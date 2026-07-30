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30. júla 2026

Rozpoznáte senzačný alebo zavádzajúci titulok? Sedem z desiatich Slovákov to dokáže, ukázal prieskum


Tagy: clickbait Mediálna gramotnosť Prieskum

Prieskum zároveň ukázal, že polovica opýtaných je voči senzačným titulkom skeptickejšia. Približne sedem z desiatich Slovákov dokáže rozpoznať clickbait, teda senzačný alebo zavádzajúci titulok. ...



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gettyimages 2154832828 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Prieskum zároveň ukázal, že polovica opýtaných je voči senzačným titulkom skeptickejšia.


Približne sedem z desiatich Slovákov dokáže rozpoznať clickbait, teda senzačný alebo zavádzajúci titulok. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý vznikol s podporou Nadácie ESET. Reálny test na vzorke 1 038 dospelých respondentov ukázal, že približne 70 percent populácie vie správne identifikovať manipulatívne titulky na internete.

Respondenti posudzovali štyri fiktívne titulky, z ktorých dva obsahovali typické znaky clickbaitu a dva boli vecné. Titulok „Pozrite, akú šialenú vec urobil známy herec!“ správne označilo za clickbait 70 percent opýtaných, titulok „Tento jednoduchý trik zlepší vaše zdravie bez liekov“ identifikovalo ako clickbait 69 percent respondentov. Naopak, pri vecných titulkoch „Ministerstvo hospodárstva predstavilo plán obnovy“ či „Európska únia prijala novú smernicu o biopalivách“ až 65 percent, respektíve 68 percent opýtaných správne usúdilo, že o clickbait nejde.

Priestor pre dezinformácie a manipuláciu


Prieskum zároveň ukázal, že polovica opýtaných je voči senzačným titulkom skeptickejšia. Takmer dve tretiny respondentov uviedli, že pred zdieľaním článku si najskôr prečítajú celý text, nielen titulok.

„Hoci výsledky naznačujú relatívne dobrú mediálnu orientáciu, stále zostáva približne 30 percent populácie, ktorá buď nevie clickbait určiť, alebo ho považuje za seriózny nadpis, čo vytvára priestor pre šírenie dezinformácií a emocionálnu manipuláciu. Výsledky prieskumu tiež potvrdzujú, že schopnosť ľudí odhaliť senzačný či zavádzajúci titulok nie je v spoločnosti rozložená rovnomerne,“ uviedol autor výskumu a analytik IVO Marián Velšic.

Podľa neho sú voči clickbaitu najodolnejší mladí ľudia a vzdelanostné elity, zatiaľ čo menej vzdelaní, sociálne slabšie vrstvy či menej intenzívni používatelia internetu sú zraniteľnejší, čo súvisí s nižšou úrovňou mediálnej gramotnosti.

Najlepšie výsledky dosiahli mladí


Najlepšie výsledky dosiahli mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov a študenti. Tí správne identifikovali clickbait o hercovi v 85 percentách prípadov a titulok o zdraví až v 90 percentách. Naopak, seniori vo veku nad 65 rokov boli menej úspešní, keď clickbait správne rozpoznali v 65 percentách prípadov. Významným faktorom bolo aj vzdelanie. Vysokoškolsky vzdelaní respondenti dosiahli úspešnosť 82 percent, zatiaľ čo pri ľuďoch so základným vzdelaním klesla na 65 percent.

Výskum zároveň ukázal, že lepšie výsledky dosiahli aj manažéri a tvoriví pracovníci či ľudia z domácností s vyššími príjmami. Naopak, nezamestnaní a respondenti s nižšími príjmami domácnosti vykazovali nižšiu schopnosť odhaliť clickbait. Výhodu mali aj intenzívni používatelia internetu, ktorí boli v identifikácii manipulatívnych titulkov úspešnejší ako respondenti využívajúci internet menej často.

Prieskum sa uskutočnil v apríli 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 038 respondentov starších ako 18 rokov. Dáta boli zbierané kombináciou online panelu a osobného dopytovania.


Zdroj: SITA.sk - Rozpoznáte senzačný alebo zavádzajúci titulok? Sedem z desiatich Slovákov to dokáže, ukázal prieskum © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: clickbait Mediálna gramotnosť Prieskum
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