|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. júla 2026
Mladý motorkár spadol pri predbiehaní na vozovku, následne sa jeho motocykel zachytil o koleso protiidúcej dodávky
Tagy: cesta II/581 Dopravná nehoda krajská trenčianska policajná hovorkyňa Motorkár trenčianska polícia Záchranársky vrtuľník
Nehoda si vyžiadala zásah leteckej záchrannej služby. Zásah leteckej záchrannej služby a ďalších zložiek si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej ...
Zdieľať
29.7.2026 (SITA.sk) - Nehoda si vyžiadala zásah leteckej záchrannej služby.
Zásah leteckej záchrannej služby a ďalších zložiek si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v utorok 28. júla v obedňajších hodinách na ceste II/581 na konci obce Hrašné v okrese Myjava.
Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, 24-ročný motocyklista jazdiaci v smere od Myjavy na Starú Turú pri predbiehaní spadol na vozovku. Následne sa predné koleso jeho motocykla zachytilo o koleso protiidúcej dodávky.
„Motocyklista utrpel zranenia, s ktorými bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice. Vodič dodávky neutrpel žiadne zranenia,“ uviedla hovorkyňa.
Doplnila, že okolnosti, príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Mladý motorkár spadol pri predbiehaní na vozovku, následne sa jeho motocykel zachytil o koleso protiidúcej dodávky © SITA Všetky práva vyhradené.
Zásah leteckej záchrannej služby a ďalších zložiek si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v utorok 28. júla v obedňajších hodinách na ceste II/581 na konci obce Hrašné v okrese Myjava.
Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková, 24-ročný motocyklista jazdiaci v smere od Myjavy na Starú Turú pri predbiehaní spadol na vozovku. Následne sa predné koleso jeho motocykla zachytilo o koleso protiidúcej dodávky.
„Motocyklista utrpel zranenia, s ktorými bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice. Vodič dodávky neutrpel žiadne zranenia,“ uviedla hovorkyňa.
Doplnila, že okolnosti, príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Mladý motorkár spadol pri predbiehaní na vozovku, následne sa jeho motocykel zachytil o koleso protiidúcej dodávky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: cesta II/581 Dopravná nehoda krajská trenčianska policajná hovorkyňa Motorkár trenčianska polícia Záchranársky vrtuľník
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Politológ Štefančík označil požiadavky Moskvy na kompenzácie za typický nezmysel ruskej vojnovej propagandy
Politológ Štefančík označil požiadavky Moskvy na kompenzácie za typický nezmysel ruskej vojnovej propagandy
<< predchádzajúci článok
Eva Máziková vás presvedčí, že potrebujete cestovné poistenie. Ak nie, môžete vyhrať 1 000 eur
Eva Máziková vás presvedčí, že potrebujete cestovné poistenie. Ak nie, môžete vyhrať 1 000 eur