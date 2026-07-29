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29. júla 2026

Mladý motorkár spadol pri predbiehaní na vozovku, následne sa jeho motocykel zachytil o koleso protiidúcej dodávky


Tagy: cesta II/581 Dopravná nehoda krajská trenčianska policajná hovorkyňa Motorkár trenčianska polícia Záchranársky vrtuľník

Nehoda si vyžiadala zásah leteckej záchrannej služby. Zásah leteckej záchrannej služby a ďalších zložiek si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej ...



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758896869_2489018181570409_121674874262527289_n e1785312128650 676x449 29.7.2026 (SITA.sk) - Nehoda si vyžiadala zásah leteckej záchrannej služby.


Zásah leteckej záchrannej služby a ďalších zložiek si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v utorok 28. júla v obedňajších hodinách na ceste II/581 na konci obce Hrašné v okrese Myjava.

Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, 24-ročný motocyklista jazdiaci v smere od Myjavy na Starú Turú pri predbiehaní spadol na vozovku. Následne sa predné koleso jeho motocykla zachytilo o koleso protiidúcej dodávky.

„Motocyklista utrpel zranenia, s ktorými bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice. Vodič dodávky neutrpel žiadne zranenia,“ uviedla hovorkyňa.

Doplnila, že okolnosti, príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.

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Zdroj: SITA.sk - Mladý motorkár spadol pri predbiehaní na vozovku, následne sa jeho motocykel zachytil o koleso protiidúcej dodávky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: cesta II/581 Dopravná nehoda krajská trenčianska policajná hovorkyňa Motorkár trenčianska polícia Záchranársky vrtuľník
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