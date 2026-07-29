Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Eva Máziková vás presvedčí, že potrebujete cestovné poistenie. Ak nie, môžete vyhrať 1 000 eur


Tagy: Cestovné poistenie Poistenie PR

"Ale zlatino, a čo urobíš, keď si v Grécku zlomíš nohu?" Presne takto môže začať jedna z najnezvyčajnejších debát vášho leta. Union poisťovňa totiž spúšťa interaktívnu kampaň, v ...



Zdieľať
new project 11 676x444 29.7.2026 (SITA.sk) - "Ale zlatino, a čo urobíš, keď si v Grécku zlomíš nohu?" Presne takto môže začať jedna z najnezvyčajnejších debát vášho leta.


Union poisťovňa totiž spúšťa interaktívnu kampaň, v ktorej si môžu Slováci zmerať sily v debatnom ringu s Evou Mázikovou. Teda takmer.

Hlavnou hviezdou projektu je totiž EVAbot – špeciálne vytvorený chatbot inšpirovaný osobnosťou Evy Mázikovej, ktorý sa pokúsi vyvrátiť všetky dôvody, prečo podľa vás nepotrebujete cestovné poistenie.

Mechanika je jednoduchá. Používateľ vstúpi do online debatného ringu a dostane jedinú úlohu – presvedčiť EVAbota, že cestovné poistenie nepotrebuje. Ale pozor – EVAbot ovláda poistné podmienky skutočne dokonale, pozná najčastejšie poistné udalosti klientov, vie ceny zdravotnej starostlivosti v zahraničí aj všetky klasické argumenty typu "mne sa nič nestane", "idem len na pár dní" alebo "veď mám európsky preukaz poistenca". A hoci ide o umelú inteligenciu, v debate budete mať pocit, že na druhej strane sedí samotná Eva Máziková – pohotová, vtipná a pripravená oponovať každému argumentu.

"Nechceli sme vytvoriť ďalšiu nudnú kalkulačku alebo formulár. Chceli sme ľudí zabaviť a zároveň im ukázať, že mnohé argumenty proti cestovnému poisteniu sa pri bližšom pohľade veľmi rýchlo rozsypú. A kto by to dokázal lepšie ako Eva Máziková?" vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Presvedč EVAbota a vyhraj 1 000 eur


Ak sa používateľovi podarí EVAbota presvedčiť, že cestovné poistenie skutočne nepotrebuje, automaticky sa zaradí do mesačného žrebovania o 1 000 eur. V prípade, že zvíťazí EVAbot, používateľ získa zľavový kód na cestovné poistenie a možnosť súťažiť o hotelový voucher v hodnote 500 eur. Vyhrá teda skutočne každý.

Na konci každej debaty navyše vznikne originálna grafika s výsledkom, ktorú môžu účastníci zdieľať na sociálnych sieťach.

Keď sa spojí AI, humor a slovenská potreba mať posledné slovo


Kampaň vznikla na základe jednoduchého pozorovania. Mnohí ľudia považujú cestovné poistenie za zbytočný výdavok a zároveň milujú diskusie, v ktorých môžu obhájiť svoj názor. Union sa preto rozhodol nesnažiť sa ich presviedčať len klasickou reklamou. Namiesto toho ich pozýva do debaty. "Naším cieľom nie je ľudí strašiť. Chceme ich prinútiť zamyslieť sa nad vlastnými argumentmi. Ak pri debate s EVAbotom zistia, že ich dôvody nie sú také silné, ako si mysleli, splnili sme svoj cieľ," uzatvára Dupaľová Ksenzsighová.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Eva Máziková vás presvedčí, že potrebujete cestovné poistenie. Ak nie, môžete vyhrať 1 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovné poistenie Poistenie PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mladý motorkár spadol pri predbiehaní na vozovku, následne sa jeho motocykel zachytil o koleso protiidúcej dodávky
<< predchádzajúci článok
Najhoršie požiare v Európe ustupujú, Slovensko sa však ocitlo medzi ohrozenými krajinami

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 