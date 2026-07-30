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30. júla 2026
Evakuovaní sa vracajú domov, niektorí však namiesto príbytkov nachádzajú zhoreniská
Tisíce ľudí evakuovaných pre rozsiahle lesné požiare v Španielsku sa začali vracať do svojich domovov. Vo Francúzsku medzitým hasiči pokračujú v boji s požiarmi, pričom krajinu zasiahla ďalšia vlna ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Tisíce ľudí evakuovaných pre rozsiahle lesné požiare v Španielsku sa začali vracať do svojich domovov. Vo Francúzsku medzitým hasiči pokračujú v boji s požiarmi, pričom krajinu zasiahla ďalšia vlna horúčav.
Tisíce obyvateľov, ktorí museli pre rozsiahle lesné požiare opustiť svoje domovy v Španielsku, sa v stredu začali vracať späť. Kým niektorí našli svoje domy nepoškodené, ďalší sa vrátili len k zhoreniskám. Vo Francúzsku hasiči pokračovali v boji s rozsiahlymi požiarmi, zatiaľ čo krajinu zasiahla ďalšia vlna extrémnych horúčav.
Španielske úrady zrušili posledné evakuačné príkazy v provincii Ávila a v dvoch obciach neďaleko Madridu. Podľa predstaviteľov krajiny priaznivejšie nočné podmienky umožnili stabilizovať situáciu na hlavných požiariskách. Premiér Pedro Sánchez uviedol, že najbližšie hodiny budú rozhodujúce pre úplné zvládnutie požiarov.
„Som šťastná. Nemohla som sa dočkať, keď sa vrátim domov na kávu a raňajky,“ povedala obyvateľka Aldea del Fresno María Jesús Pérezová Blancaová. O niekoľko kilometrov ďalej v obci Pelayos de la Presa však David Rodríguez odstraňoval zhorené zvyšky svojho domu. „Je to katastrofa. Všetky moje spomienky, všetko, čo som mal, bolo tu. Môj otec ho postavil pred 40 rokmi a všetko je preč,“ uviedol.
Vo Francúzsku zostal rozsiahly požiar v departemente Gironde západne od Bordeaux po druhej pokojnej noci stabilizovaný napriek tomu, že región zasiahla už štvrtá vlna horúčav tohto leta. Predstaviteľka miestnych úradov Sophie Brocasová vyjadrila opatrný optimizmus, ak sa priaznivý vývoj udrží aj počas ďalšej noci.
Na juhovýchode Francúzska v departemente Var však vypukol nový lesný požiar, ktorý si vyžiadal preventívnu evakuáciu viac ako 600 ľudí. Ďalší požiar vznikol vo vinárskom regióne Burgundsko neďaleko Dijonu, kde zasiahol približne 125 hektárov porastov bez obetí na životoch a škôd na obytných budovách.
Európu tento rok zasiahli opakované vlny horúčav a rozsiahle sucho, ktoré podľa vedcov súvisia so zmenou klímy spôsobenou ľudskou činnosťou. Suchá vegetácia vytvorila ideálne podmienky na rýchle šírenie požiarov.
V Španielsku od začiatku roka zhorelo približne 207-tisíc hektárov územia, čo patrí medzi najvyššie hodnoty zaznamenané za obdobie od januára do júla. Vo Francúzsku požiare za rovnaké obdobie zničili približne 92-tisíc hektárov, čo je najviac od začiatku vedenia príslušných záznamov pred približne dvadsiatimi rokmi.
Európska únia zároveň upozornila, že v najbližších dňoch sa podmienky priaznivé pre vznik požiarov presunú aj do strednej Európy. Hasiči naďalej zasahujú aj pri požiaroch na gréckom ostrove Paros a v Turecku, kde plamene prinútili stovky ľudí opustiť oblasti pri turistických letoviskách na juhu krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Evakuovaní sa vracajú domov, niektorí však namiesto príbytkov nachádzajú zhoreniská © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce obyvateľov, ktorí museli pre rozsiahle lesné požiare opustiť svoje domovy v Španielsku, sa v stredu začali vracať späť. Kým niektorí našli svoje domy nepoškodené, ďalší sa vrátili len k zhoreniskám. Vo Francúzsku hasiči pokračovali v boji s rozsiahlymi požiarmi, zatiaľ čo krajinu zasiahla ďalšia vlna extrémnych horúčav.
Španielske úrady zrušili posledné evakuačné príkazy v provincii Ávila a v dvoch obciach neďaleko Madridu. Podľa predstaviteľov krajiny priaznivejšie nočné podmienky umožnili stabilizovať situáciu na hlavných požiariskách. Premiér Pedro Sánchez uviedol, že najbližšie hodiny budú rozhodujúce pre úplné zvládnutie požiarov.
„Som šťastná. Nemohla som sa dočkať, keď sa vrátim domov na kávu a raňajky,“ povedala obyvateľka Aldea del Fresno María Jesús Pérezová Blancaová. O niekoľko kilometrov ďalej v obci Pelayos de la Presa však David Rodríguez odstraňoval zhorené zvyšky svojho domu. „Je to katastrofa. Všetky moje spomienky, všetko, čo som mal, bolo tu. Môj otec ho postavil pred 40 rokmi a všetko je preč,“ uviedol.
Vo Francúzsku zostal rozsiahly požiar v departemente Gironde západne od Bordeaux po druhej pokojnej noci stabilizovaný napriek tomu, že región zasiahla už štvrtá vlna horúčav tohto leta. Predstaviteľka miestnych úradov Sophie Brocasová vyjadrila opatrný optimizmus, ak sa priaznivý vývoj udrží aj počas ďalšej noci.
Na juhovýchode Francúzska v departemente Var však vypukol nový lesný požiar, ktorý si vyžiadal preventívnu evakuáciu viac ako 600 ľudí. Ďalší požiar vznikol vo vinárskom regióne Burgundsko neďaleko Dijonu, kde zasiahol približne 125 hektárov porastov bez obetí na životoch a škôd na obytných budovách.
Európu tento rok zasiahli opakované vlny horúčav a rozsiahle sucho, ktoré podľa vedcov súvisia so zmenou klímy spôsobenou ľudskou činnosťou. Suchá vegetácia vytvorila ideálne podmienky na rýchle šírenie požiarov.
V Španielsku od začiatku roka zhorelo približne 207-tisíc hektárov územia, čo patrí medzi najvyššie hodnoty zaznamenané za obdobie od januára do júla. Vo Francúzsku požiare za rovnaké obdobie zničili približne 92-tisíc hektárov, čo je najviac od začiatku vedenia príslušných záznamov pred približne dvadsiatimi rokmi.
Európska únia zároveň upozornila, že v najbližších dňoch sa podmienky priaznivé pre vznik požiarov presunú aj do strednej Európy. Hasiči naďalej zasahujú aj pri požiaroch na gréckom ostrove Paros a v Turecku, kde plamene prinútili stovky ľudí opustiť oblasti pri turistických letoviskách na juhu krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Evakuovaní sa vracajú domov, niektorí však namiesto príbytkov nachádzajú zhoreniská © SITA Všetky práva vyhradené.
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