 Z domova

27. augusta 2025

Odsúdený člen piťovcov Baričiak dostal nižší trest, do väzenia už nepôjde


Trest 13 rokov, tri mesiace a 11 dní väzenia uložil v stredu v odvolacom konaní Najvyšší súd SR odsúdenému členovi zločineckej skupiny



Zdieľať
gettyimages 1314697871 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Trest 13 rokov, tri mesiace a 11 dní väzenia uložil v stredu v odvolacom konaní Najvyšší súd SR odsúdenému členovi zločineckej skupiny piťovci Matejovi Baričiakovi. Dĺžka trestu zodpovedá obdobiu, ktoré si už odsedel vo väzení, nemal by sa teda do neho vrátiť.


Baričiak bol pôvodne v rámci procesu so skupinou piťovcov v roku 2014 právoplatne odsúdený na 21 rokov väzenia za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny a drogovú trestnú činnosť. Uspel však s návrhom na obnovu konania.

Súd vyhovel návrhu obhajoby


V apríli Špecializovaný trestný súd uložil Baričiakovi nový trest v dĺžke 15 rokov väzenia. Voči tomu sa odvolal prokurátor, ktorý navrhoval trest v dĺžke 17 rokov, a tiež obhajoba, ktorá žiadala miernejší trest.

Najvyšší súd tak vyhovel návrhu obhajoby, pričom predseda senátu Peter Kaňa poukázal na novelizáciu Trestného zákona, "ktorá výrazným spôsobom zmenila trestné sadzby týkajúce aj drogových deliktov".

Zásada neukladať zbytočné tresty


Zároveň pripomenul aj zásadu neukladať zbytočné tresty. Ak by totiž podľa neho odvolací súd potvrdil pôvodne uložený trest v dĺžke 15 rokov, odsúdený by mal aj tak právo okamžite požiadať o podmienečné prepustenie, pričom podmienky by podľa neho splnil. Stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné.

Po povolení obnovy konania bol Baričiak vo februári tohto roku prepustený na slobodu a väzba bola u neho nahradená dohľadom probačného a mediačného úradníka. Podľa stredajšieho verdiktu súdu sa v rámci predchádzajúceho výkonu trestu a aj v rámci pobytu na slobode osvedčil.


Zdroj: SITA.sk - Odsúdený člen piťovcov Baričiak dostal nižší trest, do väzenia už nepôjde © SITA Všetky práva vyhradené.

