cestovné poistenie Poistenie PR
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